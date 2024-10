Les meilleures applications pour vos sorties vélo

Il y a encore de beaux jours à l’automne et les températures sont plus agréables pour des sorties sportives. Alors, vérifiez vos pneus et vos freins et en route pour des balades à vélo.

Que vous soyez plutôt un adepte des sorties sportives ou des balades en famille, ces applications vous guideront sur les sentiers et les routes balisées et vous permettront même de donner votre avis pour aider la communauté. Certaines autorisent même l’enregistrement de votre parcours pour que vous retrouviez facilement vos balades préférées.

Géovélo, pour tous les types de trajet

Que ce soit pour vos balades du week-end ou pour vos trajets du quotidien, pour vous rendre au travail ou à la salle de sport, Géovélo vous trouvera l’itinéraire idéal. Son système de recherche vous permet de préciser différents critères comme le dénivelé, la distance, le point de départ, le type de vélo dont vous disposez, et le niveau de sécurité accepté pour adapter vos trajets selon les conditions physiques, si vous êtes avec des enfants, etc.

Avec son système GPS, vous serez guidé en permanence sur la carte détaillée, mais aussi par la voix. Cette application évolue sans cesse grâce à la communauté active qui signale les différentes modifications des trajets, aménagements, travaux, etc.

Geovelo Télécharger gratuitement

Cyclers: GPS vélo & Carte, pour les balades

Comme son nom l’indique, Cyclers est une application gratuite dédiée aux cyclistes, qui permet de trouver les itinéraires les plus sécurisés pour les 2 roues. Sentiers, pistes cyclables ou chemins goudronnés, le trajet peut être planifié pour vous permettre de vous rendre d’un point A à un point B, mais aussi de réaliser une boucle pour une balade ou une visite par exemple, en précisant le nombre de kilomètres que vous souhaitez réaliser.

Cette fonctionnalité inédite n’est disponible qu’aux abonnés de la version Premium de Cyclers. D’autres outils essentiels sont également au rendez-vous : guidage GPS, recherche d’itinéraire en fonction de votre condition physique, de votre type de vélo (standard, VTT ou électrique), etc.

Cyclers: GPS vélo & Carte Télécharger gratuitement

Strava, pour le vélo, mais pas seulement

Déjà bien connue des adeptes du running, Strava est aussi une application mobile gratuite pour les cyclistes et les amateurs de sorties à vélo. Ces derniers profiteront du système de calcul d’itinéraire pour trouver le trajet le mieux adapté à leur condition physique et au type de balade qu’ils souhaitent faire. Ils pourront aussi découvrir de nouveaux sentiers grâce à la communauté active, qui publie ses propres parcours.

Vous pourrez aussi enregistrer les vôtres et les partager si vous aimez partir à l’aventure. Et pour s’encourager entre sportifs, il est possible de comparer ses records personnels à vélo avec ceux de ses proches.

Strava Télécharger gratuitement

Komoot, pour les randos à pied ou à vélo

Comme ses concurrentes, l’application Komoot propose le calcul d’itinéraires et le guidage GPS. Jusqu’ici rien de bien extravagant. Vous disposez d’un moteur de recherche vous permettant de trouver votre parcours, via des critères de randonnée, de moyen de locomotion, de dénivelé, de condition physique et de point de départ.

Ce qui change avec Komoot, c’est que vous pouvez aussi indiquer le POI (Point of Interest) que vous souhaitez aller voir. Il peut s’agir d’un col, d’un site naturel, d’une montagne, d’un refuge, etc. Chaque étape de votre itinéraire est alors enregistrée dans un journal avec possibilité d’intégrer du texte et des photos pour illustrer votre sortie.

Komoot – Itinéraire vélo rando Télécharger gratuitement

AllTrails, pour les plus sportifs

AllTrails est plutôt orienté pour les sportifs qui aiment le trail, le running et le VTT dans les sentiers balisés ou pas… L’application est gratuite et offre un accès simple et pratique à des milliers de sentiers à travers le monde. Les utilisateurs disposent d’un moteur de recherche d’itinéraires, des cartes détaillées, d’un système de guidage GPS en temps réel, d’une communauté active, et de la possibilité d’enregistrer et de partager ses propres itinéraires.

Comme les autres applications de cette sélection, les sentiers sont répertoriés et notés, illustrés par des photos et bien détaillés. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, ils peuvent souscrire un abonnement à AllTrails+ qui permet de consulter d’autres informations importantes pour leurs activités de plein air, comme les allergènes, la qualité de l’air, les conditions météo, etc.

AllTrails Rando Sentiers Carte Télécharger gratuitement

Outdooractive, fonctionne même sans réseau

Très bien notée aussi sur les stores d’applications, Outdooractive est une application gratuite pour vous guider lors de vos sorties en pleine nature, que ce soit à pied ou à vélo, mais aussi sur les pistes de ski, en escalade… une trentaine d’activités au total. L’application vous permet de préparer vos trajets à l’avance et de les enregistrer sous forme d’une trace sur laquelle vous n’aurez plus qu’à lancer la navigation GPS une fois sur place.

Et si vous vous rendez dans une zone à faible couverture réseau, vous pourrez télécharger la carte à l’avance afin de ne pas avoir de soucis (version Pro). Vous pouvez consulter les itinéraires partagés par les membres de la communauté et partager les vôtres, grâce au système de tracé GPS.

Outdooractive: randonnée, vélo Télécharger gratuitement

Pour ne rater aucun bon plan, rejoignez notre nouveau channel WhatsApp Frandroid Bons Plans, garanti sans spam !