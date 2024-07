On a essayé le moteur automatique Pinion sur un vélo électrique ultra haut de gamme : grisant mais bruyant

Regroupant ce qui se fait de mieux en termes de vélo électrique tout-chemin, le Riese & Müller Delite 5 nous a offert un bel aperçu de ses capacités, même si le moteur à boîte automatique Pinion n’est pas parfait à nos yeux.

Un des poids lourds du vélo électrique en Allemagne, c’est Riese & Müller. La marque de Mühltal s’est imposée sur le segment du haut de gamme en proposant des modèles cossus et systématiquement équipés d’une assistance Bosch. Mais coup de tonnerre : à l’image du Moustache Projet 46 en France, R&M commet une petite infidélité à son partenaire allemand en se tournant vers Pinion et son fameux système MGU.

Le fabricant teuton a choisi le duo Riese & Müller Delite 5 et Hommage 5, deux vélos électriques très haut de gamme, pour l’intégrer. Ce binôme était présent au salon Eurobike 2024, à Francfort, où nous avons pu prendre en main l’un d’eux. La marque ne disposait que du Delite 5, la version à cadre haut, l’occasion ainsi de découvrir le moteur Pinion MGU.

Une boîte automatique qui fait grand bruit

Ce bloc situé au niveau pédalier arrive par ailleurs dans sa version mise à jour avec une fonction 100 % automatique. Car au début, le passage des vitesses était manuel avec une commande située à droite au guidon, ou semi-automatique en ajoutant le rétrogradage selon une vitesse idéale. Selon notre expérience, cette descente de rapport est moins vive qu’une montée en rapport, elle-même presque lente, que ce soit en manuel ou en semi-auto.

En appuyant longuement sur le bouton poussoir à droite du guidon, on active donc la fonction automatique, qui fonctionne de concert avec une cadence de pédalage choisir. Problème : le tout manque clairement de répondant. Si vous optez pour un pédalage dynamique, cette transmission automatique – ici en 12 vitesses – peut vous frustrer.

Peu importe le mode, les passages de vitesses sont bruyants, surtout en rétrogradant. Ce n’est pas foncièrement dérangeant face à un dérailleur classique, et cela nous fait par ailleurs penser à la boîte Effigear du moteur Valeo Cyclee. Le moteur se fait également entendre lors d’une forte accélération, sans non plus générer autant de bruit que le ZF CentriX.

Un moteur au beau potentiel

L’agrément du Pinion MGU est cependant meilleur que son compatriote, tout en étant légèrement plus silencieux. De plus, Pinion a déployé un bel écran panoramique, là où le rival français Valeo vient à peine de dévoiler ses nouveaux affichages. En termes de performances, le comportement est plus sage qu’un Bosch Performance Line CX, sachant que le couple est identique (85 Nm).

En mode maximal « Fly », le moteur Pinion est plus linéaire, et offre des comportements bien distincts en modes Flex, Flow, et Eco. Par contre, au contraire d’un Amflow PL Carbon doté d’un moteur DJI Avinox, pas question de rouler sans assistance. Le mode Off est bien trop compliqué à traîner avec la seule courroie et la boîte Pinion, surtout en raison du poids (30 kg) du Riese & Müller Delite et de ses gros pneus.

Un SUV prêt à avaler les kilomètres… et votre portefeuille

Pour revenir au Riese & Müller Delite 5, c’est un véritable SUV du vélo. Comprenez que sa vocation est de convenir au vélotaf autant qu’à la randonnée, tandis que son look de baroudeur n’en fait pas pour autant un VTT. Le confort de ce VAE est excellent, en raison de la double suspension et de la suspension de selle, et l’adhérence est superbe grâce aux larges pneus. En revanche, le Delite5 n’est pas très agile à cause des grosses gommes.

Peu de compromis, donc, pour ce vélo électrique à tout faire, sauf son tarif qui en rebutera plus d’un. Le Riese & Müller Delite 5, ainsi que son comparse à cadre ouvert Homage 5, coûte 8 399 euros de base. C’est le prix d’un VTTAE très haut de gamme. Sa disponibilité n’est pas attendue avant la fin d’année 2024, en trois tailles et deux coloris : ambre et le gris foncé des photos. Bon à savoir, un moteur Bosch (CX ?) devrait équiper ce duo afin d’en abaisser le prix d’accès.