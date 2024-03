Decathlon : voici la future version de son vélo cargo électrique star

Le vélo cargo électrique Decathlon Btwin R500 E apprécié des parents va accueillir un remplaçant, avant d’autres modèles plus astucieux. Nous avons pu découvrir en avant première cette version grâce à une fuite d'un document interne.

En 2021, Decathlon a probablement opéré son lancement de vélo électrique le plus marquant de son histoire. Avec le R500 E, la marque française a investi le secteur du longtail, avec un prix sous les 3 000 euros qui a fait fureur dans les grandes villes. Après 2 ans et demi de carrière, la succession du vélo cargo est déjà dans les cartons comme on a pu l’apercvoir, dans un document interne de Decathlon sur lequel nous avons pu mettre la main.

Avant toute chose, précisons que toutes les informations contenues dans cet article sont prévisionnelles, et susceptibles d’être modifiées d’ici à la sortie du produit.

Un futur vélo cargo Decathlon largement amélioré

Visible sur une seule image, le futur vélo électrique allongé comporte beaucoup de changement. Decathlon a beaucoup appris des retours de clients, modifiant la géométrie avec des roues plus petites (24 x 20 pouces ?). Le cadre aussi est inédit, facilitant l’enjambement, plus court avec une structure plus basse. L’idée semble d’abaisser le centre de gravité.

La fourche suspendue a aussi disparu, mais elle laisse place à des pneus plus imposants. Leurs garde-boues seront plus longs, mais impossible d’en dire davantage par manque de précisions. Pas de détail, non plus, sur le moteur du vélo cargo électrique, qui sera central et non plus dans la roue arrière. Ce ne sera pas l’Owuru du LD 920 E ou du prochain Rockrider E-ACTV 900. La transmission ne paraît pas utiliser un dérailleur (est-ce le système Nexus ?).

L’assistance puisera dans une batterie qui ne serait plus intégrée au cadre, logique puisque systématiquement déconnectée en stationnement pour éviter les vols, ou encore pour la recharger.

Enfin, en termes d’équipement, la double béquille migre à l’arrière, sous un lot plus complet : repose-pieds, grande protection de roue, porte-bagage, et barres de maintien. Le vélo cargo électrique troque également son panier avant pour un porte-bagage, encore plus large ?

La mauvaise nouvelle avec ce futur Decathlon R500E, c’est le prix. Aujourd’hui disponible à 2 999 euros, il pourrait augmenter à 3 200 euros environ. Si l’équipement suit avec ces nouveautés, l’offre restera très attractive, malgré la concurrence de l’Intersport Nakamura Crossover longtail.

Le biporteur Decathlon va doubler l’offre, avant d’autres inédits

Avant la V2 du prochain longtail, Decathlon a pour but de lancer son nouveau biporteur. Le vélo cargo électrique avec chargement avant Btwin F900E, présenté fin 2023, arrive prochainement. Il sera disponible en deux versions à en croire le document interne que nous nous sommes procuré.

Le F900E équipé des familles aura un prix de 4 800 euros et la variante nu “F900E Naked” pour professionnels serait doté d’un tarif plus abordable de 4 200 euros.

Plus étonnant, un modèle au nom de code “L Loading front” semble illustrer un vélo cargo plus compact et accessible. À environ 3 500 euros, il pourrait s’inspirer d’un Riese & Müller Carrie ou d’un Muli ST Pro, avec une possible caisse pliante.

Le R500 E aura ensuite un compagnon plus long “XL”, mais impossible de savoir s’il s’agit d’un modèle dédié ou rallongé. Seule certitude, il sera plus cher, autour de 3 800 euros.

Enfin, deux vélos compacts “M Loading 500” et “M Loading 900” pourraient compléter l’offre. Ils seront, selon nos informations, la version de série du Magic Bike Decathlon, le concept de 2022. On espère y retrouver les plate-formes avant et arrière, le freinage double à chaque levier, ou pourquoi pas le moteur-boîte Owuru. Ces deux modèles seraient disponibles entre 2 500 et 3 500 euros.