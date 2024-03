Ce vélo électrique Decathlon intègre l’excellent moteur automatique « magique »

Bonne nouvelle pour les vélos électriques Decathlon. Le fameux moteur automatique Owuru va bientôt se retrouver sur un vélo électrique polyvalent. Il s'agit du VTC électrique Rockrider E-ACTV 900 qui arrive bientôt.

Cette semaine, nous avons déjà découvert un vélo électrique tout-chemin inédit provenant de Decathlon. Le Rockrider E-ACTV 500 qui promet de bonnes prestations sur le papier. Mais l’immense fuite de l’agenda 2024 de la marque annonce une seconde version.

Retour du moteur Decathlon Owuru sur un VTC

Le Rockrider E-ACTV 900 est donc le haut de gamme des VTC électriques, tissant le lien avec une récente innovation. Ce vélo est le second à adopter le moteur Owuru à transmission automatique 2 vitesses, que le vélo électrique urbain Btwin LD 920 E avait inauguré fin 2023.

Uc cockpit ergonomique très randonnée ! // Source : Decathlon L’éclairage intégré. // Source : Decathlon Owuru is back ! // Source : Decathlon L’écran à affichage moderne // Source : Decathlon

Le cadre proche du 500 garde le style sur ce 900, avec quelques ajustements, intégrant notamment un bloc d’éclairage avant, comme sur le VAE de ville. Surtout, le “cockpit” est inédit, avec des poignées ergonomiques en liège à barres latérales.

Il héberge un écran en tête de potence (réglable) avec un affichage identique au LD 920 E, guidé par une console à gauche du guidon plus pratique (voir notre essai du LD 920). Le système électrique est alimenté par une batterie dont nous ignorons la capacité. Mais on espère 702 Wh comme le premier modèle à bloc Owuru.

En tous cas, on sait que le Rockrider E-ACTV 900 aura un porte-bagages arrière de série, des freins hydrauliques, mais pas de selle suspendue, dommage. Le VTC électrique Decathlon déclinera sa gamme en deux cadres ouvert et fermé, et plusieurs coloris à déterminer.

Un Rockrider E-ACTV 900 haut de gamme

Le prix du Rockrider E-ACTV 900 devait frôler les 3 000 euros, soit le même prix que le LD 920 E. Le vélo électrique tout-chemin serait ainsi une excellente alternative à ce dernier, plus confortable grâce à sa suspension et ses pneus plus polyvalents. Mais sans bloqueur de roue et avec une position plus sportive.

L’E-ACTV 900 restera le second modèle haut de gamme du catalogue de VTC électriques Decathlon, derrière le Stilus E-Touring (3 499 euros). En parallèle, la marque Riverside poursuit avec les entrées de gamme via les 100 E et 520 E, aux prix respectif de 1 199 et 1 399 euros.