La gestion du budget est une tâche importante, mais peu passionnante. Indispensable pour beaucoup de personnes, comme les étudiants, elle est souvent oubliée alors qu’elle pourrait éviter à beaucoup de manger des pâtes le 20 de chaque mois. Bref, voici notre sélection d’applications pour enfin gérer son budget.

Faire ses comptes est une tâche particulièrement longue et fastidieuse. Pourtant, un budget bien maîtrisé est la clef qui permet de mieux répartir ses dépenses et d’éviter les fins de mois difficiles. Après les budgets sur de grands classeurs physiques puis sur des feuilles de calcul Excel, on passe aux comptes 3.0 avec les applications mobiles. Voici notre sélection d’applications pour faire les comptes, que ce soit pour soi ou entre amis.

Les applications des banques

Tout d’abord, pensez à installer l’application de votre banque et, a priori, toutes les banques (ou presque) en proposent une. Ici, votre choix sera surtout déterminé par les diverses offres proposées. À vous donc de voir celle qui vous convient le mieux.

Ne vous inquiétez, on vous file un petit coup de main avec notre comparateur de banques ultra complet !

Bankin’, l’incontournable

Bankin’ est sans doute l’application la plus célèbre parmi les services de gestion de budget, et pour le coup elle a aussi le mérite d’être très agréable à utiliser. L’interface est ultra simple à prendre en main tandis que la plateforme offre toutes les fonctionnalités essentielles pour garder un œil averti sur ses dépenses pour peu que vous ayez un compte dans l’une des quelques 350 banques compatibles, dont un bon nombre en France.

Les graphiques bien clairs, les notifications vous alertant des dépenses exceptionnelles ou d’un risque de découvert, la catégorisation des dépenses, le calcul des économies effectuées à la fin de chaque mois ou les divers conseils sont autant d’outils qui vous aideront à bien gérer votre budget. L’application est gratuite, mais il faut payer pour la version Premium qui débloque toutes les options de Bankin’.

Bankin' Télécharger gratuitement Avec Bankin, découvrez une manière plus simple de gérer votre argent avec tout ce dont vous avez besoin en une seule application. Bankin vous... 3 raisons de télécharger cette application Accédez à tous vos comptes en une seule application

Consultez des graphiques sur vos dépenses pour savoir ou va votre argent

Recevez des notifications et suivez toutes vos transactions

Linxo et Wallet, les alternatives intéressantes

Quand on pense à une alternative à Bankin’, le nom de Linxo revient régulièrement. Globalement, cette application offre les mêmes options de gestion de budget que sa rivale tout en étant compatible avec plus de 320 banques au total. Linxo tient à marquer sa différence sur deux points importants. La première chose mise en avant est la sécurité de l’application qui se targue d’avoir une technologie si convaincante que les banques et assurances ont souhaité investir dedans.

L’autre atout plébiscité est la fonctionnalité de recherche très efficace qui permet de retrouver une dépense ou une rentrée d’argent via plusieurs critères de recherche (libellé, montant ou catégorie de l’opération). Ici aussi, il vous faudra payer pour la version Premium qui donne notamment accès à une prévision de votre budget sur 30 jours glissants.

Linxo Télécharger gratuitement Si vous avez du mal a gérer votre budget ou que vous aimez avoir le contrôle et un accès simple à vos informations bancaires, Linxo est une... 3 raisons de télécharger cette application Simplifiez la gestion de toutes vos banques avec Linxo

Consulltez des graphiques sur toutes vos dépenses

Recevez une notification à chaque transaction

N’oublions pas non plus l’application Wallet qui trouve sa place dans cette sélection grâce à sa très belle interface. Niveau fonctionnalités, elles gardent, dans l’ensemble, les mêmes forces que ses concurrentes tout en proposant également une version Premium pour profiter de l’intégralité des options.

Wallet Télécharger gratuitement Wallet est une application de suivi de budget. L'application vous permet de consulter vos comptes dans plusieurs banques compatibles parmi les 4000... 3 raisons de télécharger cette application Des rapports détaillés

Des comptes partagés

Compatible avec de nombreuses banques

Tricount pour les comptes entre amis

Tricount est l’application indispensable lors de vos voyages entre amis. Imaginez : un tel va payer le restaurant, un autre le musée, tandis qu’un troisième membre du groupe a avancé l’argent pour l’hébergement… Difficile de bien garder en tête qui doit de l’argent à qui à la fin. C’est là qu’intervient Tricount.

Le concept est tout simple : dès qu’un membre du groupe réalise une dépense, il suffit de noter celle-ci dans l’application en précisant la personne qui a payé, pour quoi et, surtout, pour qui. Tricount va ainsi vous afficher de manière très simple les sommes que chacun doit rembourser ou récupérer auprès de telle ou telle personne. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire l’article que nous avons dédié un papier à Tricount.

Dans la même veine, vous pouvez aussi utiliser l’alternative Splitwise.

Tricount Télécharger gratuitement Lors d’un voyage entre amis ou dans une coloc il n’est pas toujours aisé de tenir les comptes sans frustrer personne, Tricount vous propose de... 3 raisons de télécharger cette application Gérez vos dépenses de groupe

Calculez ce que vos amis vous doivent

Adieu la paperasse et bonjour les moments détendus

Lydia, pour rembourser rapidement

Savoir à qui on doit de l’argent, c’est bien. Le rembourser rapidement, c’est encore mieux. Or, c’est précisément l’intérêt de Lydia. Entrez la somme à payer, renseignez le destinataire et validez la transaction. Hop ! Quelques secondes après, ce dernier recevra une notification lui indiquant que vous avez réglé votre dû et votre amitié sera sauvée à jamais.

D’aucuns préféreront utiliser l’application de PayPal à cet effet, mais cette dernière semble moins utilisée que Lydia en France.

Lydia Télécharger gratuitement Utilisée par 500 000 Français Lydia est l’application de paiement gratuite et française la plus connue. Lydia vous permet de rembourser un... 3 raisons de télécharger cette application Remboursez vos amis en un clic

Payez sans contact

Une application simple et efficace

Les cryptomonnaies

Les cryptomonnaies existent depuis un bon bout de temps, mais c’est surtout en 2017 que tout le monde s’est mis à en parler. Même si le sujet n’est plus aussi brûlant de nos jours, nous vous avons concocté un petit guide d’introduction à ce monde bien particulier des cryptomonnaies, ainsi qu’une sélection d’outils sur Android pour vous accompagner.

Aussi, retrouvez ici quelques sites pour échanger, vendre et acheter des BitCoin, LiteCoin et autres Ethereum.