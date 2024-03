Voici le futur vélo électrique d’aventure Decathlon avec son autonomie XXL

Après le premier vélo gravel électrique Decathlon, le Van Rysel E-GRVL AF MD est un second modèle plus haut de gamme, avec un moteur central et une autonomie de plus de 150 km.

Pour ne plus hésiter entre un VTT surqualifié pour le tout chemin et le vélo de route trop périlleux hors bitume, le vélo gravel électrique devient une vraie tendance. Pas surprenant que Decathlon s’y infiltre, avec le premier Van Rysel E-GRVL AF HD présenté en février. Mais le document interne de la marque française, répertoriant de potentielles nouveautés pliantes, cargo ou VTC, affiche un second modèle aventurier.

Batterie conséquente pour le gravel Decathlon

Nous avions déjà repéré ce second vélo gravel électrique Van Rysel fin janvier, exposé de plus aux Velofollies (Belgique). Il apparaît bien dans l’agenda Decathlon et confirme certaines caractéristiques. Le Van Rysel E-GRVL AF MD utilise ainsi MD – pour Mid Drive – signe d’un moteur central.

En l’occurrence, il s’agit du Brose T Mag délivrant 70 Nm de couple, de quoi offrir un bon soutien sur les passages difficiles. La transmission évoquée par le site Bike Radar, la Sram Apex XPLR 12 vitesses, est confirmée par le site britannique de Decathlon. Par contre, la batterie est bien imposante d’où l’épaisseur de la poutre diagonale. Amovible, elle dispose de 500 Wh de capacité soit jusqu’à 150 km d’autonomie, compatible avec un prolongateur de 360 Wh (en option).

Un poids élevé, et un prix confirmé

Elle alimentera en outre l’éclairage Axa équipant ce Van Rysel E-GRVL AF MD, dont on ne connaît pas la nature des freins hydrauliques aux disques 160 mm. Information du document interne, ces derniers logent dans des pneus 700x50C. Decathlon UK se contredit en affichant parfois 700x47C, ajoutant la référence Michelin Power Gravel Competition Line vue au salon belge, ainsi que des jantes DT Swiss HG 1800 Spline.

Autour des roues, la fourche rigide en carbone participera à l’offre de 11 fixations pour accessoires. Sans ceux-ci, le vélo gravel électrique pèsera 18 kg en taille M, sachant qu’il existera aussi en XS, S, L et XL. Et ce Van Rysel E-GRVL AF MD proposera un prix de 3 500 euros. C’est donc 600 de plus que le petit frère “HD” à moteur arrière, moins bien équipé et à moitié de batterie, mais 3,5 kg plus léger.