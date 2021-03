Les meilleures applications de rencontres sur Android et iOS en 2021

Sommaire Tinder Grindr Bumble OKCupid Fruitz Happn

On peut faire de belles rencontres en ligne sur Android. Célibataires en quête d'une relation et d'un peu d'amour, ce guide est fait pour vous. Voici les meilleures applications de rencontre à télécharger, et non, il n'y a pas que Tinder et Meetic dans la vie.

Les sites de rencontres — certains diront de dating — existent depuis longtemps. Avec le temps, les internautes se sont logiquement tournés vers des applications de rencontres sur smartphone et on en trouve un grand nombre sur le Play Store d’Android ou l’App Store de l’iPhone. Dans ce guide, nous vous livrons notre sélection des meilleurs services pour faire de belles rencontres en ligne, que ce soit pour trouver l’amour ou simplement découvrir de nouvelles personnes.

Vous pensez forcément à Tinder ou à Meetic, mais ce n’est pas les seules qui existent, loin de là. Nous vous proposons ici les meilleures applications de rencontres sur Android et iOS. L’amour vous y attend peut-être (oui il fallait bien une phrase un peu fleur bleue pour parler d’une rencontre romantique).

Tinder : l’incontournable

On ne peut pas parler de rencontres en ligne aujourd’hui sans mentionner Tinder qui a révolutionné le fonctionnement de ce genre de services et qui est sans doute devenu la plateforme préférée des célibataires modernes en quête d’amour. C’est Tinder qui a introduit le principe de sélectionner vos potentielles relations en swipant les profils vers la gauche ou la droite.

Véritable incontournable de la rencontre, c’est là que vous trouverez certainement le plus de monde, même si ce n’est pas toujours une bonne chose, car votre profil sera noyé dans un océan de matchs potentiels.

Grindr : les rencontres homosexuelles et bisexuelles

Certainement aussi connu que Tinder, Grindr est son équivalent pensé pour les gays. Simple d’accès, pleine de monde, elle souffre peu ou prou des mêmes problèmes que Tinder, à savoir une surreprésentation de faux profils (réglé en partie sur Tinder par la vérification) et un choix « à volonté » un peu gargantuesque qui ne laisse que peu de place aux personnes atypiques.

Bumble : honneur aux dames

Bumble fonctionne sur le même principe de swipe que[insérer ici le nom de n’importe quelle autre application de cette liste], mais propose toutefois quelques différences. En plus de la traditionnelle « bio » servant à vous décrire, vous pouvez répondre à quelques questions pour donner plus de précision sur votre taille, votre niveau d’étude, le type de relation que vous recherchez, votre avis sur les enfants ou encore le plat que vous aimeriez manger pour le restant de vos jours.

Mais le principe de base de Bumble, comme sur AdopteUnMec, est surtout que c’est aux femmes de faire le premier pas lors des matchs hétérosexuels. Impossible pour un homme d’engager la discussion si Madame ne l’a pas décidé ainsi.

Notons aussi que vous pouvez également voir la photo de profil des personnes qui vous ont liké. C’est certes pixelisé, mais assez net pour la reconnaître immédiatement en la recroisant.

OKCupid : pour tout savoir avant de matcher

Vous n’êtes pas du genre à vous arrêter sur une simple photo et souhaitez en savoir le maximum sur votre potentiel partenaire avant de matcher ? OKCupid vous permet non seulement de remplir une bio aussi longue que vous le désirez, mais vous posera également un très grand nombre de questions. En dehors des questions traditionnelles (taille, orientation sexuelle, relation recherchée, signe astrologique, religion…), vous aurez également plusieurs centaines de questions (vous n’êtes pas obligé de répondre à toutes) sur vos orientations politiques, vos préférences sexuelles, votre éthique, votre type de rencontre préférée pendant la crise sanitaire, etc.

Sur chaque profil consulté, vous verrez alors apparaître un pourcentage de compatibilité qui vous permettra de savoir si la personne en face est celle qui vous correspond le mieux. Précisons tout de même que ce n’est pas l’application de rencontre la plus peuplée.

Fruitz : pour éviter les pépins

Plus ludique, Fruitz est particulièrement en vogue en 2021. Elle vous permet de choisir parmi 4 fruits, chacun d’eux représentant un type de relation : la cerise pour les relations longues, la pastèque pour une relation sans sentiments, le raisin pour juste prendre un verre ou la pêche pour une soirée sans lendemain.

Happn : pour cette personne croisée dans la rue

Avez-vous déjà croisé une personne dans la rue ou les transports en commun que vous auriez aimé approcher si c’était un comportement décent ? Happn veut vous permettre de nouer contact avec les gens proches de vous, que vous avez possiblement croisé·e·s au cours de votre journée. Finies les mauvaises surprises des comptes basés dans un autre pays…

Et les autres…

Il existe bien d’autres applications encore comme les très connues Meetic ou AdopteUnMec par exemple, mais aussi Once qui mise sur la qualité plutôt que sur la quantité avec un seul profil par jour

Il existe des dizaines d’autres applications de rencontres, dont la communauté est plus ou moins large et le public parfois très ciblé. N’hésitez pas à nous faire part de vos recommandations en commentaires !