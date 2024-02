Ce nouveau petit vélo électrique Riese & Müller possède une caisse pliante très pratique

La marque Riese & Müller dévoile un petit vélo cargo électrique Carrie, reprenant l’idée du Muli dotée d'une caisse pliante, mais avec plus de modularité et un écosystème Bosch en plus.

Un biporteur est un type de vélo électrique très pratique et sécurisé pour transporter de lourdes charges et plusieurs enfants. Mais un tel vélo cargo est très imposant et lourd : Riese & Müller tente de joindre l’utile à l’agréable, avec un vélo compact nommé Carrie, un mini-biporteur à caisse pliante.

En réalité, ce n’est pas vraiment une nouveauté, car ce Carrie s’inspire largement d’un autre vélo cargo électrique : le Muli, alternative sous forme d’un petit biporteur, en format 16 pouces, avec une ingénieuse caisse pliante. Il est depuis quelque temps proposé en trois versions électriques, dont le dernier ST Pro équipé d’un moteur Shimano EP6 Cargo.

Le Riese & Müller, lui, offre un cadre aluminium (81 % recyclé) typique de la marque, qui rappelle les grands frères biporteurs Packster et Load. Avec une structure plus cossue inspirant confiance, le Carrie ne paraît pas être un sous-vélo, et se distingue bien du longtail Multitinker. Les deux tubes à l’avant rassureront en cas de chocs latéraux, protégeant les bambins. On peut également y poser ses courses ou objets type grande Eurobox, tandis que la charge maximale est de 80 kg,

Un petit biporteur modulaire

Une caisse nommée Flexbox, pliable, repose sur sur des parois rigides en polypropylène expansé, avec des renforts en acier et épousant la forme de la structure. Si le plastique n’est pas le matériau le plus vert, tous les textiles associés sont faits à partir de matériaux recyclés. On peut effectivement y mettre des accessoires, dont un kit enfant souple. Deux enfants peuvent donc y prendre place, voire un troisième à l’arrière sur le porte-bagages optionnel.

La caisse pliante disparaît dans une seconde version du Riese & Müller Carrie avec la Basic Box, où seul le fond de caisse fixe subsiste. Mesurant 45 x 30 cm, il cible davantage les pros. Il propose une housse en option ainsi qu’un sac cargo de 90 litres pour protéger des intempéries. Même en cas d’achat de la Basic Box, la marque propose la Flex Box en supplément si besoin.

Avec 200 kg au total (vélo inclus), la capacité est donc impressionnante pour un vélo électrique mesurant à peine 2,09 mètres et pesant 34 kg. Cela reste 19 cm de plus qu’un Otwo, mais 35 cm de moins qu’un Packster. La largeur de 46 cm est très pratique pour évoluer en ville avec une caisse fermée, et surtout pour garer ce petit biporteur.

Avantage par rapport aux concurrents : le Riese & Müller Carrie peut conserver un petit chargement quand il est fermé, qui est de plus sécurisé par une clé. Autre apport, le kit enfant se plie avec la caisse, mais à condition d’enlever les appuis-têtes. Le catalogue renferme aussi une capote de pluie teintée disponible avec sa protection solaire (et de pluie à l’arrière, car ouverte sur le parent pour communiquer).

Un Riese & Müller associé à Bosch

Riese & Müller oblige, le Carrie est un vélo électrique associé à l’écosystème Bosch. Le moteur central Performance Line pousse le petit cargo avec ses 75 Nm de couple, lié à la batterie de 545 Wh ou 725 Wh en option. Comme à l’accoutumée, la firme teutonne duplique l’offre de transmission, ici en Enviolo à courroie ou dérailleur 10 vitesses.

Le moteur central Bosch Performance Line // Source : Riese & Müller La batterie de base est de 545 Wh, et 725 Wh en option // Source : Riese & Müller Dérailleur 10 vitesses ou Enviolo à courroie au choix // Source : Riese & Müller

Riese & Müller complète le tout avec sa propre application RX Connect (géolocalisation, alarme), le service ConnectRide offert un an, et un abonnement ConnectCare en sus. Reste à connaître le prix de ce Riese & Müller Carrie, dont la disponibilité devrait intervenir dans le courant du mois de mars.