Test du Acer Swift 14 AI (Snapdragon) : une entrée en matière réussie

Acer se lance lui aussi dans la course des ordinateurs ARM avec le Swift 14 AI. Un ordinateur propulsé par le Snapdragon X Plus, la version la plus légère de la puce de Qualcomm.

Bon. Vous l’avez définitivement compris maintenant : l’intelligence artificielle est l’absolu buzzword de l’année. Pour les constructeurs de PC portables, il s’agit avant tout de pousser les gens à renouveler leurs produits, quand bien même ces derniers fonctionnent sûrement toujours très bien. A-t-on besoin de l’IA ? Pour le moment, la réponse est non. Mais l’IA a-t-elle un rôle à jouer dans l’avenir de l’informatique grand public ? Définitivement.

Crédit photo : OtaXou

C’est face à ce constat que sort l’Acer Swift 14 AI version Snapdragon. L’ordinateur se veut être haut de gamme sans avoir à dépenser plusieurs milliers d’euros pour accéder à cet avenir. C’est ainsi que nous nous retrouvons avec la version X Plus de la dernière puce Qualcomm ici intégrée. Et nous ressortons convaincus de l’expérience.

Acer Swift 14 AI (SF14-11) Fiche technique

Modèle Acer Swift 14 AI (SF14-11) Dimensions 322,6 mm x 14,9 mm Définition 2560 x 1600 pixels Technologie d’affichage LCD Écran tactile Oui Processeur (CPU) Snapdragon X Elite X1E 78 100 Puce graphique (GPU) Qualcomm Adreno Mémoire vive (RAM) 32 Go Mémoire interne 1024 Go Système d’exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 1360 grammes Profondeur 225,95 mm Fiche produit

La machine est prêtée par Acer pour ce test.

Acer Swift 14 AI (SF14-11) Design

À première vue, l’Acer Swift 14 AI est somme toute assez classique pour un PC du constructeur. Le châssis en aluminium est réussi, le coloris gris est très sobre, le logo de la marque à effet miroir ne prend pas trop de place… Dans la catégorie des ultrabooks, il n’est pas trop lourd à 1,32 kg ni trop épais à 1,49 cm… Et l’un dans l’autre, les côtés de l’appareil en forme de petite vague qui font la signature d’Acer depuis quelques années maintenant font toujours leur petit effet.

Crédit photo : OtaXou

Alors, qu’est-ce qui change ? En vérité, un élément agrippe immédiatement l’œil. Il est logé sur le pavé tactile, et s’illumine çà et là selon les tâches. Il s’agit en vérité d’une sorte de glyphe qui réagit à l’utilisation de l’intelligence artificielle : les tâches qui utilisent le NPU le font réagir. C’est une touche amusante, qui aurait pu avoir son utilité pour déterminer quelles applications utilisent vraiment ce type de processus.

Crédit photo : OtaXou

Mais hélas, alors que le logo s’allume également à l’ouverture de CoPilot (qui n’utilise pas le NPU, mais passe par un serveur distant), on comprend vite qu’il restera un petit gimmick sympathique sans être forcément très utile pour rétablir la vérité de l’IA sur PC.

Clavier et pavé tactile

Outre ce petit glyphe, le pavé tactile reste très classique. La diagonale est plus ramassée que les derniers ultrabooks du marché, mais cet Acer Swift 14 AI reste confortable à utiliser au quotidien.

Crédit photo : OtaXou

Le clavier est plus en demi-teinte. Si les touches sont assez stables, le switch est mollasson et n’offre pas un retour très franc. Surtout, la barre espace offre à peine de distance d’activation et n’est pas satisfaisante à l’usage. Reste que l’on est sur une configuration assez classique que l’on prend en main en un instant.

Connectique

À gauche, nous retrouvons un port USB A 3.2 et deux ports USB-C 4.0. À droite, nous avons un deuxième port USB A 3.2 et un combo jack classique.

Par rapport à ce qu’arrivent à proposer les ultrabooks désormais, notamment des lecteurs de cartes SD ou un port HDMI, cet Acer Swift 14 AI n’est pas le mieux équipé. Ceci étant dit, la présence de deux ports USB C 4.0 est plus qu’appréciée, et permet de pardonner l’absence de polyvalence.

Webcam et audio

L’Acer Swift 14 AI propose une webcam 1440p propulsée par l’ISP intégré par Qualcomm sur son SoC. Comme souvent, on peut reconnaître une belle gestion des couleurs pour un capteur d’ordinateur, mais la plage dynamique n’est pas particulièrement bien gérée ici.

L’image est un peu plus sombre qu’on l’aimerait. Ceci étant dit, on reste dans une tranche supérieure. Notez que l’ordinateur est compatible avec la reconnaissance faciale Windows Hello, en plus de proposer un lecteur d’empreintes.

La configuration audio continue d’être un point faible du constructeur. Ici, les haut-parleurs sont suraigus et ne fournissent absolument aucune basse tout en faisant disparaître les médiums. Ce n’est pas bon, et on sent que c’est ici qu’Acer a fait des économies.

Acer Swift 14 AI (SF14-11) Écran

L’Acer Swift 14 AI profite d’une dalle IPS LCD de 14,5 pouces supportant une définition maximale de 2560 x 1600 pixels, soit un ratio 16:10. Cette dalle supporte un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz.

