Les meilleures applications gratuites pour compter les calories

Voici notre sélection des meilleures applications Android et iOS pour compter les calories au quotidien.

Quelle application choisir pour compter les calories ? // Source : Roman Odintsov sur Pexels

Vous avez un régime strict à suivre pour votre santé ou simplement pour faire attention à votre ligne, et vous avez donc besoin de savoir combien de calories vous ingérez dans votre journée. Découvrez les 6 meilleures applications gratuites pratiques et faciles à utiliser pour compter vos calories. N’hésitez pas aussi à regarder du côté des applications de podomètre.

Quelles sont les meilleures applications mobiles gratuites pour compter les calories sur Android et iOS ?

Foodvisor, le nutritionniste de poche

Foodvisor est l’une des applications les plus simples pour compter ses calories, parce qu’il suffit de prendre une photo de votre assiette pour obtenir le nombre total de calories, mais aussi la quantité approximative de macronutriments (lipides, glucides, protéines et fibres). S’il s’agit d’un plat tout prêt ou de la compote de votre goûter, vous pouvez aussi scanner le code-barre du produit pour un résultat plus précis.

Mais Foodvisor va bien au-delà d’un simple compteur de calories. En plus des nombreuses recettes healthy et gourmandes mises à votre disposition, l’application vous propose un plan de nutrition personnalisé et un suivi alimentaire en fonction de vos besoins, de votre profil et de vos objectifs de prise ou de perte de poids. Avec des graphiques explicites, vous constatez vos progrès et poursuivez ainsi vos efforts avec plus de motivation. Et parce que la nutrition s’accompagne généralement d’une activité physique, profitez des nombreuses vidéos d’entraînement pour booster votre régime.

Healthify, l’IA au service de votre santé

À télécharger sur Android et iOS, Healthify vous accompagne tout au long de votre parcours santé et bien-être grâce à 2 fonctionnalités phares : l’outil Snap qui compte les calories à partir d’une simple photo et votre coach IA, nommée Ria, qui vous prodigue conseils et encouragements.

À partir d’un premier bilan, l’IA va établir un plan nutritionnel du nombre de calories à ingérer dans la journée de manière à réaliser un léger déficit calorique par rapport aux dépenses de votre métabolisme de base. Prenez en photo tout ce que vous mangez et renseignez aussi les calories dépensées (par le sport, la marche, etc.) pour atteindre un équilibre calorique journalier. D’autres fonctionnalités comme les défis quotidiens et les plans personnalisés sont également là pour vous aider.

Enfin, l’application est en mesure de collecter vos données de santé à partir de différents appareils : bracelets connectés, montres connectées, balances intelligentes, etc. Ces métriques vous permettent de suivre vos progrès avec des informations précises et chiffrées.

LifeSum, pour changer vos habitudes alimentaires

LifeSum vous propose bien évidemment de compter vos calories, mais englobe cette fonctionnalité dans un plan plus global pour changer vos habitudes alimentaires. Il peut s’agir d’un régime pour prendre ou perdre du poids, mais l’application vous propose bien d’autres types de « régimes » à mettre en place : cétogène, végétarien, méditerranéen, avec jeûne intermittent… Connectée à vos objets intelligents (montres et bracelets de fitness), elle permet de collecter des données sur votre activité physique (pas, sport, etc.) pour calculer au plus juste vos dépenses caloriques.

Au niveau du compteur de calories, vous pouvez scanner le code-barre d’un produit ou indiquer manuellement ce que vous mangez tout au long de la journée. Et n’oubliez pas la cuillère d’huile qui vous a servi à cuire votre œuf au plat, elle compte tout autant…

LifeSum vous permet aussi de suivre votre hydratation, tenir un journal alimentaire, générer des listes de courses en fonction du programme alimentaire suivi, lire des conseils nutritionnels et suivre vos progrès sur des graphiques pratiques et clairs.

FatSecret, simple mais efficace

Si vous cherchez une application pour compter vos calories sans chichis, ni programme alimentaire, ni coaching, ni recettes, vous êtes au bon endroit. FatSecret intègre une importante base d’aliments et de plats, suffisamment riche pour trouver tout ce que vous mangez, sinon, vous pouvez scanner le code-barre s’il s’agit d’une boisson ou d’un plat industriel. Enregistrez tout ce que vous mangez dans la journée et visualisez rapidement les proportions de nutriments que vous apportez à votre corps quotidiennement (lipides, glucides et protéines).

Pour équilibrer vos apports caloriques, l’application tient aussi compte des dépenses caloriques, manuellement ou connectée à votre bracelet fitness ou votre montre connectée. Cela vous permet de suivre un journal et un calendrier alimentaire pour garder un historique et planifier vos prochains repas.

Le traqueur d’eau et les plans nutritionnels sont disponibles uniquement pour les abonnés Premium.

MyFitnessPal, nutrition et activité physique

MyFitnessPal est aussi une application santé complète, qui vous permet d’enregistrer tout ce que vous mangez dans la journée en recherchant l’aliment consommé dans l’immense base de données (comprenant aussi des plats de restaurants) ou en scannant le code-barre du produit. En fonction des informations nutritionnelles indiquées (protéines, glucides et lipides en grammes et en pourcentage), vous pourrez faire des choix diététiques plus judicieux pour atteindre votre objectif.

Pour les adeptes du jeûne intermittent, un nouvel outil de suivi a été développé, permettant de suivre les progrès et de savoir concrètement la durée de votre jeûne. Un forum est également mis à disposition des utilisateurs, de manière à trouver encouragements et motivation auprès d’autres membres. Bien entendu, si vous disposez d’un bracelet ou d’une montre connectée, vous pourrez y récupérer les données de vos activités physiques (ou les saisir manuellement) pour calculer précisément le déficit calorique à mettre en place un équilibre entre apport et perte caloriques.

Yazio, compteur de calories et jeûne intermittent

Plébiscité par de nombreux utilisateurs sur Android et iPhone, Yazio est un compteur de calories qui accompagne une autre méthode pour perdre du poids ou prendre du muscle : le jeûne intermittent. Cette méthode consiste à stopper votre alimentation (mais pas votre hydratation) pendant un laps de temps déterminé, permettant de mettre au repos votre système digestif et l’ensemble de votre corps (pas de sport pendant cette période).

Par contre, avec Yazio, pas de photo ni de code-barre pour compter les calories, mais une base de données d’aliments et de recettes pour davantage de précision et un meilleur suivi. L’application vous propose ensuite de mettre en place un plan personnalisé en fonction de votre âge, de votre condition physique, de vos objectifs de perte de poids, de vos antécédents médicaux, etc.

L’application vous propose plus d’une vingtaine de méthodes de jeûne intermittent, des recettes healthy et gourmandes, des programmes alimentaires adaptés, un suivi de l’hydratation, un décompte des calories dépensées (compteur de pas, suivi d’entraînements, etc.) et une fonction liste de courses pour ne pas craquer quand vous faites vos courses.

