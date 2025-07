Honda dévoile sa voiture électrique la plus abordable qui devrait arriver en Europe face à la R5 électrique

Honda vient de lever le voile sur une inédite voiture électrique destinée au marché japonais. Mais cette nouvelle N-One e: pourrait finir par faire la route jusqu’en Europe.

Crédit : Honda

Si certains constructeurs possèdent une gamme déjà bien remplie de voitures électriques, d’autres sont encore un peu à la traîne. C’est par exemple le cas de Honda, qui fait partie de ces marques qui ont un peu de mal à croire à cette motorisation, comme Toyota. Mais la firme nippone fait tout de même quelques efforts.

Une adorable kei car électrique

Elle commercialise chez nous le SUV e:Ny1 et elle travaille également au lancement d’une nouvelle batterie solide pour ses autos. En parallèle, elle avait levé le voile quelques semaines plus tôt sur un nouveau scooter électrique à la charge très rapide. Mais ce n’est pas tout. Car voilà que le constructeur japonais vient de présenter sa dernière création en date. Et cette fois-ci, il s’agit d’une auto un particulière, puisque nous sommes face à une kei car.

Pour mémoire, cette catégorie est spécifique au marché japonais, et englobe toutes les voitures qui répondent à une réglementation très stricte sur la taille et la motorisation. Les autos qui veulent pouvoir rentrer dans cette famille doivent mesurer moins de 3,40 mètres de long et afficher une cylindrée maximale de 660 cc. Elles peuvent ensuite bénéficier d’avantages fiscaux spécifiques et sont reconnaissables à leur plaque d’immatriculation jaune et noire. Honda est actuellement l’un des leaders de ce marché, avec sa petite N Box et sa N-One.

Crédit : Honda

Cette dernière est produite depuis 2012 et n’a cessé d’évoluer au fil des années. Et voilà que la firme nippone vient de lui offrir une toute nouvelle déclinaison, cette fois-ci 100 % électrique. Celle-ci est détaillée dans le communiqué tout juste publié par le constructeur, qui dévoile quelques caractéristiques techniques. Si la petite auto reprend le style de la version thermique, on retrouve tout de même quelques éléments spécifiques. C’est le cas de la face avant, qui rappelle un peu la Honda e dont la commercialisation a pris fin en 2023.

Les dimensions exactes n’ont pas encore été confirmées par le constructeur, mais elles restent comprises dans les normes définissant le segment des kei cars. De profil, la silhouette est très carrée, une caractéristique que l’on retrouve sur une grande partie des autos de cette catégorie. Car le but est de maximiser l’espace intérieur, dans un gabarit ultra-réduit. La partie arrière est quant à elle très simple et épurée. On note que les poignées ne sont pas intégrées à la carrosserie, tandis que le Cx (coefficient de traînée) n’a pas été confirmé.

Bientôt en Europe ?

À bord, la nouvelle Honda N-One e: fait la part belle à la simplicité. La citadine électrique se passe d’écran tactile et se contente d’un petit combiné d’instrumentation numérique et de quelques boutons. Cependant, le constructeur n’a pas encore communiqué sur l’empattement ainsi que sur la taille du coffre. Il est probable que seulement quatre personnes puissent prendre place à bord, mais cela reste aussi encore à confirmer. Même chose pour les caractéristiques techniques, sur lesquelles Honda ne s’est pas montré très loquace.

On sait seulement que la voiture électrique affiche une autonomie d’environ 270 kilomètres selon le cycle d’homologation WLTC. Elle a aussi le droit à la charge bidirectionnelle V2H. Pas un mot en revanche sur les performances, ni sur le temps de charge. On sait simplement que l’auto fait appel à des matériaux recyclés pour son poste de conduite. Si cette nouvelle venue sera destinée au marché japonais, il n’est cependant pas exclu qu’elle fasse un jour la route jusqu’en Europe. Et ce alors que les kei cars intéressent de plus en plus certains constructeurs sur notre continent.

Crédit : Honda

La nouvelle Honda N-One e: pourrait alors chasser sur les terres de la future Renault Twingo électrique et de la Volkswagen ID.1. Ce marché intéresse d’ailleurs de plus en plus de constructeurs, puisque même le numéro 1 mondial de la voiture électrique, BYD, s’y met. Ce dernier se prépare à lancer une kei car au Japon, mais là encore cette dernière pourrait un jour être commercialisée dans nos contrées. Car cette silhouette est nettement moins chère qu’une auto « classique », ce qui permettrait de démocratiser l’électrique.