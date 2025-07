Samsung HW-S67D : une barre de son qui sonne juste et à moitié prix pour la fin des soldes

Samsung muscle sa gamme audio avec cette HW-S67D, une barre de son qui allie compacité et richesse sonore. Dolby Atmos, Q-Symphony, AirPlay 2… tout y est. Et pour le dernier jour des soldes, Boulanger fait passer le prix de 329 euros à 179 euros.

La Samsung HW-S67D ne paie peut-être pas de mine avec son format compact, mais elle cache bien son jeu. Cette barre 5.0 canaux intègre 7 haut-parleurs, dont des latéraux pour élargir la scène sonore et un canal central dédié aux voix. Elle profite d’une compatibilité Dolby Atmos et DTS Virtual:X pour créer un son 3D immersif, sans caisson de basses supplémentaire. Et pour ce dernier jour des soldes chez Boulanger, permet à cette barre de son d‘être à presque moitié prix (- 46 %).

Les points forts de cette Samsung HW-S67D

Un son immersif 3D Dolby Atmos et DTS Virtual:X

La fonctionnalité Q-Symphony avec les TV Samsung

Compacte, compatible AirPlay 2, Chromecast, Alexa

Au lieu de 329 euros, la Samsung HW-S67D est aujourd’hui disponible en promotion à 170 euros sur Boulanger.

Un son calibré pour chaque pièce

Grâce à SpaceFit Sound, la HW-S67D s’adapte à l’acoustique de votre salon. Plus besoin de s’improviser ingénieur du son ou de bidouiller les réglages, la barre détecte le son environnement et ajuste sa restitution automatiquement. Cette technologie garantit un rendu équilibré, que l’on cherche à faire vibrer un film d’action ou à savourer une série plus feutrée.

Le traitement du signal optimise aussi la répartition des dialogues via le canal central. L’Amplificateur Vocal (AVA) se charge d’amplifier les voix quand le bruit ambiant grimpe, histoire de ne rien perdre des échanges entre les personnages, même dans une pièce animée.

Le tout profite d’un ensemble de haut-parleurs bien pensé, capable de générer un effet 360° avec les technologies Dolby Atmos et DTS Virtual:X convaincant sans multiplier les satellites dans la pièce.

Connectique moderne, intégration facile

Côté connectivité, la HW-S67D est taillée pour l’écosystème Samsung avec la technologie Q-Symphony 3.0. Elle synchronise son rendu sonore avec celui du téléviseur pour créer une scène plus ample, plus riche, et sans décalage. Le HDMI eARC est bien entendu de la partie pour récupérer un son non compressé de haute qualité.

Pour le sans-fil, cette barre prend en charge Chromecast, AirPlay 2 et Roon Tested. Diffuser sa musique n’a jamais été aussi simple, que ce soit depuis un smartphone Android, un iPhone ou un ordinateur. La fonction Tap Sound permet même une connexion instantanée d’un simple geste via un appareil Galaxy compatible.

Alexa est directement intégrée pour piloter l’ensemble à la voix, et la télécommande unique Samsung permet de simplifier l’expérience au quotidien.

Afin de comparer la Samsung HW-S67D avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures barres de son du moment.

