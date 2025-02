Decathlon sort toute une panoplie d’accessoires pour sortir à VTC et VTT électrique

Casques, paires de gants, short et maillot, la marque Rockrider de Decathlon déploie son attirail 2025 pour les prochaines sorties à VTT électrique.

Source : Decathlon

Le printemps et les beaux jours ne sont pas loin, et l’idée des sorties à vélo électrique aussi. Si vous êtes adepte du VTTAE, il est peut-être temps de s’équiper, ce à quoi répond Decathlon avec une nouvelle gamme Rockrider 2025. Outre les nouveaux casques 500 et 540 MIPS, quatre produits rejoignent le catalogue.

Une paire de paires de gants vélos Rockrider

Parmi eux, on y trouve deux paires de gants, chacun avec son profil. Les Gants vélo protection D3O sont spécifiquement conçus pour la pratique du VTT, que ce soit l’Enduro ou l’All Mountain. On remarque de suite les renforts sur les phalanges dans le matériau D3O, un polymère qui se déforme selon le type d’impact.

Les gants VTT protection 3DO. // Source : Decathlon

La surface de paume est adhérente et avec des renforts moussés intérieurs, le matériau supérieur étant souple. Ces gants Rockrider ajoutent une bande pour écran tactile (index et pouce) ainsi qu’un bouton d’accroche pour les accrocher ensemble. Disponible en 6 tailles (S à 3XL) et en unique coloris noir, les gants Rockrider protection D3O sont au prix de 30 euros.

Les gants VTT respirants. // Source : Decathlon

La seconde paire de gants vélo Rockrider est plus polyvalente. Adoptant aussi l’accroche pratique et la compatibilité pour écran tactile, elle vise autant le VTT loisir que le VTC ou les randonnées à vélo. Plutôt adaptés pour des températures clémentes, voire chaudes, ces gants sont respirants dans leur partie supérieure, et adhérant côté paume avec deux renforts en mousse. Noirs et en 6 tailles (XS à 2XL), ces gants Rockrider sont au tarif de 18 euros.

Se tailler un short ou mouiller le maillot en VTTAE ?

Pour compléter la panoplie VTT, un short vélo unisexe Rockrider est parfait. Compatible avec toutes les pratiques, il intègre des aérations au niveau de l’entrejambes, ce qui est respirant, tout en restant résistant aux frottements et les coups de branches en forêt.

Source : Decathlon Source : Decathlon Source : Decathlon

Pratique, la ceinture est réglable, et deux poches latérales zippées sont assez larges pour un smartphone. Lancé en jaune ocre et 6 tailles, ce short VTT Rockrider est disponible au prix de 29,99 euros.

Pour le haut, le maillot homme à manche courte est de sortie, lui aussi respirant pour une pratique par temps chaud. Avec ses 3 poches arrières dont deux avec des zip latéraux, ce t-shirt est pratique et rallongé à l’arrière pour couvrir le séant. Ce maillot VTT Rockrider est disponible en coloris biton gris ardoise/noir ainsi qu’en 6 tailles, au tarif de 30 euros.

Source : Decathlon Source : Decathlon Source : Decathlon

Pour les maillots femme, il reste le choix actuel de l’EXPL 500 à manches courtes et 3 poches arrière, sorti en version mauve (30 euros).

Source : Decathlon