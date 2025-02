Ce casque vélo Decathlon est doté de la technologie MIPS et reste pourtant très abordable

Trouver un bon casque offrant une protection élevée à un tarif raisonnable est devenu difficile. Toutefois, Decathlon compte y remédier avec l’EXPL 540, équipé de la fameuse protection MIPS.

Rockrider EXPL 540 MIPS // Source : Decathlon

Il est devenu courant de voir des modèles de casques dépasser largement les 100 euros. La pratique du vélo et son équipement atteignent désormais des budgets élevés. Heureusement, en sachant où chercher, il est possible de trouver des équipements à prix intéressant. C’est notamment le cas de ce nouveau casque Decathlon Rockrider EXPL 540 MIPS qui, en apparence, n’a rien d’exceptionnel mais intègre le système de protection MIPS.

L’ajout du système MIPS pour une meilleure protection

Le cerveau est plus sensible au mouvement rotationnel qu’au mouvement linéaire. Les dommages cérébraux les plus importants surviennent lorsque les différentes parties du cerveau se déplacent les unes par rapport aux autres, provoquant lésions et commotions cérébrales.

Rockrider EXPL 540 MIPS // Source : Decathlon

Les casques dotés du système MIPS intègrent ainsi une couche à faible coefficient de frottement placée à l’intérieur du casque. Elle est conçue pour se déplacer légèrement en cas d’accident, afin de mieux absorber les forces et de les éloigner du crâne.

D’après les éléments fournis par la marque lors d’un entretien avec Frandroid, ce système MIPS coûterait entre 20 et 40 euros à intégrer dans un casque. Alors, quand Decathlon présente un casque Rockrider à 60 euros intégrant la technologie MIPS, on ne peut qu’être enthousiaste.

Un prix défiant toute concurrence avec la technologie MIPS

Decathlon vient en effet d’ajouter sur son site le Rockrider EXPL 540 MIPS, un casque de VTT intégrant une visière, offrant 17 aérations et doté du système MIPS.

Rockrider EXPL 540 MIPS // Source : Rockrider

Le maintien est assuré par une boucle classique en tissu, tandis que le serrage occipital se fait avec une molette. Rien de plus simple pour ce casque qui va à l’essentiel.

À l’essentiel aussi pour son coloris, disponible uniquement en bleu ouragan. Trois tailles sont disponibles : S, M et L, pour un poids de 335 grammes en taille M.