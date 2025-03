Decathlon dévoile une nouvelle version de son vélo électrique au moteur « magique »

Decathlon dévoile une nouvelle version de son vélo électrique doté du moteur magique. Une version plus accessible, grâce à la forme de son cadre et à quelques changements.

Très légèrement différents du LD920E, ce Decathlon Btwin LD 940E adopte un cadre bas tout en reconduisant le moteur à transmission variable continue.

Nous l’avons élu le vélo électrique de l’année en 2023, tant il nous a marqué. Le Decathlon Btwin LD 920E inaugurait le tout nouveau moteur Owuru, qui se déclinait ensuite sur le Rockrider E-ACTV 900. Mais au contraire de ce dernier, le LD920 n’avait pas de vrai cadre bas (seulement semi-ouvert), ce que répare la version Decathlon Btwin LD 940E. Dévoilé il y a déjà plus d’un an, il apparaît enfin sur le site officiel… belge.

Un Btwin LD 940E qui apporte quelques nouveautés

L’enjambement semble ainsi plus facile avec cette variante inédite, mais les nouveautés ne s’arrêtent pas là. Decathon a changé la selle Btwin pour une Selle Royale On Moderate plus confortable, ainsi que les poignées ergonomiques. Mais le cœur de ce vélo électrique est toujours le moteur Owuru, de couple 65 Nm, fonctionnant avec une transmission variable continue (CVT).

La batterie du Btwin LD 940E est aussi identique, de capacité 694 Wh, soit 64 à 97 km d’autonomie selon le mode (contre 130 km max en théorie), et rechargeable en 5 heures. À noter, ici la marque indique que le moteur ne se coupe plus sous 5 % mais à 0 %. Cependant, même à ce niveau, il serait toujours possible de rouler en mécanique avec la transmission continue (qui fonctionne avec un petit moteur).

Une même recette pour le VAE urbain Decathlon

Le VAE urbain reprend également les freins hydrauliques Tektro, la petite suspension de potence 30 mm, les roues 27,5 aux pneus Vittoria 700x38C ainsi que l’éclairage 30 lux intégré au guidon.

L’équipement comprend toujours les garde-boues, la béquille, le porte-bagages arrière ainsi que l’antivol de roue pour rouler au quotidien. L’écran central du Btwin LD 940E, à guider avec la console à gauche du guidon, se connecte à l’application Decathlon Mobility afin d’enregistrer les trajets.

Deux tailles, et un prix à confirmer

À l’instar du VTC électrique d’entrée de gamme Rockrider E-ACTV 100, seules deux tailles sont au choix : S/M pour des personnes de 155 à 174 cm et L/XL pour celles entre 175 à 195 cm. Le poids serait proche du LD920E, soit 26,5 kg environ.

Quant au prix, cela reste à confirmé pour la France, où le cousin est à 2 499 euros. En effet, le catalogue belge évoque un tarif de 2 800 euros pour ce Decathlon Btwin LD 940E, soit 300 euros de plus pour des caractéristiques identiques. Enfin côté couleur, seul un gris semble être au programme.