Crédit photo : OtaXou

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous pouvons voir que celle-ci couvre 109,8% de l’espace sRGB pour 77,8% de l’espace DCI-P3. Que ce dernier ne soit pas supporté en 2024 est une déception sur ce segment de marché qui l’a adopté en masse désormais. La luminosité maximale mesurée est de 384 cd/m², là encore décevante pour un PC destiné à être utilisé en extérieur où 500 cd/m² est nécessaire.

Crédit photo : OtaXou

La température de couleurs moyenne est mesurée à 6369K, soit très proche de la norme NTSC recherchée, avec un très bon ratio de contraste de 1462:1. Le Delta E00 moyen est à 0,87 en sRGB, soit parfait, avec un écart maximal de seulement 3,26 sur les tons bleus royaux. Une très bonne dalle IPS LCD donc, qui manque de luminosité et de couleurs pour être vraiment compétitive sur le marché actuellement.

Crédit photo : OtaXou

Il y a tout de même un élément perturbant visuellement sur cet ordinateur. Les coins de l’écran sont arrondis, mais le design ne l’est pas. C’est un détail qui se résume sûrement au fait qu’Acer n’a pas pu sourcer des dalles classiques, mais qui pourra égratigner la tranquillité d’esprit de certains.

Acer Swift 14 AI (SF14-11) Logiciel

Windows 11 bien sûr. Mais il faut souligner le nouveau logiciel Acer Sense qui depuis quelques produits nous permet de profiter d’une expérience de gestion de l’ordinateur bien plus efficace que les vieux logiciels dont nous avions l’habitude pour la marque. On se passerait par contre de ses nombreux raccourcis, souvent impertinents et jamais véritablement utiles.

Quelque chose ne change pas chez Acer : sa propension à installer un maximum de logiciels publicitaires. Outre les applications Windows Store qui blindent totalement le Swift 14 AI, on notera aussi ce cher McAfee et les publicités pour Dropbox qui illuminent l’écran de temps à autre. À désinstaller immédiatement.

Acer Swift 14 AI (SF14-11) Performances

Cette version de l’Acer Swift 14 AI est propulsée par le Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100. Il s’agit d’un SoC de 10 cœurs Oryon cadencés à 3,4 GHz maximum, sans turbo. On y retrouve naturellement le GPU Adreno classique de la marque et le NPU Hexagon qui ne changent pas par rapport au X Elite.

Il est couplé à 16 Go de RAM LPDDR5X à 8484 MHz et un stockage de 1 To en PCIe 4.0.

Benchmarks

Sous Cinebench 2024, nous retrouvons des scores de 752 points en multi core pour 108 points en single core. Pour être honnête, ces scores ne sont pas particulièrement impressionnants, mais ne sont pas décevants non plus pour l’entrée de gamme du nouveau SoC. On voit qu’il continue d’avoir d’excellentes performances en single thread, ce qui est particulièrement important dans le cadre d’un usage d’ultrabook.

La partie graphique n’a vraiment pas changé. On retrouve 2000 tout pile sous Steel Nomad Light, soit exactement ce que l’on attend de la puce. Le plus grand défi pour celle-ci reste logiciel, en vérité.

La partie NPU s’en tire également toujours aussi bien avec un score de 1799 points sur les nombres entiers. La domination de Qualcomm sur le marché Windows risque de persister lorsque l’on parle du NPU.

Enfin, Acer nous fait plaisir en ne faisant pas d’économie facile sur la mémoire de stockage. Nous retrouvons 6384 MB/s en lecture pour 5643 MB/s en écriture séquentielles, ce qui est dans le haut du panier du PCIe 4.0. Nombreux sont les constructeurs à faire l’impasse sur cette partie, il faut donc souligner ces beaux efforts.

Refroidissement et bruit

L’énorme avantage de Qualcomm reste sur la chauffe. Si l’Acer Swift 14 AI n’hésite pas à toucher les 55°C sur le bas du châssis de l’appareil, un trait qui rappelle les SoC x86 traditionnels, les ventilateurs ne s’activent quasiment jamais et sont à peine audibles. Le choix est cohérent.

Acer Swift 14 AI (SF14-11) Autonomie

L’Acer Swift 14 AI intègre une batterie de 75 Wh, qui se recharge par le biais d’un bloc d’alimentation de 65 Wh et un embout USB-C classique. La norme Power Delivery est respectée, il vous est donc possible d’utiliser n’importe quel chargeur pour donner du jus à ce PC.

Crédit photo : OtaXou

Sur un usage bureautique, on retrouve sur ce PC une autonomie comprise entre 13 et 14 heures d’usage. Ce n’est pas le record du milieu, mais cela reste très utilisable. On imagine un petit manque d’optimisation qui pourrait être réglé par des mises à jour à l’avenir, mais ce n’est pas totalement décevant.

Et comme toujours, la plateforme ARM permet de profiter d’un vrai mode veille qui ne perd que quelques pourcents même sur plusieurs jours. Pour Windows, c’est un vrai game changer.

Acer Swift 14 AI (SF14-11) Prix et disponibilité

L’Acer Swift 14 AI avec le Snapdragon X Plus est d’ores et déjà disponible en France. Notre configuration de test peut être trouvée pour 1299,99 euros en date d’écriture.