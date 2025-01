Test du Asus Vivobook S 14 (2024) : une autonomie sublime pour un PC léger et abordable

Si la communication des constructeurs et le buzz autour des produits de chaque année ont toujours tendance à se focaliser sur le haut de gamme, c’est de l’entrée et le milieu de gamme que l’on retrouve les produits qui se vendent. Rien d’étonnant alors que les consommateurs, eux, n’ont pas forcément le pouvoir d’achat de dépenser plusieurs milliers d’euros pour un ordinateur.

Crédit photo : OtaXou

Chez Asus, nous entendons souvent parler de la gamme de PC portables Zenbook. Mais en réalité, c’est sa gamme sœur Vivobook qui enregistre le plus de ventes. Aujourd’hui, nous avons deux « types » de Vivobook : les réguliers, et les « S » qui sont plus ancrés dans le milieu, voire le début du haut de gamme. C’est de celui-ci dont nous allons parler aujourd’hui : le Vivobook S 14 de 2024.

Asus Vivobook S 14 (S5406) Fiche technique

Modèle Asus Vivobook S 14 (S5406) Dimensions 310,5 mm x 15,9 mm Définition 1920 x 1200 pixels Technologie d’affichage LCD Écran tactile Non Processeur (CPU) Core Ultra 7 256V Puce graphique (GPU) Intel ARC Graphics Mémoire vive (RAM) 16 Go Mémoire interne 1024 Go Apparence Plastique Système d’exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 1300 grammes Profondeur 221,9 mm Fiche produit

La machine est prêtée par Asus pour ce test.

Asus Vivobook S 14 (S5406) Design

Après plusieurs années à être perdu dans la case des « rectangles noirs ou blancs en métal », la gamme Vivobook commence à trouver sa propre signature. On peut le voir sur cet Asus Vivobook S 14, où le châssis en métal léger (moins onéreux oblige) se permet quelques petites frivolités. Par exemple, Le bas de la coque supérieure offre un petit renfoncement sur le haut qui fait son petit effet, quand l’écriture Asus Vivobook en effet miroir est loin d’être proéminente.

Crédit photo : OtaXou

Nous sommes dans une formule de « petites touches » qui fonctionne pour un PC du quotidien, particulièrement alors que celui-ci n’est pas bien lourd à 1,3 kilogramme ni bien épais à 1,59 centimètre. Dans l’absolu, il n’a rien à envier aux PC dits ultraportables, à l’exception bien sûr de ceux cherchant à descendre sous la barre des 1000 grammes. On peut ressentir les choix de modération ici, notamment dans la qualité du métal utilisé, pour baisser les coûts, mais ils n’impactent pas le standing affiché de l’appareil. Du bel ouvrage.

Clavier et pavé tactile

Le clavier est somme toute assez traditionnel chez Asus. On retrouve ses touches plastiques assez glissantes et des switchs un peu mollassons auxquels on s’habitue, mais qui n’ont pas forcément le mordant du haut de gamme. La distance d’activation est bonne, mais un peu plus de stabilité des touches aurait été bienvenue. En vérité, c’est du côté du rétroéclairage que nous sommes le plus déçus. Le PVC ne laisse pas assez passer cette lumière bleue qui apparaît comme vibrante sur notre coloris. Plus que d’aider, elle gêne la lisibilité générale du produit en plein jour.

Crédit photo : OtaXou

Le pavé tactile est de très bonne facture pour un pavé plastique. Il évite l’erreur du rendu texturé pour une surface lisse qui glisse bien sous le doigt, et sa large diagonale est parfaite pour le confort au quotidien ou pour profiter des raccourcis intégrés par Asus.

Connectique

À gauche, nous retrouvons un port HDMI 2.1, deux ports Thunderbolt 4, un lecteur de cartes microSD ainsi qu’un combo jack. À droite, nous avons le droit à deux ports USB A 3.2 Gen 1.

Une connectique somme toute bien large, qui correspondra à une grande majorité des utilisateurs. On regrettera peut-être le fait qu’un port USB-C n’ait pas trouvé sa place à droite, de manière à laisser l’utilisateur charger l’appareil de l’angle qu’il souhaite.

Webcam et audio

L’Asus Vivobook S 14 profite d’une webcam Full HD somme toute assez classique. Son rendu n’est pas particulièrement bon, mais n’est pas terriblement mauvais non plus : dans la norme, en somme. Qualcomm a définitivement dépoussiéré cet aspect des ordinateurs portables, faisant qu’il est plus difficile d’accepter le rendu de cet ordinateur, mais il conviendra aisément pour de la visioconférence.

