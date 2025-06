JBL Xtreme 3 : cette imposante enceinte Bluetooth étanche a droit à une grosse réduction à l’approche de l’été

Solide, étanche et équilibrée, la JBL Xtreme 3 est une enceinte Bluetooth nomade idéale pour les beaux jours qui s’annoncent. En ce moment, vous la trouverez à 199,99 euros au lieu de 299 euros à la Fnac et chez Darty.

La JBL Xtreme 3 fait partie des enceintes portables les plus massives de la marque. Étonnamment, malgré son corps imposant, elle offre une signature sonore équilibrée et distinguée. Et ce n’est pas là son seul atout : endurance, robustesse… Elle a (presque) tout bon, et cerise sur le gâteau, elle coûte moins de 200 euros actuellement.

Les points forts de la JBL Xtreme 3

Une enceinte solide et étanche (IP67)

Un bon équilibre sonore, même à fort volume

Une autonomie convaincante

Lancée à 299 euros, la JBL Xtreme 3 est aujourd’hui disponible en promotion à 199,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Une grosse enceinte très endurante

La JBL Xtreme 3 est une enceinte massive qui prend la forme d’un cylindre bombé recouvert d’un revêtement tissé en nylon et équipé de renforts en silicone qui évitent les glissements intempestifs, notamment lorsque l’enceinte est portée à l’épaule. Avec ses 2 kg, elle n’est certes pas le modèle le plus facile à emporter partout, mais sa sangle de bonne qualité facilite grandement son transport. N’oublions pas qu’elle est bien conçue et surtout robuste et certifiée IP67, donc étanche.

Elle peut donc accompagner les baroudeurs, qui peuvent compter sur une autonomie tout à fait satisfaisante. Si la marque annonce jusqu’à 15 heures d’autonomie, au cours de notre test, elle a tenu environ 16 heures, à 30 % du volume d’un iPhone. Comptez 2h30 pour une recharge complète. Et pour couronner le tout, il est possible d’utiliser la batterie de l’enceinte pour recharger un smartphone (10 W). Pratique quand on est en déplacement.

Un son qui régale les oreilles

Côté audio, la JBL Xtreme 3 renferme deux haut-parleurs de grave-médium de 7 cm de diamètre et deux tweeters à dôme en tissu de 2 cm. L’enceinte délivre avant tout un son direct et engageant, mais sans aucune agressivité. La signature sonore se révèle très équilibrée et ne privilégie aucun des trois registres que sont les aigus, les mediums et les graves. Ce qu’on a particulièrement apprécié, c’est que la Xtreme 3 reste précise, même en poussant son volume à fond.

Côté connectivité, la Xtreme 3 embarque un contrôleur Bluetooth 5.1 et peut être connectée à deux sources à la fois. Seul le codec SBC est par ailleurs proposé. Enfin, la JBL Xtreme 3 s’accompagne de l’application JBL Music, laquelle permet entre autres d’activer le mode PartyBoost. Ce dernier permet d’associer plusieurs enceintes JBL entre elles, pour diffuser la même musique et ainsi profiter d’un son plus enveloppant et puissant.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la JBL Xtreme 3.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures enceintes Bluetooth portables du moment.

