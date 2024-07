L’un des plus grands concurrents de Bosch dégaine un nouveau moteur pour vélo électrique : hyper compact et ultra alléchant

Expert des boîtes de vitesses pour voitures et camions, le fabricant allemand ZF lance son premier moteur pour vélos électriques, le CentriX, aussi puissant que compact. Nous en connaissons désormais tous les détails.

Bien que l’univers des moteurs de vélos électriques semble être limité aux Bosch, Shimano, Yamaha et Bafang, une myriade de nouveaux entrants s’annonce à l’Eurobike 2024, organisé à Francfort du 3 au 7 juillet. Le grand salon européen du cycle accueille nombre de systèmes d’entraînement inédits cette année, dont celui de ZF. Le fabricant de composants pour automobiles et véhicules lourds – l’un des plus grands concurrents de Bosch – s’invite dans le vélo à assistance électrique par le biais d’un nouveau moteur.

Taille mini mais couple maxi pour le moteur vélo ZF

Le ZF CentriX est un moteur central compact (8,8 cm de diamètre !), pesant 2,5 kg, dont le couple maximal est de 90 Nm. C’est davantage que le Bosch Performance Line CX (85 Nm) et autant qu’un Brose Drive T. Il prodigue également une puissance de 600 W en crête (identique à Bosch), tandis qu’une version édulcorée CentriX 75 limite le couple à 75 Nm et 450 W.

ZF CentriX 90 : 90 Nm, 600 W maximum ;

ZF CentriX 75 : 75 Nm, 450 W maximum.

« Cela permet aux fabricants d’offrir à leurs clients des vélos électriques hautes performances, similaires en poids et en apparence aux VAE à assistance légère », précise le directeur de la micromobilité de ZF, Daniel Haerter. En effet, ce moteur ZF CentriX semble viser les VTT électriques, à commencer par le futur modèle tout suspendu Raymon Tarok lancé début 2025 (photo).

Un écosystème incluant batterie, connectivité et écran

L’univers ZF CentriX est un écosystème entier, comprenant la batterie d’une capacité de 504 ou 756 Wh, au choix. Cette batterie est de format tube, intégrée dans le cadre, tandis que la console de base sera montée sur le tube supérieur avec quelques voyants (niveaux de batterie, mode engagé, etc).

Les VTC et vélos de ville électriques préféreront l’option de l’écran tactile de 2,8 pouces, mais tous deux auront une connectivité pour le plein de fonctions : infos complètes sur le VAE, trajets enregistrés, navigation, etc.

Le moteur pour vélos électriques ZF Centrix promet aussi une faible maintenance et « des composants remplaçables en quelques minutes ». Pour en savoir plus, restez connectés, car Frandroid prendra en main prochainement ce moteur au salon Eurobike.