L’expérience audio est tout autant de basse qualité. Le rendu des haut-parleurs est grésillant à plein volume, sans aucune scène, avec un son criard qui n’arrive pas à respecter la moindre onde qu’il reçoit. C’est suffisant pour une soirée film dans le lit, si tant est que le but principal soit de s’endormir.

Asus Vivobook S 14 (S5406) Écran

L’Asus Vivobook S 14 dispose d’une dalle OLED de 14 pouces de diagonale supportant une définition de 2880 x 1800 pixels, soit un ratio 16:10. Cette dalle offre un taux de rafraîchissement de 60 Hz, qui semble quelque peu être un retour en arrière après la popularisation du 90 puis 120 Hz sur ces dernières années, mais l’OLED est toujours un plaisir à avoir.

Crédit photo : OtaXou

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous pouvons voir que cette dalle couvre 168,5% de l’espace sRGB pour 119,4% de l’espace DCI-P3 en termes de volume. La température de couleurs moyenne est relevée à 6356K, très légèrement plus chaude que la norme recherchée, mais assez proche pour être excellente.

Crédit photo : OtaXou

Le delta E00 moyen est lui mesuré à 1,4, tout simplement impeccable, avec un écart maximal de seulement 3,81 sur les tons bleu ciel. Seule faiblesse : la luminosité maximale, mesurée à 387 cd/m², qui fait que l’ordinateur sera difficilement lisible en plein soleil.

Asus Vivobook S 14 (S5406) Logiciel

Asus oblige, nous retrouvons toujours les suspects habituels des ordinateurs cherchant à baisser les coûts : des publiciels, comme McAfee, qu’on vous invitera à désinstaller au plus vite.

La suite MyAsus est toujours excellente pour retrouver en un seul endroit les réglages importants de l’appareil expliqués au plus grand nombre. On peut y ajouter StoryCube, une application très gimmick qui utilise l’IA pour classer vos photos… Allons donc, ça ne mange pas de pain.

Asus Vivobook S 14 (S5406) Performances

L’Asus Vivobook S 14 est propulsé par l’Intel Core Ultra 7 256V, un SoC de 8 cœurs — 4 performances, 4 efficients — pour 8 threads pouvant turbo jusqu’à 4,8 GHz. Il est couplé ici à 16 Go de RAM LPDDR5X et 1 To de stockage en PCIe 4.0.

Benchmarks

Sous Cinebench 2024, nous pouvons voir le SoC atteindre un score de 557 points en multi core pour 114 points en single core. Un nombre pas particulièrement impressionnant en multi core, où l’on sait que la puce est capable de bien plus, mais qui reste compétitif en single core, un score plus important pour un PC ultraportable.

La partie 3D Intel Arc fait son score habituel de 3171 points sous Steel Nomad Light, prouvant une nouvelle fois comme elle est performante… en théorie. En jeu, nous sommes sur sensiblement les mêmes performances qu’un SoC AMD de la génération 7000.

La partie NPU est toujours bien présente et bien performante, à 1715 points sous Procyon en calcul de nombres entiers. On attend toujours un usage pertinent pour justifier son intégration sur des PC qui ne sont pas dédiés à de la production, mais les performances sont compétitives.

Enfin, les performances du SSD en PCIe 4.0 représentent très bien les hauteurs qu’est capable d’atteindre cette technologie… avec un gros hic. Lorsqu’utilisé à fond, le SSD fait un bruit audible de sifflement (coil whine) qui est pénible. Heureusement, rares sont les applications à écrire en continu sur le SSD, mais c’est un réel souci.

Refroidissement et bruit

La gestion thermique du PC est excellente. Certes, le SoC n’envoie pas sa plus grande puissance, mais l’ordinateur reste majoritairement silencieux sur des tâches classiques, et les températures ne dépassent pas 48°C sous le châssis.

Asus Vivobook S 14 (S5406) Autonomie

L’Asus Vivobook S 14 intègre une batterie de 75 Wh. Celle-ci se recharge par le biais d’un simple bloc d’alimentation de 65W en USB-C fourni. L’ordinateur est compatible avec la norme Power Delivery.

Crédit photo : OtaXou

Sur un usage bureautique varié, l’écran réglé à 50%, nous retrouvons une autonomie comprise entre 18 et 19 heures. C’est tout simplement excellent, parmi les meilleurs du marché actuellement. Preuve que la dernière génération d’Intel a bien pris à cœur cette mission pour le x86, et que les ingénieurs d’Asus réussissent à bien profiter de nouvelles architectures et de leurs spécificités.

Asus Vivobook S 14 (S5406) Prix et disponibilité

L’Asus Vivobook S 14 est d’ores et déjà disponible en France au prix de départ de 1499,99 euros. En promotion à l’heure d’écriture de ces lignes, nous pouvons déjà le retrouver à 1349,99 euros.