Cette barre de son Samsung compatible DTS Virtual:X coûte moins de 150 euros chez Boulanger

Si vous souhaitez bénéficier d’un son plus puissant et enveloppant sur votre TV grâce à une bonne barre de son, mais sans devoir vous ruiner pour cela, vous pourrez vous diriger vers la Samsung HW-C430. Un modèle simple, efficace et surtout accessible que vous pourrez trouver affiché à 149 euros au lieu de 199 euros chez Boulanger.

Les barres de son Samsung capables de créer, ou de simuler un son surround 3D bien immersif sont bien souvent assez onéreuses. Mais il est heureusement possible de dénicher quelques pépites abordables dans le large catalogue de la marque. Par exemple, la barre de son Samsung HW-C430, compatible DTS Virtual:X et accompagnée d’un caisson de basses, est proposée en ce moment à moins de 150 euros.

Les points forts de la Samsung HW-C430

Un format compact

Une barre de son 2.1 avec un caisson de basses inclus

Compatible DTS Virtual:X

Auparavant affichée à 199 euros, la barre de son Samsung HW-C430 est aujourd’hui disponible en promotion à 179 euros chez Boulanger. Mais grâce à une ODR de 30 euros valable jusqu’au 7 janvier 2025, elle peut vous revenir à 149 euros.

Une barre de son compacte qui offre une belle immersion

La barre de son Samsung HW-C430 est tout d’abord un modèle plutôt compact avec ses dimensions de 85,8 × 5,9 × 7,5 mm, mais aussi discret, avec son design classique noir qui ne fera clairement pas tache dans votre intérieur. Vous pourrez évidemment la fixer au mur ou la poser sur un meuble au pied de votre TV. La barre de son s’accompagne par ailleurs d’un caisson de basses sans fil, qui va permettre de rendre les basses bien plus riches et profondes.

Renfermant trois haut-parleurs, la HW-C430 est donc configurée en 2.1 et délivre une puissance honorable de 270 W. Mais malgré l’absence de haut-parleurs verticaux, elle est tout de même capable de simuler un son surround 3D. On remercie pour cela la technologie DTS Virtual:X, qui offre un son bien plus enveloppant à l’utilisateur et donc une belle immersion dans ses contenus.

D’autres modes pour améliorer l’écoute

Comme de nombreuses barres de son conçues par Samsung, la HW-C430 se dote de plusieurs technologies permettant d’améliorer l’expérience sonore. On a par exemple droit au mode Bass Boost, qui maximise l’effet des basses ; une fonction qui devrait grandement intéresser les amateurs de films d’action. On peut aussi compter sur un mode jeu, qui adapte automatiquement les réglages de la barre de son pour que le son 3D diffusé soit optimisé lors de vos parties. Le mode voix claire se charge de son côté de bien faire ressortir les dialogues dans un film ou une série.

Enfin, côté connectivité, la barre de son peut se connecter à un TV via le Bluetooth (4.2) ou à tout autre appareil compatible, comme un smartphone, par exemple, pour écouter vos titres favoris directement sur la barre de son. Attention, le Wi-Fi n’est pas de la partie ici.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour booster le son de votre TV, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures barres de son du moment.

