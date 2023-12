Ce géant européen du deux-roues se met à fond dans le vélo électrique

Engageant la vente de deux de ses marques qui vendent des vélos musculaires, le groupe Pierer Mobility renforcera ses entités GasGas et Husqvarna de vélos électriques et même de trottinettes.

Pierer Mobility ne vous dit peut-être rien, mais c’est pourtant le propriétaire de KTM, et accessoirement d’autres marques de deux-roues motorisés et de vélos électriques. Ce groupe autrichien amorce un virage radical à l’aube de 2024 avec une restructuration lourde en conséquence.

Adieu Felt et Raymon, pour plus de vélos électriques ?

Outre une délocalisation en Inde et en Chine menant au triste licenciement de 300 personnes en Autriche, Pierer annonce la revente de deux de ses marques de vélos. Il se sépare notamment de l’entité américaine Felt spécialisée dans le vélo de route, gravel ou encore triathlon, exclusivement musculaires.

Felt est désormais aux mains d’un consortium mené par un ex-responsable de KTM. Plus étonnant, Pierer se débarrasse aussi de la firme allemande R Raymon, revendue au couple Susann et Felix Puello l’ayant fondée en 2017. Pourtant, bien que possédant beaucoup de vélos mécaniques, Raymon dispose d’un catalogue complet de VAE.

Malgré une entité de moins dans cette catégorie, le groupe veut se focaliser sur le secteur des VAE en particulière, en « retirant sa division des vélos non électriques ». Et Pierer va se concentrer sur ses marques premiums restantes dans la branche « Nouvelle Mobilité », GasGas et Husqvarna en l’occurrence, qui vont profiter d’un investissement dans le deux roues électriques. Cela va concerner le vélo électrique, tout comme le scooter et d’un nouveau type de véhicule.

Des trottinettes électriques Husqvarna et GasGas ?

Et oui, Pierer annonce l’arrivée prochaine de trottinettes électriques dans son giron. Husqvarna faisait déjà dans le vélo électrique avec des modèles de villes, des VTC et VTTAE, tandis que GasGas est davantage centré sur le VTTAE en tous genres, voire les fatbikes, afin de concurrence des marques comme Super73 ou Elwing.

Des trottinettes électriques venant de marques à l’origine connues pour la moto, ce n’est pas une première. Les Italiens Aprilia et Ducati se sont déjà positionnés sur ce créneau, tout comme… MV Agusta, qui fait partie du groupe Pierer. Mais la trottinette Rapido n’était qu’un projet temporaire, très portée sur le style et avec un prix élitiste, mais avec des performances modestes. On a hâte de voir les premiers modèles.