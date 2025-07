Dell Inspiron 14 : l’ultraportable AMD prêt à tout perd 150 € pour l’ultime journée des soldes

Un châssis en aluminium, un Ryzen 7 de dernière génération et une belle dalle FHD+ : cet Inspiron 14 décroche la palme du PC compact et performant. Sur son site officiel, Dell propose ce laptop à 579 euros au lieu de 729 euros.

Le Dell Inspiron 14 est taillé pour les utilisateurs exigeants qui veulent conjuguer mobilité et puissance. Sous son élégant châssis Ice Blue en aluminium se cache une configuration solide, pour un prix vraiment accessible aujourd’hui grâce à cette remise de 150 euros lors des soldes d’été.

Les trois points à retenir de ce Dell Inspiron 14

Un CPU AMD Ryzen 7 8840U et 16 Go de RAM DDR5

Un écran FHD+ IPS 14 pouces antireflets

Châssis en aluminium, Wi-Fi 6 et USB-C complet

Au lieu de 729 euros, le Dell Inspiron 14 est aujourd’hui disponible en promotion à 579 euros sur le site de Dell.

Performances et mobilité au quotidien

Avec son processeur AMD Ryzen 7 8840U, le Dell Inspiron 14 délivre une belle réactivité, même sur les usages exigeants. Le duo 16 Go de RAM DDR5 et SSD NVMe de 512 Go assure une fluidité exemplaire pour la bureautique avancée, le travail créatif léger ou le multitâche intensif. Ce PC est pensé pour durer, avec une architecture moderne et évolutive.

-200 € sur le Samsung Galaxy Book3 360 Passez au 2-en-1 tactile ultra polyvalent : le Samsung Galaxy Book3 360 et son écran AMOLED avec S Pen inclus tombe à 799,99 € chez Fnac.

La batterie 4 cellules de 54 Wh permet de tenir plusieurs heures loin d’une prise, tandis que l’adaptateur 65 W offre une recharge rapide et efficace. C’est l’outil parfait pour accompagner une journée de travail nomade que ce soit au bureau ou en déplacement.

Le tout est sublimé par une finition soignée en aluminium, pour un design sobre et élégant, qui sait se faire remarquer sans en faire trop.

Un affichage et une connectique bien pensés

L’écran FHD+ en 16:10 offre une surface d’affichage idéale pour travailler confortablement, tout en restant compact pour les déplacements. La dalle IPS assure de larges angles de vision et une colorimétrie respectueuse des yeux grâce à la technologie ComfortView. Même en open-space ou près d’une fenêtre, l’antireflet joue son rôle.

Côté son, Dell intègre des haut-parleurs stéréo avec un total de 4 W, suffisants pour les conférences comme pour un peu de musique. La webcam Full HD avec double micro garantit des appels vidéo clairs et nets, un plus à l’heure des réunions hybrides.

Pour finir, la connectique très complète rend cet Inspiron 14 polyvalent : ports USB-A, USB-C, HDMI, lecteur SD, et bien sûr Wi-Fi 6 pour une connexion toujours stable, même en environnement chargé.

Afin de comparer le Dell Inspiron 14 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs PC Portables pas chers du moment.

Les Soldes d’été 2025

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été et du Prime Day, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles publiés

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.