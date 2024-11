Grâce à une mise à jour, le moteur central pour vélos électriques tout-terrain Shimano EP8 augmente sa réactivité, et peut même assister très ponctuellement sans pédaler.

Source : Shimano

Le moteur Shimano EP8 (aussi nommé EP801 dans sa deuxième génération), que nous avons testé par exemple sur le récent Orbea Diem, est largement suffisant pour une utilisation mixte. Pour ceux désirant un maximum de performances en VTTAE, c’est l’idéal ! Et comme il est connecté, il peut aussi recevoir des améliorations. Annoncée cet été et développée par l’équipe professionnelle Yeti Shimano EP Racing Team, la nouvelle mise à jour est enfin arrivée.

Le moteur Shimano EP8 se perfectionne

La principale évolution du Shimano EP801 repose sur un mode Boost encore plus pêchu, pour que l’assistance atteigne les 400 % de façon plus rapide dès la pression de pédale (jusqu’à 600 W max). Pour la marque japonaise, ce point permettrait aux sportifs « de franchir les montées les plus techniques avec confiance ».

La MAJ du Shimano EP801 convient surtout à la pratique du VTT électrique. // Source : Shimano

Toujours dans un souci de performances, le moteur EP8 ajoute une fonction de maintien de l’assistance, même sans pédaler. Attention, pas question de rouler sans effort. Shimano explique que cela est fait pour « éviter de perdre l’élan et l’équilibre » sur des secteurs difficiles. Le réglage est possible sur trois durées – courte, moyenne ou longue – afin de s’adapter au parcours du VTT électrique, et se coupe en rétropédalant.

Une meilleure gestion de l’assistance et des vitesses

Une autre amélioration du Shimano EP801 est une personnalisation de la coupure de l’assistance électrique. En effet, elle peut être parfois brutale, pouvant modifier le comportement du vélo électrique, ou gêner son cycliste. Désormais, elle est gérable sur plusieurs niveaux, de très progressive à plus nette, toujours conforme à la limite légale (25 km/h en Europe).

Enfin, le passage de vitesses automatique « Auto Shift » devient plus rapide sur le moteur Shimano EP8, et peut être brièvement arrêté en passant manuellement les vitesses. Ceci vaut aussi pour le moteur EP6, que nous avions testé sur l’O2feel Vern 7 FS Adventure.

La mise à jour « 5.3.4 » est donc possible depuis quelques jours, via l’application Shimano E-Tube Project Cyclist. Les réglages de maintien et de coupure de l’assistance sont possibles via cette application, disponible gratuitement sur iOS et Android.