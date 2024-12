Le très endurant Dell Inspiron 14 Plus, avec puce Snapdragon, est un meilleur investissement avec 300 € de moins

Dell surfe sur la vague Snapdragon chez Windows et vient de lancer un nouvel Inspiron 14 avec une puce Snapdragon X Plus X1P-64-100. Un modèle qui a de nombreux atouts et que l’on trouve en ce moment Ă 767 euros au lieu de 1 049 euros sur le site officiel de la marque.

Les PC portables Windows dotĂ©s d’une puce Snapdragon de Qualcomm font peu Ă peu leur arrivĂ©e sur le marchĂ©. Dell fait justement partie des marques qui ont misĂ© sur cette architecture ARM. Son tout rĂ©cent Inspiron 14 Plus, un laptop d’entrĂ©e de gamme parfait pour la bureautique, est par exemple Ă©quipĂ© d’un CPU Snapdragon X Plus, qui lui apporte de très bonnes performances. Si vous ĂŞtes intĂ©ressĂ© par ce modèle, sachez qu’il n’est plus aussi cher qu’auparavant grâce Ă une rĂ©duction doublĂ©e d’un code promo.

Ce qu’il faut savoir sur le Dell Inspiron 14 Plus

Une dalle LCD QHD+ de 14 pouces

Une puce Snapdragon X Plus

Une excellente autonomie

Initialement proposĂ© Ă 1 049 euros, puis rĂ©duit Ă 799 euros, le Dell Inspiron 14 Plus est aujourd’hui disponible en promotion Ă 767 euros sur le site officiel de Dell grâce au code promo FRInspironNB4.

Un laptop léger et pratique au quotidien

Le Dell Inspiron 14 Plus est tout d’abord un laptop qui ne brille pas vraiment pas l’originalitĂ© de son design ; ici, on a simplement droit Ă un châssis en plastique gris (mais en partie recyclĂ©, et ça, c’est très bien), moins solide que celui des XPS Plus de la marque. Toutefois, ce PC portable a le net avantage d’ĂŞtre très lĂ©ger, puisqu’il ne pèse que 1,46 kg. Son Ă©paisseur de 1,7 cm le rend Ă©galement facile Ă transporter dans un sac. Une finesse qui ne l’empĂŞche pas d’ĂŞtre Ă©quipĂ© d’une connectique plutĂ´t fournie pour ce qu’il cherche Ă offrir : on retrouve ainsi deux ports USB-C 4.0, un port USB-A 3.2 Gen 1, un lecteur de carte microSD et un port combo jack. On aurait tout de mĂŞme apprĂ©ciĂ© un port HDMI en plus…

Pour ce qui est de son Ă©cran, le Dell Inspiron 14 Plus embarque une dalle IPS LCD de 14 pouces de diagonale supportant une dĂ©finition de 2560 Ă— 1600 pixels, soit un ratio de 16:10. Son taux de rafraĂ®chissement plafonne Ă 60 Hz, ce qui est peu lĂ©ger, mĂŞme s’il est suffisant pour une utilisation simple centrĂ©e sur de la bureautique. La luminositĂ© n’est de son cĂ´tĂ© pas assez Ă©levĂ©e pour pouvoir lire l’Ă©cran confortablement en plein soleil. CĂ´tĂ© logiciel, c’est MyDell qui est en place. Et rappelons qu’en tant que PC portable sous Snapdragon, et donc ARM, le Dell Inspiron 14 Plus ne sera pas forcĂ©ment compatible avec tout l’univers applicatif de Windows, ou n’offrira pas les meilleures performances. Une pĂ©riode de transition qu’il faut donc prendre en compte.

De bonnes performances pour la bureautique

Dans les entrailles du Dell Inspiron 14 Plus, se niche, comme prĂ©cisĂ© plus haut, une puce Snapdragon X Plus X1P-64-100 Ă 10 cĹ“urs et cadencĂ©e Ă 3,4 GHz, avec une partie graphique Adreno X1 honorable et un NPU offrant 45 TOPS. Le tout est complĂ©tĂ© par 16 Go de RAM LPDDR5X, pratique pour gĂ©rer le multitâche, et un SSD PCIe 4.0 de 1 To, ce qui est plus que confortable. En action, le Snapdragon X Plus apporte de très bonnes performances, parfaites d’ailleurs pour les usages du quotidien et pour de la bureautique. Et pour ne rien gâcher, grâce Ă la puce Qualcomm, le laptop ne chauffe pas et n’active jamais ses ventilateurs.

Enfin, le Dell Inspiron 14 Plus intègre une batterie de 54 Wh, laquelle se recharge par le biais d’un bloc d’alimentation de 65W fourni qui soutient la norme Power Delivery. Sur une utilisation bureautique et avec l’écran rĂ©glĂ© Ă 50 %, l’autonomie se situe entre 14 et 15 heures, ce qui est toujours excellent pour un PC portable dans l’univers Windows. On remercie lĂ encore Qualcomm pour cela.

Pour en savoir encore plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet du Dell Inspiron 14 Plus Snapdragon.

