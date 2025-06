L’art du choix : le nouveau vélo électrique Riese & Müller Charger5 veut s’adapter à toutes vos envies

Présenté à l’Eurobike 2025, le nouveau vélo électrique Riese & Müller Charger5 pourra aussi bien intégrer le nouveau moteur Bosch Performance Line PX que des systèmes Pinion MGU. Personnalisation, expérience haut de gamme et confort seront au rendez-vous.

Source : Riese & Muller

Riese & Müller a présenté dans le cadre de l’Eurobike 2025 son nouveau Charger5, un vélo électrique haut de gamme qui conserve l’ADN du modèle original, apprend-on dans un communiqué de presse.

Le Charger5 est capable d’accueillir plusieurs motorisations parmi les plus avancées du moment. On retrouve ainsi la possibilité d’opter pour le tout nouveau Bosch Performance Line PX, mais aussi pour les Performance Line CX et Performance Line Speed récemment revus par Bosch. Les unités MGU E1.12 et E1.12 S de Pinion sont aussi compatibles.

Une puce RX de série

Cette polyvalence technique se double d’un large éventail d’options de configuration. Peut-être pas autant que Velo de Ville, mais R&M offre tout de même un large choix de personnalisations qui permet de créer un VAE à son image, et surtout selon vos usages, vos envies et votre portefeuille.

Côté confort, le Charger5 embarque une fourche suspendue ainsi qu’une tige de selle suspendue, pour lisser les aspérités de la route. Les pneus Schwalbe Super Moto-X, réputés pour leur adhérence et leur robustesse, sont montés d’office.

Source : Riese & Muller

La batterie, toujours amovible, est intégrée dans le cadre. L’ensemble est complété par une puce RX, fournie de série, qui permet à la fois le suivi des trajets et une fonction antivol connectée.

Le porte-bagages arrière repose sur le système MIK HD et assure une compatibilité très pratique avec les sièges enfants ou les sacoches qui prennent en charge cette norme. Un porte-bagages avant optionnel peut également être ajouté.

Des inconnues

La gamme Charger5 se décline en deux types de cadres : cadre haut et cadre bas. Le cadre haut est proposé en pine, magnesium et slate grey, tandis que le cadre bas est disponible en magnesium, dark red et slate grey. Riese & Müller annonce par ailleurs une meilleure prise en compte des différentes morphologies, avec des tailles de cadre couvrant une amplitude allant de 160 cm à 210 cm.

Les premières configurations seront disponibles à la vente dès juillet 2025, tandis que le reste de la gamme suivra à l’automne. Aucun détail n’a pour l’instant été communiqué sur les composants spécifiques ou les prix selon les options retenues.