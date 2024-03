Déniché par nos confrères de Transition Vélo, le Btwin LD 940 E sera le cousin à cadre ouvert de l’excellent LD 920 E à moteur automatique, mais pas avant 2025.

Le vélo électrique Decathlon doté du moteur Owuru était l’un de nos chouchous de 2023, non loin de remporter le titre du VAE de l’année. Pour l’avoir testé personnellement, le Btwin LD 920 E est un modèle qui reflète le changement de braquet pour la marque française, de par son style, son équipement et son moteur très technologique.

Enfin un cadre ouvert sur le vélo électrique Decathlon à moteur automatique

Justement, Decathlon vient de présenter sa nouvelle identité et un logo inédit pour attaquer 2024. Pour l’occasion, un nouveau vélo électrique a été exposé, le Btwin LD 940 E, découvert par nos confrères de Transition Vélo. Nouveau par le nom, certes, mais il reste un dérivé très proche du LD 920 E, cette fois-ci avec un cadre ouvert. Plus accessible donc que les cadres fermés et semi-ouvert, ce VAE sera aussi plus confortable, grâce à une selle suspendue.

La partie électrique ne change pas, et tant mieux. Le moteur Owuru à transmission automatique liée à une cadence donnée par le cycliste dynamisera sans problème le Btwin LD 940 E, via une chaîne dont le tendeur réduirait légèrement le bruit. La batterie de 702 Wh restera aussi ancrée dans la poutre diagonale, amovible et procurant environ 65 km d’autonomie en mode maxi. Quant à sa partie connectée via l’application Decathlon Mobility, elle s’améliorera avec davantage de statistiques disponibles.

Une disponibilité seulement en 2025

Le prix du futur Decathlon Btwin LD 940 E sera proche du LD 920 E. Sera-t-il plus cher en raison de la selle suspendue, ou la tendance à la baisse en 2024 permettre de tenir sous les 3 000 euros ? En tous cas, Transition Vélo indique que la disponibilité interviendra seulement début 2025 en France. Pour un autre vélo à moteur Owuru, le VTC Rockrider E-Actv 900 sera peut-être plus précoce.