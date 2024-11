Test du Acer Nitro V15 (2024) : des sacrifices difficiles, mais cohérents

Trouver un PC portable gamer pas cher est de plus en plus compliqué. À mesure que le marché évolue, les entreprises se focalisent toujours plus sur les consommateurs ayant des moyens plus élevés que la moyenne, au point que les gammes accessibles d’hier sont devenues les moyens de gamme d’aujourd’hui. Il n’y a qu’à constater l’évolution des prix de la gamme Asus TUF sur ces dernières années.

Crédit photo : OtaXou

Acer a décidé de rester solide sur ses appuis. Si vous n’avez pas les moyens de passer à la gamme Predator, la gamme Nitro est toujours là pour vous. Ces ordinateurs sont très souvent ceux qui subissent des prix bradés très rapidement, mais toutes les configurations ne se valent pas. Le Nitro V 15 de 2024 fait partie des bonnes cuvées, sans trop briller pour autant.

Acer Nitro V 15 AMD Fiche technique

Modèle Acer Nitro V 15 AMD Taille de l’écran 15,6 pouces Définition 1920 x 1080 pixels Technologie d’affichage LCD Écran tactile Oui Processeur (CPU) Ryzen 7 7735HS Puce graphique (GPU) NVIDIA GeForce RTX 4060 Mémoire vive (RAM) 16 Go, 32 Go Mémoire interne 512 Go, 1024 Go Système d’exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Fiche produit

La machine est prêtée par Acer pour ce test.

Acer Nitro V 15 AMD Design

Est-ce que le design a changé par rapport aux années précédentes ? Non. Ceci étant dit, Acer a mis un peu plus d’huile de coude au fur et à mesure de l’évolution de la gamme, faisant qu’aujourd’hui, le châssis des Nitro V 15 est loin d’être le plastique cheap dont elle a eu le droit auparavant. Au contraire : nous sommes plutôt sur une construction solide, et des charnières qui ne donnent pas l’impression de vouloir se briser en deux au moindre mouvement.

Crédit photo : OtaXou

Nous sommes par contre bien dans le cadre d’un PC portable gamer d’entrée de gamme. Comprenez que la finesse et la légèreté ne sont pas des points importants ici. Le Nitro V 15 est dans un format relativement facile à transporter en proposant une diagonale relative aux 16 pouces en 16:9, mais son épaisseur de 2,35 centimètres et son poids de 2,1 kilogrammes sont loin de suivre les tendances modernes. Il faut bien faire quelques sacrifices pour tenir des tarifs allégés.

Clavier et pavé tactile

La configuration clavier est assez standard : des touches chiclets très communes, mais avec une distance d’activation accrue comparativement à un ultrabook. Les touches elles-mêmes sont de plutôt bonnes qualités, mais le retour est un peu trop mou pour son propre bien. Ce n’est pas le meilleur clavier gamer du monde, mais il n’est pas désagréable à utiliser pour autant.

Crédit photo : OtaXou

Le pavé tactile est, lui aussi, de bon aloi. S’il est fait de plastique, la glisse est assez bonne, son placement est efficace, mais surtout : il propose une très large diagonale, chose qui n’est pas forcément garantie sur des produits cherchant à faire des concessions pour leurs prix. On est satisfait.

Connectique

À gauche, nous retrouvons un port RJ45, un HDMI 2.1, deux ports USB A 3.1 Gen 2, et un port USB-C 3.2 Gen 2 compatible DisplayPort. À droite, nous avons le droit à un port USB A 3.0 et un combo jack.

Nous pouvons toujours avoir plus, c’est un fait. Mais toujours dans la perspective de l’entrée de gamme, c’est plus que satisfaisant. Les joueurs auront de quoi brancher tout ce dont ils ont besoin pour jouer ou streamer. Le port Ethernet est un vrai plus apprécié.

Webcam et audio

C’est sur cette catégorie que tout a été sacrifié. La webcam 720p est terriblement mauvaise, et face aux améliorations qu’a connu la catégorie de produits au cours de ces dernières années, il est difficile de l’excuser d’une quelconque manière que ce soit. Même pour de la simple visioconférence, c’est trop peu de nos jours.

Il en va de même pour l’expérience audio. Les haut-parleurs sont toujours placés en bas de l’appareil, et sont tout simplement catastrophiques. Il n’y a rien à sauver sur cette configuration audio, à part le fait qu’un combo jack et le Bluetooth sont heureusement tous deux disponibles pour profiter d’un casque ou d’enceintes.

Acer Nitro V 15 AMD Écran

L’Acer Nitro V 15 de 2024 profite d’une dalle IPS LCD de 15,6 pouces supportant une définition maximale de 1920 x 1080 pixels. Cette dalle supporte un taux de rafraîchissement maximal de 144 Hz, soutenu par la technologie FreeSync.

Crédit photo : OtaXou

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous pouvons constater que celle-ci ne couvre en volume que 59,3% de l’espace sRGB pour 42% de l’espace DCI-P3. La luminosité maximale de 240 cd/m² est très difficile à justifier. Le taux de contraste de 1202:1 est par contre plutôt bon pour de l’IPS LCD.

