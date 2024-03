Voici la liste des futurs vélos électriques de Decathlon en exclusivité, et il y a du très lourd

Frandroid a pu se procurer un document interne de chez Decathlon, listant de nombreux vélos électriques de la marque française à venir. Des vélos électriques de ville, cargo, VTC, VTTAE, de route et gravel vont débarquer ces prochains mois. Voici un premier récapitulatif des informations que nous avons pu récolter.

Il y a quelques heures, nous vous parlions d’une nouveauté de Rockrider. Un nouveau VTC électrique qui appellera bien d’autres vélos électriques Decathlon, puisque nous avons pris connaissance d’un document interne sur l’agenda complet de la marque française ! En d’autres termes, nous connaissons toutes les nouveautés VAE prévues pour 2024 chez Decathlon, et ce dans toutes les catégories.

Plein de VAE sous la pédale

La priorité de Decathlon est le vélo de ville avec son compagnon cargo. Un nouveau vélo pliant électrique étonnant va rejoindre les “E Fold”, tandis que l’on en apprend plus sur le nouveau biporteur F900E avec deux versions. Un vélo cargo électrique qui va rapidement accueillir un petit frère, ainsi qu’un remplaçant l’actuel R500E. Ce dernier aura lui-même ayant plusieurs cousins, et la version de série du Magic Bike, avec une forte charge utile.

Vélos électriques urbains

Voici la liste des futurs vélos électriques Decathlon pour le segment urbain (vélos de ville), avec des nouveautés notamment chez les vélos cargo.

VTC électriques

Ici, on trouve la liste des vélos électriques de trekking, les fameux VTC.

VTT électriques (VTTAE)

La roadmap des VTT électriques (VTTAE) est très complète. Avec notamment les nouveaux E-Feel.

Vélos électriques de route

La liste des vélos électriques route pour 2024 s’annonce alléchante, avec un vélo électrique en carbone tout simplement magnifique.

Pour les plus aventuriers, la gamme de VTC électriques Decathlon va accueillir une version haut de gamme du Rockrider E-Actv 500. La sous-marque lancera également des VTT premium E-Feel dont va décliner un possible concept surprise ! On a également pu apercevoir des tarifs pour un nouveau gravel électrique Van Rysel, tandis que les vélos de route électrique auront un copain carbone de toute beauté qu’on peut apercevoir sur l’image ci-dessous.

Un cocktail de vélos électriques Decathlon à découvrir

Nous avons inséré dans cet article les roadmaps à venir pour chaque catégorie de produit. Nous vous préparons différents articles à venir, avec un focus sur chaque segment : route, gravel, urbain, cargo, VTT, etc.