Ce VTT électrique intègre l’impressionnant moteur DJI avec une autonomie de 160 km

Voici le nouveau vélo électrique, un VTT, qui intégrera le nouveau moteur DJI Avinox. Et il arrive dès le mois prochain.

La seule et unique image officielle du VTTAE à moteur DJI // Source : Teewing

L’arrivée imminente du vélo électrique tout terrain Teewing Turbo Force Pro, apparaissant en fuite, confirme l’intégration du moteur DJI Avinox dès avril.

Si vous ne connaissez Teewing, c’est normal, car cette marque chinoise se spécialise dans les trottinettes électriques à destination des États-Unis. Nous vous en parlons car elle prépare son incursion dans le vélo électrique, et particulièrement le VTTAE.

Le moteur vélo DJI Avinox se déploie

Plus intéressant, elle inclut le tout nouveau moteur DJI Avinox, que nous avions découvert et pris en main lors de l’Eurobike 2024. Le site MBR a découvert un post Instagram, ayant disparu rapidement, révélant cette future nouveauté.

Source : mbr.co.uk/Teewing

Nous découvrons donc les premières images du VTTAE, en apparence léger et au format de roues 29 pouces avant et arrière, avec une double suspension FOX, ainsi qu’un groupe transmission et freins SRAM.

En bas du cadre, on identifie donc la présence du moteur DJI Avinox, que confirme une autre fuite sur Threads. La capture d’écran du site (inaccessible à l’écriture de cet article) montre en détail le bloc chinois, tout en confirmant les caractéristiques.

Une capture du site, devenu inaccessible. // Source : Threads/@djirumor

Ici, il développe un couple de 120 Nm en pic – les Bosch CX et Shimano EP8 culminent à 85 Nm – et associe une batterie de 800 Wh. Celle-ci dispose d’une charge rapide à 75 % en 1h30, tandis que l’autonomie théorique maximale serait de 160 km.

Confirmation dans 15 jours, suivie par d’autres marques ?

Ce vélo électrique Teewing Turbo Force Pro prévoit une date de lancement le 10 avril prochain, mais nous ignorons s’il sera disponible en Europe. Sur le vieux continent, il faudra surveiller la marque de DJI, Amflow, ainsi que d’autres partenaires.

Cet hiver, deux fuites sur Instagram semblaient indiquer de prochains VTTAE à moteur DJI chez le Canadien Forbidden et l’Espagnol Unno.