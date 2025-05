Cette inédite trottinette électrique Alpine peut directement se recharger sur la R5 ultra performante

Si le lancement de l’Alpine 100A GT accompagne celui de la citadine A290 cet été, la marque française prévoit aussi d’autres futures trottinettes électriques en marge de ses voitures.

Source : Alpine

Lors du Salon de Genève 2024, Renault présentait aux côtés de sa R5 électriques de multiples engins dont une trottinette électrique Plume Allure R5. Mais comme les tentatives précédentes, ce partenariat était une aventure ponctuelle.

Cela ne freine pas le groupe Renault à réitérer. Et le groupe présente aujourd’hui une nouvelle trottinette électrique au sein de sa branche haut de gamme Alpine. Comme auparavant, il ne s’agit pas de créer un modèle à partir d’une feuille blanche, mais plutôt depuis un partenariat. La firme française collaborer ainsi avec Cibox et sa marque Yeep.me, avec qui elle conçoit l’Alpine 100A GT.

Une Alpine 100A GT

Surprise, ce n’est pas un modèle existant avec un coup de peinture et un logo, mais une vraie nouvelle trottinette électrique. Semblant mélanger l’univers de la 100A et de la Dakar 100 de Yeep.me, elle propose un châssis avec des roues de 10 pouces et gros pneus, un deck à grande plateforme arrière, ainsi qu’une suspension avant. Côté style, le bleu Alpine est bien présent, tout comme un éclairage diurne en écho à l’Alpine A290.

Source : Alpine Source : Alpine Source : Alpine

La trottinette 100A GT intègre un écran couleur inédit avec une connectivité, des clignotants, ainsi que deux disques de frein. Le moteur, situé à l’avant, développe une puissance maximale de 1 200 W, bien plus que les 750 W de la Yeep.me 100A. L’autonomie théorique y est ainsi réduite à 50 km, la batterie devant camper à 486 Wh de capacité.

Source : Alpine

« Cette première trottinette fait écho à notre citadine sportive, l’A290, et peut se raccorder directement à elle pour se recharger », ajoute le communiqué, pour un plein entre 7 et 8 heures environ. Le prix de l’Alpine 100A GT est de 599 euros, la disponibilité démarrant cet été 2025 sur le site officiel Yeep.me ainsi que dans les Alpine Stores.

De futures trottinettes électriques Alpine

Mieux qu’un unique modèle, Alpine et Cibox collaborent pour 3 ans, afin de constituer toute une gamme de trottinettes électriques. Comme pour la 100 A GT, les engins servent d’appui pour le lancement d’autres voitures électriques. La prochaine sera ainsi une « référence » au SUV Alpine A390, dont on attend le lancement d’ici la fin d’année.