Notée 9/10, l’excellente enceinte Bluetooth JBL Flip 6 a tout pour plaire avec cette réduction de 40 %

Le temps d’une promotion, l’enceinte Bluetooth JBL Flip 6 passe de 149,99 euros à 89 euros, une offre intéressante avec la perspective du retour des beaux-jours et des excursions dans la nature.

JBL Flip 6 // Source : Frandroid

La JBL Flip 6 est sortie en 2021, soit il y a 4 ans. Depuis, un nouveau modèle est sorti tout récemment, mais aujourd’hui encore, elle reste une sacrée référence en la matière. Pour preuve : son prix a rarement autant baissé qu’en ce moment. Alors si vous aimez le bon son, cherchez une enceinte avec une autonomie solide et qui n’a pas peur de vous accompagner dans vos aventures, c’est un investissement à considérer.

Les points forts de la JBL Flip 6

Une autonomie qui flirte sans problème avec les 12 h

La certification IP67 qui fait que vous pouvez l’emmener partout

La qualité et la puissance du son impressionnent pour son format

La JBL Flip 6 était vendue 149,99 euros au moment de sa sortie et valait chaque centime. Donc, la retrouver à 89 euros chez Cultura, c’est l’une des meilleures affaires du moment.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la JBL Flip 6. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une enceinte qui mise sur sa solidité pour un usage tout-terrain

Les enceintes JBL se suivent et ne se ressemblent pas forcément. Entre la JBL Flip 5 et la JBL Flip 6, il n’y a peut-être pas de grandes différences physiques, on retrouve le format cylindrique, mais il y a une évolution au niveau du son. Avant de parler de ça, un mot sur son revêtement en tissu Kvadrat qui fait qu’elle offre une grande résistance, ce qui justifie sa certification IP67. Avec ça, elle résiste à la poussière, est imperméable et peut rester plongée dans 1 mètre d’eau pendant 30 minutes.

L’enceinte fait 18 cm de long pour un diamètre de 8 cm pour 530 g. Une taille correcte, un poids peut être un peu élevé, mais la dragonne solide permet de l’accrocher à un sac ou un guidon de vélo/trottinette sans risquer de la faire tomber. Vous pouvez donc l’emmener et l’utiliser partout, d’autant que les boutons, en relief, permettent d’identifier les commandes auxquelles ils sont liés même si vous ne les voyez pas.

JBL a fait d’énormes progrès sur la partie audio

Comme on l’a dit plus haut, c’est sur le son que JBL a fait progresser la Flip 6. Par rapport au modèle précédent, il y a un haut-parleur et un amplificateur de plus. Grâce à ça, vous profitez d’un son équilibré et précis, même quand vous montez le volume au maximum. D’ailleurs, sa puissance nominale est de 30W, ce qui est assez impressionnant pour une enceinte de cette taille.

On regrette juste l’absence de micro, ce qui empêche de passer des appels avec l’enceinte ou d’utiliser un assistant vocal. Il s’agit du seul point à déplorer sur ce modèle. Par contre, elle se rattrape sur l’autonomie puisque vous pouvez l’utiliser pendant plus de 12 h non-stop, de quoi faire une sacrée fête. D’ailleurs, avec l’app sur mobile et le mode Party Boost, vous pouvez, en théorie, associer jusqu’à 100 enceintes de plusieurs modèles. Par contre, si vous souhaitez avoir un son stéréo, il faut deux JBL Flip 6.

D’autres informations plus détaillées, notamment sur le son, vous attendent dans notre test complet de la JBL Flip 6.

Sinon, vous pouvez consulter notre guide d’achat des meilleures enceintes Bluetooth étanches, si vous comptez voyager en musique.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.