Le réseau social sportif de référence s’enrichit encore avec vos records personnels à vélo

L'application Strava permet désormais de comparer ses records personnels à vélo avec ceux de vos proches. Une fonction jusqu'à présent disponible uniquement pour la course à pied.

Dans le domaine de la course à pied, Strava est depuis longtemps une référence pour enregistrer aussi bien ses activités que visualiser celles de ses proches. Dans celui du vélo en revanche, Strava a un adversaire de taille avec l’application allemande Komoot. Afin de reprendre du poil de la bête, Strava a justement lancé une nouvelle fonctionnalité qui va permettre aux cyclistes de visualiser leurs records personnels.

En effet, Strava permet désormais aux cyclistes de visualiser leurs « meilleurs efforts ». Concrètement, l’application de sport propose désormais, pour les activités liées au vélo, les records personnels sur plusieurs distances emblématiques de 5 miles (8 km) à 180 km. Le réseau social vous indiquera ainsi après chaque séance si vous avez battu votre record personnel sur telle ou telle distance — ou s’il s’agit du deuxième ou troisième meilleur temps sur la distance en question.

Des records de distance, d’ascension ou de dénivelé

En plus des records personnels de vitesse pour chaque distance, Strava va également ajouter quelques spécificités au vélo. Ainsi, les « meilleurs efforts » intègrent également la sortie à vélo la plus longue, exprimée en nombre de km, la plus grande ascension, exprimée en mètres ou le dénivelé positif le plus long, lui aussi exprimé en mètres.

Bien évidemment, comme c’est déjà le cas pour la course à pied, ces données sont publiques et peuvent ainsi être comparées à celles de vos proches pour voir qui a le meilleur temps sur 10 km, 20 km ou 50 miles. Pour les utilisateurs équipés d’un capteur de puissance, Strava peut également enregistrer les meilleurs résultats de puissance enregistrés sur des intervalles de cinq secondes à deux heures.

Cette nouvelle fonction de meilleurs efforts pour le vélo est d’ores et déjà disponible sur Strava pour l’ensemble des utilisateurs. Pour consulter les cinq meilleurs efforts de chaque distance, les utilisateurs devront néanmoins profiter d’un abonnement Strava. Par ailleurs, ces « meilleurs efforts » ne prennent bien évidemment en compte que les activités enregistrées avec un vélo mécanique, et non pas avec un vélo à assistance électrique.

