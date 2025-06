Nouveau moteur électrique impressionnant chez Decathlon, nouvelle console portable style Nintendo DS et déception sur le Pixel 10 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 26 juin : nouveau moteur vélo impressionnant chez Decathlon, nouvelle console portable style Nintendo DS et des mauvaises nouvelles pour le Pixel 10. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Decathlon repense le vélo électrique avec un moteur ultra-puissant et compact

Decathlon, via sa filiale Owuru, dévoile le moteur Owuru Ride : 150 Nm de couple, 1000 W de puissance, et une boîte automatique pour une conduite fluide sans à-coups. Plus léger que la génération précédente, ce moteur impressionne par son accélération et vise à équiper d’autres marques. Un premier vélo Rockrider l’intégrera fin 2026.

Une nouvelle console portable inspirée par la Nintendo DS

Une console portable sous Android, pensée pour émuler la Nintendo DS, attire l’attention. Dotée d’un double écran, d’une charnière centrale et de contrôles physiques, elle reprend le format emblématique de la DS. Son design et ses fonctionnalités la destinent aux nostalgiques des jeux Nintendo, tout en offrant la compatibilité avec de nombreux titres Android.

Pixel 10 : Google pourrait régresser sur la photo par rapport au Pixel 9

Des fuites laissent penser que le Google Pixel 10 serait moins performant en photo que le Pixel 9, une décision étrange de la part de Google. Cette possible régression déçoit, alors que la gamme Pixel est réputée pour son excellence photographique. Les raisons de ce choix restent floues, on devrait en savoir plus dans les prochains mois.