Ce scooter électrique Honda peut se “recharger” en quelques minutes seulement dans certains pays

Honda lève le voile sur la nouvelle version de son CUV e:, le second scooter électrique de sa gamme de deux roues. Ce dernier voit sa puissance et son autonomie augmenter considérablement. Dommage : son système de batteries échangeables n’est pas prévu pour la France.

Crédit : Honda

Les voitures électriques sont de plus en plus nombreuses sur le marché. Mais les autres secteurs ne sont pas en reste non plus. C’est le cas des poids lourds et autres utilitaires, même si les ventes sont encore faibles, mais aussi des deux-roues. Que ce soit scooters ou motos, l’offre est désormais pléthorique en France.

Une nouvelle version améliorée

De nombreuses marques s’y sont mis au fil des années, même les plus inattendues comme Harley Davidson avec sa sous-marque LiveWire. On pense aussi à Yamaha ou encore BMW, sans oublier certains constructeurs chinois encore assez peu connus chez nous. Mais ce n’est pas tout, car Honda a aussi décidé de s’y mettre. Si la firme japonaise est encore un peu à la traîne sur la voiture électrique, elle possède déjà une petite gamme de scooters zéro-émission (à l’échappement).

Crédit : Honda

Le premier à avoir été lancé est l’EM1 e:, qui avait ensuite été suivi par le CUV e:. Et voilà que ce dernier s’offre une toute nouvelle version, qui évolue en profondeur. Une bonne nouvelle pour les amateurs, alors que les ventes de deux roues électriques restent encore assez faibles. Comme l’explique le communiqué du constructeur, cette nouvelle mouture fait d’abord évoluer sa puissance à la hausse. En effet, il s’offre notamment un nouveau moteur électrique de 6 kW.

Ce qui correspond à 8 chevaux environ, tandis que le couple atteint les 22 Nm. La vitesse de pointe est quant à elle annoncée à 80 km/h, ce qui lui confère une certaine polyvalence. À savoir également que trois modes de conduite sont disponibles sur ce scooter électrique. Ce dernier a le droit à non pas une mais deux batteries, d’une capacité de 1,3 kW et d’une tension de 50,3 V. De quoi offrir au nouveau Honda CUV e: une autonomie maximale tournant autour des 70 kilomètres en cycle mixte.

Crédit : Honda

Un chiffre qui s’entend selon le cycle WMTC (World Motorcycle Test Cycle), destiné aux engins légers, ainsi qu’aux voitures sans permis. Il est très légèrement différent du WLTP pour les autos standard. À savoir également que les batteries sont amovibles pour être rechargées. Il faut compter 6 heures pour les remplir jusqu’à 100 %, à une puissance de 270 watts. Le constructeur japonais précise également que la consommation est annoncée à 63 Wh par kilomètre, soit 6,3 kWh/100 km.

Précisons que ces batteries standardisées peuvent faire partie d’un écosystème de battery swap, où des stations en ville rechargent les packs, que les utilisateurs viennent prendre en échange des leurs. Un système manifestement non retenu pour la France.

Une belle polyvalence

Particulièrement léger, le nouveau Honda CUV e: pèse seulement 120 kilos, ce qui le rend très maniable. D’ailleurs, le constructeur annonce un rayon de braquage de 1,99 mètre, ce qui est très correct. Le confort et l’agilité sont également assurés par ses roues de 12 pouces, tandis que ses dimensions sont quant à elles généreuses. Le scooter électrique mesure 1,97 mètre de long pour 68 centimètres de large et 1,10 mètre de haut. Son empattement est quant à lui annoncé à 1,31 mètre, de quoi accueillir deux passagers.

Ce nouvel arrivant dans le catalogue s’offre sur sa version Connected un petit écran couleur TFT d’une diagonale de 7 pouces. Il est également compatible avec l’application Honda RoadSync Duo. Cette dernière offre de nombreuses fonctionnalités, comme la géolocalisation du véhicule, les alertes de sécurité ou encore la navigation intelligente et la météo. De plus, elle est compatible avec les mises à jour OTA. Le scooter est livré de série avec une prise USB-C, le démarrage sans clé et l’assistance à la marche arrière.

Crédit : Honda

La version Connected ajoute quant à elle l’interface RoadSync Duo ainsi que la navigation dédiée, entre autres. Il est également possible d’ajouter des accessoires en option, comme des top case ou encore une alarme. Les commandes ouvriront dans le courant du mois d’août ou septembre, avec un prix de départ annoncé à 3 990 euros pour la version standard. La variante Connected démarrera à partir de 4 599 euros.