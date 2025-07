La startup espagnole Niche Mobility a présenté sa première assistance pour vélos électriques, dotée d’un moteur et d’une transmission continue, de quoi rivaliser avec l’entreprise belge E2Drives, dont le moteur est produit par Decathlon.

Vous l’avez peut-être remarqué si vous consultez notre rubrique vélo électrique chez Survoltés : le secteur du moteur pour vélo électrique est en pleine ébullition, notamment lors du salon Eurobike 2025 qui a eu lieu du 25 au 29 juin. Parmi les innovations marquantes, nous avons repéré celle de Niche Mobility, société fondée en 2021, dont nous avons rencontré le responsable marketing Jaume Vila.

Un rival d’Owuru en plusieurs versions

L’assistance fonctionne sur le même principe que l’E2Drives Owuru – assemblé par Decathlon – avec un bloc incluant une transmission continue. Deux moteurs sont ainsi nécessaires : le premier pour la propulsion, et le second pour la transmission. Une petite différence pour Niche, c’est que la technologie est de type « électronique », soit sans aucun lien mécanique entre les deux parties.

Le système comprend aussi un freinage régénératif en rétropédalage à la manière du pédalier électronique Cixi, en plus de s’activer en décélération. Il est d’ailleurs si puissant qu’il permet de retirer le frein arrière sur certains vélos électriques. À cela, le Niche offre une marche arrière, utile pour manœuvrer les vélos les plus lourds, comme les vélos cargo par exemple.

Comme pour l’Owuru Move ou le Cixi, il faut préalablement choisir sa cadence pour pédaler à son rythme ou à son envie. Cela est possible directement sur l’écran de contrôle au guidon, ou au travers de la future application Niche. Connecté en Bluetooth, le moteur permet de verrouiller le du moteur à distance façon « mains-libres », de consulter des statistiques de conduite, de changer la puissance de régénération d’énergie, et bien sûr de choisir parmi 3 modes de conduite.

Le marché de Niche débutera au mieux fin 2026

La société espagnole prévoit déjà trois versions :

Go : pour les vélos urbains ou VTC avec 85 Nm de couple et une assistance de 410% ;

Go+ : un Go à l’assistance plus adaptative selon le terrain et avec davantage de configuration ;

Go X : 105 Nm de couple avec le mode Boost, pour les vélos cargo ou speedbikes (jusqu’à 450 W continu et 2 000 W en pic), voire véhicules légers (60 km/h maximum).

Avec 105 Nm de couple maximal, voire 120 Nm en boost, Niche rentre facilement dans la lutte des moteurs de vélos électriques ultra puissants, notamment avec le DJI Avinox.

On reconnait chaque version grâce à sa bande de couleur : noire pour le Go, jaune sur le Go+ et rouge chez le Go X. On note également une lumière, qui identifie le mode activé et qui peut servir de code erreur selon la marque.

Plusieurs choix de batterie

Autre argument d’importance pour le moteur automatique Niche, son poids est de seulement 4,2 kg. C’est moins que l’Owuru Move du Rockrider E-ACTV 900 (4,6 kg) mais désormais davantage que le plus nerveux Owuru Ride (3,9 kg). L’assistance espère même descendre à 3,6 kg à terme et battre ainsi le Pinion MGU (4,1 kg).

Il faut aussi prendre en compte la possibilité de retirer le frein arrière, même si l’on observe sa présence sur deux des trois VAE exposés sur le stand.

Côté batterie, le moteur est compatible avec plusieurs types de batterie de capacité 450 ou 650 Wh (bidon ou intégrée), la société expliquant pouvoir s’adapter à toutes les marques.

Toutefois, il est encore trop tôt pour évoquer les prochains vélos électriques qui intégreront ce Niche. Encore en fin de développement, le moteur à transmission continue ibérique prévoit un lancement fin 2026 voire début 2027. Il sera produit en Espagne, dans un lieu encore non communiqué, mais chez un industriel dans le domaine de l’automobile.