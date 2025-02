Une ambiance home cinéma pour moins de 130 € ? C’est possible avec ce pack LG en promo

Si vous souhaitez booster le son de votre téléviseur et profiter d’un effet surround, vous pourrez par exemple miser sur le pack LG SQC4R qui comporte une barre de son, mais aussi un caisson de basse sans fil et deux enceintes arrière. La bonne nouvelle ? Ce système est en ce moment proposé à un super prix chez Ubaldi.

On le sait, une barre de son permet d’améliorer considérablement l’audio d’un téléviseur. Mais quand elle est associée à un caisson de basse, et en prime à un kit d’enceintes arrière pour nous faire profiter d’une scène surround aux petits oignons, le résultat est encore plus agréable. Vous pourriez justement en profiter avec le système LG SQC4R, qui comporte tous ces appareils, et dont le prix ne dépasse pas les 130 euros actuellement.

Les points essentiels de ce pack LG SQC4R

Un rendu 4.1 avec une puissance de 220 W

Une barre de son et un caisson de basse, tous deux sans fil

Deux enceintes arrière pour élargir la scène sonore

Compatible Bluetooth

Initialement proposé à 179 euros, l’ensemble LG SQC4R avec barre de son, caisson de basse sans fil et enceintes arrière est aujourd’hui disponible en promotion à 129 euros chez Ubaldi avec le code promo 3DEST0825.

Une barre de son compacte et de bonnes basses

La barre de son LG SQC4R est tout d’abord un modèle plutôt compact qui diffère de nombre de ses concurrentes. Il faut dire qu’avec ses dimensions de 66 x 5,6 x 9,9 cm, elle est plutôt discrète et ne prend pas trop de place sous un téléviseur. Un bon point pour les petits meubles, donc. Elle est par ailleurs sans fil, ce qui facilitera grandement son installation.

Elle s’accompagne par ailleurs d’un caisson de basse, lui aussi sans fil, qui offre des basses bien plus puissantes. Les films d’action auront ainsi une tout autre dimension grâce à lui, par exemple. Notez par ailleurs que la barre de son est compatible Bluetooth, ce qui est pratique pour celles et ceux qui voudront l’utiliser comme enceinte.

Un kit d’enceintes pour un effet enveloppant

Cette barre de son LG et son caisson de basse sont complétés par deux enceintes arrière. Placées derrière vous, elles vous feront profiter d’une scène surround arrière étendue très agréable, avec l’impression que le son vous entoure complètement. Attention, notez que ces enceintes sont filaires et doivent être reliées au récepteur, qui doit lui-même être connecté en sans fil à la barre de son.

Une fois votre installation complète, vous pourrez profiter d’un rendu 4.1 et d’une puissance totale de 220 W, tout à fait suffisante pour sonoriser une grande pièce. Sachez enfin que si la barre de son est livrée avec une télécommande, vous pourrez aussi utiliser la télécommande de votre téléviseur pour la contrôler.

