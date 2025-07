Vague de licenciements chez Xbox, Galazy Z Fold 7, Google lance Veo 3 en France – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 3 : journée noire chez Xbox, premières images du Galazy Z Fold 7 et Google Veo 3 en France. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Xbox : vague de licenciements et annulations de jeux chez Microsoft

Microsoft a annoncé le licenciement de plus de 9 000 employés, touchant durement les studios Xbox, Activision Blizzard et Zenimax Bethesda. Plusieurs studios, dont The Initiative, ferment, et des jeux majeurs comme Perfect Dark et Everwild sont annulés. Malgré des bénéfices records, Microsoft justifie ces décisions par la nécessité de recentrer ses priorités stratégiques et d’optimiser ses ressources.

Galaxy Z Fold 7 : premières images de la version finale

Les premières photos en main du Galaxy Z Fold 7 révèlent un design affiné et des finitions haut de gamme. Samsung améliore la charnière et l’écran, tout en conservant le format pliant emblématique. La version finale promet une expérience utilisateur plus fluide et une meilleure robustesse.

Google lance Veo 3 en France

Google lance en France Veo 3, son générateur de vidéos IA intégré à Gemini. Désormais, les utilisateurs peuvent créer des vidéos de 8 secondes avec bruitages, musique et voix, grâce à une compréhension avancée de la physique et du son. L’outil est accessible aux abonnés Gemini AI Pro.