Dell Inspiron 15 : ce petit laptop à prix bas avec écran 120 Hz + i5 12e gen est un bon investissement

Le Dell Inspiron 15 3520 est un PC portable avec une belle petite configuration, principalement tournée vers la bureautique, que vous retrouvez à 383,04 euros sur le site de la marque, contre 448,83 euros habituellement.

ur le site de Dell, le modèle Inspiron 15 3520 peut être personnalisé. Vous pouvez choisir le processeur, le système d’exploitation, la carte graphique ou plutôt la puce graphique vu qu’il ne s’agit pas d’une machine gaming, la mémoire et le stockage. Un laptop idéal si vous avez un petit budget et cherchez un ordinateur pour faire essentiellement de la bureautique. Il bénéficie déjà de 50 euros de remise et il y a un code promo pour avoir une réduction supplémentaire de 15,79 euros. Pour un total de 14% d’économies sur le Dell Inspiron 15 3520.

Les points forts du Dell Inspiron 15 3520

Un super écran FHD de 15,6 pouces à 120 Hz

Un bon petit processeur Intel Core i5 12ᵉ génération

Vous profitez de 2 x 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go

Sur le site de Dell, le prix de base du Dell Inspiron 15 3520 est de 448,83 euros. Il est barré et est affiché à 398,83 euros puis, une fois dans le panier, avec le code promo Inspiron4, il passe à 383,04 euros.

Un laptop idéal pour une utilisation basique

Le Dell Inspiron 15 3520 est un PC portable on ne peut plus classique. Si vous cherchez un ordinateur pour un usage au quotidien, pour consulter vos mails, aller sur Internet, prendre des notes, aller sur les plateformes de streaming ou toute autre activité qui ne demande pas une énergie folle : c’est ce genre de modèle qu’il vous faut. Son châssis en pastique fait 358,5 x 235,56 x 16,96-21,07 mm pour 1,63 kg. Des dimensions raisonnables qui facilitent son transport.

Là où il fait plaisir, c’est sur l’écran : c’est une dalle FHD non-tactile de 15,6 pouces qui peut avoir une fréquence de rafraîchissement de 120 images par seconde, avec rétroéclairage LED. Un bon écran avec une luminosité de 250 cd/m², bien pour travailler en intérieur, trop juste pour aller dehors. Quand vous allez regarder une plateforme de streaming, vous profiterez d’une belle fluidité, et le traitement antireflet évite de vous faire plisser les yeux.

Une configuration faite pour la bureautique

Dans la configuration concernée par la promotion, vous avez un processeur Intel Core i5-1235U de 12ᵉ génération, avec 10 cœurs, cadencé au maximum à 4,4 GHz en mode Turbo. Il est accompagné de 2 x 8 Go de RAM DDR4 666 MT/s et d’un SSD M.2 de 512 Go sur lequel est installé Windows 11 Famille. Une configuration basique et classique qui permet quand même une certaine fluidité dans les tâches du quotidien.

La connectique, assez généreuse, permet d’étendre l’usage du laptop en lui ajoutant des périphériques externes. Il y a deux ports USB-A 3.2 Gen 1, un port USB 2.0 et un port HDMI 1.4 compatible Full HD@60 Hz. Pas de compatibilité 4K, mais pour le prix ce n’est pas étonnant. La batterie de 41 Wh permet d’avoir une autonomie d’une petite journée de travail et se recharge avec un adaptateur secteur 65 W. D’autant que la fonction ExpressCharge permet de regagner 80 % d’autonomie en 1 h.

Si vous cherchez un bon petit laptop avec un budget limité, vous pouvez consulter notre guide d’achat sur les PC à moins de 500 euros et comparer le Dell Inspiron 15 3520 avec ceux de l’article.