Crédit photo : OtaXou

La température de couleurs moyenne est relevée à 5923K, soit un peu trop chaude, quand le delta E00 moyen est mesuré à 5 avec un écart maximal énorme de 21,9 sur les tons bleus. Que les choses soient claires : sorti de ses caractéristiques gamers, il s’agit d’un écran assez mauvais. Très terne. Mais il faut bien, encore une fois, faire des sacrifices.

Acer Nitro V 15 AMD Logiciel

L’expérience logicielle du Acer Nitro V 15 est loin d’être moderne. Le constructeur a fait des efforts sur ses derniers ultrabooks qui ne se retrouvent pas ici sur le Nitro V 15. L’interface NitroSense est très clairement une interface vendue en marque blanche en Chine, efficace mais pas particulièrement intéressante, et les barres de raccourci que propose Acer font bien plus penser à des pop-up qu’à des utilitaires que l’on aimerait garder.

Rajoutez à cela la dose habituelle de logiciels publicitaires type McAfee préinstallés, et vous avez la sauce habituelle de l’entrée de gamme des PC portables gamers. Ce n’est pas un drame, mais pensez à tout désinstaller avant usage.

Acer Nitro V 15 AMD Performances

Dans notre configuration de test, l’Acer Nitro V 15 de 2024 se base sur l’AMD Ryzen 5 7735HS, un SoC à 6 cœurs pouvant turbo jusqu’à 4,55 GHz. Il est soutenu par 16 Go de RAM DDR5 en SODIMM, avec un second slot disponible pour une éventuelle mise à jour.

Côté stockage, nous avons le droit à un SSD NVMe de 512 Go. Enfin, sur la partie graphique, nous pouvons compter sur la NVIDIA GeForce RTX 4060, mais attention : son TGP est abaissé à 75W (contre 115W max).

Benchmarks

Le Ryzen 5 7735HS accuse un peu de son âge, mais reste tout de même un SoC assez puissant. Avec un score de 732 points en multi core pour 91 points en single core, il reste un plutôt bon allié pour une carte graphique visant le 1080p comme la RTX 4060. Ce n’est pas la meilleure alliance du monde, mais une qui est équilibrée.

Côté graphisme, pas de surprise non plus. 2110 points sur Steel Nomad, 2366 points sur Speed Way : la RTX 4060 ne perd pas grand-chose de sa puissance théorique en étant à 75W sur les performances rastérisées, mais le ray-tracing respire un peu plus à plus de 100W.

Comme toujours, un GPU NVIDIA garantit d’excellentes performances sur les calculs IA. Même à 75W, la RTX 4060 s’en tire avec un score de 1957 points qui le garde au dessus des NPU de dernière génération.

Attention cependant : les dernières offres d’Intel, Qualcomm et AMD rattrapent vite cette avance et ont déjà atteint les performances d’une RTX 4050.

Enfin, côté stockage, un petit sacrifice supplémentaire. Les performances relevées ici sont plus relativement à du PCIe 3.0, le standard précédent, qu’à du PCIe 4.0 largement adopté aujourd’hui. Ces mesures restent cohérentes pour le jeu, sans briller.

En jeu

Les performances en jeu sont cohérentes avec la promesse du produit, qui est de toucher le 1080p confortablement. Sans utiliser les technologies de NVIDIA, nous pouvons retrouver des FPS moyens aux alentours des 60 FPS sur de nombreuses dernières productions.

Avec le DLSS 3 et la frame generation, on pourra même profiter de cet écran à haut taux de rafraîchissement. Rien de folichon, mais rien de mauvais non plus donc.

Refroidissement et bruit

L’Acer Nitro V 15 de 2024 a par contre toujours ce problème qui a toujours été synonyme de la gamme depuis sa conception : des ventilateurs terriblement bruyants. Si la gestion de la chauffe est très belle en mode turbo, le bruit créé est assourdissant. Mieux vaudra rester en mode équilibré, où les ventilateurs sont audibles, mais ne donnent pas envie de s’arracher les oreilles, quitte à perdre un peu en performances.

Acer Nitro V 15 AMD Autonomie

L’Acer Nitro V 15 de 2024 intègre une batterie de 57 watt heures, rechargée par un bloc d’alimentation de 135 watts.

Crédit photo : OtaXou

Sur un usage bureautique, polyvalent mais pas intense, et l’écran réglé à 50% de sa luminosité, l’ordinateur tient entre 4 et 5 heures avant de devoir s’éteindre. Rien de très choquant pour un PC gamer, une catégorie plutôt destinée à rester branchée sur le secteur, mais les derniers efforts des constructeurs en la matière ont largement augmenté l’autonomie des PC gamers.

Ici, nous sommes toujours sur « l’ancien temps ».

Acer Nitro V 15 AMD Prix et disponibilité

Dans notre configuration de test, l’Acer Nitro V 15 de 2024 est vendu au prix de 1099,99 euros. Pour ce prix, ce qui est proposé ici est déjà plutôt bon en soi. Et en considérant que cet ordinateur portable sera rapidement mis en promotion, nous apprécions sa proposition.