On a roulé avec le tout nouveau moteur électrique du géant de l’automobile ZF : de la puissance à revendre

Présent au salon Eurobike, Frandroid a pris le guidon de vélos électriques équipés du moteur inédit ZF CentriX, qui revendique un couple élevé avec une belle réactivité et au bel écran. Voici nos premières impressions.

Une grande tendance se dégage au salon Eurobike 2024, organisé à Francfort du 3 au 7 juillet 2024 : celle des nouveaux acteurs dans le moteur pour vélos électriques. Nous vous avons d’ailleurs parlé de ZF, ce sous-traitant très puissant dans l’automobile (rival de Bosch sur les moteurs, embrayages, etc.), mais aussi les camions, trains ou bateaux. Nous avons découvert « en vrai » le nouveau moteur ZF CentriX, et pris en main deux vélos pour l’expérimenter.

Le ZF CentriX est pour rappel un moteur central décliné en deux versions : 75 et 90 Nm de couple, ou 450 et 600 W de puissance en pic. Le bloc pèse seulement 2,5 kg malgré ses belles performances, est tout rond et avec un petit diamètre. Sur les VAE vus à l’Eurobike, c’est encore plus surprenant de près, laissant plus de liberté à la conception, surtout vers de vélos électriques plus légers. Nous avons roulé sur le futur gravel Ultima Yin Sport et un prototype ZF de VTTAE spécialement conçu pour tester ce moteur, respectivement à 75 et 90 Nm.

Un moteur ZF nerveux et une assistance sans faille

Le moteur ZF CentriX est puissant et surtout très réactif. Dans son mode maximal « Boost », une infime pression sur la pédale suffit de lancer l’assistance. Cette dernière n’est pas trop brusque, avec une légère progressivité et est ensuite très linéaire jusqu’à 25 km/h. Le couple et la puissance sont tels que grimper la rampe de parking du salon Eurobike est réalisable sans aucun effort. Le seul petit reproche que l’on peut faire concerne les relances : un tout petit écart entre la pression et le démarrage d’assistance se fait sentir.

Un prototype de VTT électrique à moteur ZF. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Au guidon du VTTAE, le ZF Centrix offre la fougue nécessaire sans trop de brutalité. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Le gravel électrique Ultima Yin Sport. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Sur le vélo gravel électrique, le moteur ZF CentriX n’offre que peu de résistance au pédalage. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

D’autres modes – Sport, Active et Eco – viennent tempérer le dynamisme du vélo, mais toujours avec la même réactivité et linéarité. Le mode Eco propose tellement de performances qu’on le préférerait presque plus sage ! Évidemment, un mode off est possible sans assistance, là où le moteur ne semble pas posséder trop de résistance, car nous avons pu atteindre 40 km/h sur l’Ultima Yin.

Enfin, le bruit est très présent sur ce moteur ZF, davantage qu’un Shimano EP8 et légèrement supérieur au Bosch CX. La marque nous a confié que les vélos électriques testés jouaient en sa défaveur en raison d’un cadre carbone faisant office de caisse de résonance. Malgré cette explication, le niveau sonore est objectivement élevé comparé aux différents moteurs que nous avons pu essayer sur des VAE en carbone.

La petite console de tube supérieur. // Source : M. Lauraux pour Frandroid L’écran tactile est un plaisir à consulter et utiliser, complété par une commande aux boutons à gauche du guidon. // Source : M. Lauraux pour Frandroid De nombreuses données avec affichage très rapide et précis. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Un bel écran tactile

Pour juger complètement ce moteur ZF Centrix, il faudra patienter le début de l’année 2025. C’est à ce moment que débarqueront les premiers vélos électriques dotés de cette assistance, dont le Raymon Tarok, avec au choix une batterie de 504 ou 756 Wh, ainsi qu’écran tactile ou une simple console de tube supérieur.

L’écran tactile nous a d’ailleurs semblé très intuitif et réactif, aux graphismes modernes et avec un affichage précis notamment sur la cadence de pédalage. Un petit « poc » sur la jauge suffit même à visionner le pourcentage de batterie ou l’autonomie restante en km selon le mode et la conduite. Toutefois, nous n’avons pu parcourir l’application, indisponible à l’Eurobike. Elle inclura à l’avenir la navigation, les trajets, et d’autres infos complémentaires sur le VAE. À suivre donc l’an prochain.