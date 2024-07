Test du Lenovo Yoga Slim 7x (Snapdragon) : un écran OLED à tomber par terre

Le label Copilot+ est une nouvelle vague pour les PC portables sous Windows 11. Il est donc plus que naturel que plusieurs constructeurs la surfent, avec plus ou moins de succès. Et c’est bien là l’une de nos plus grandes missions que de le déterminer. Chez Lenovo, nous avons le Yoga Slim 7, dernier représentant de ses ultrabooks à adopter l’architecture ARM de Qualcomm et de son Snapdragon X Elite. Expérience réussie ?

Fiche technique

Modèle Lenovo Yoga Slim 7x (14QNV9) Dimensions 325 mm x 12,9 mm Définition 2944 x 1840 pixels Technologie d'affichage OLED Écran tactile Oui Processeur (CPU) Snapdragon X Elite X1E 78 100 Puce graphique (GPU) Qualcomm Adreno GPU Mémoire vive (RAM) 16 Go Mémoire interne 1024 Go Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 1280 grammes Profondeur 225,15 mm Fiche produit

La machine est prêtée par Lenovo pour ce test.

Design

Cette nouvelle vague n’équivaut pas nécessairement à des bouleversements complets de la ligne chez les constructeurs. Ce Lenovo Yoga Slim reste un Lenovo Yoga Slim, avec tous les bons côtés que l’on connaît. Le constructeur favorise à nouveau des lignes très arrondies, et un langage qui rappelle autant les tablettes que les PC portables. Ce choix ne veut pas pour autant dire que l’ordinateur est convertible, ce qui n’est pas le cas, mais chez Yoga, tout reste très proche de cette idée qui les a fait connaître sur le marché.

Très léger à 1,28 kilogramme, le Yoga Slim 7 apparaît toujours comme un ordinateur assez fin à 1,29 cm. Cette impression est vraie, mais tient aussi énormément sur l’effet d’optique créé par le corps légèrement bombé de l’appareil. En y ajoutant la partie photo, qui dépasse légèrement de l’appareil, on tient ici quelque chose qui permet à Lenovo d’apparaître frais et quelque peu original dans ce milieu. Et cette distinction, si légère soit-elle, est appréciée.

Clavier et pavé tactile

Nous retrouvons ici la configuration clavier typique de Lenovo, avec ses touches légèrement paraboliques très sympathiques à utiliser. Les switchs sont bien rigides, et la distance d’activation s’est largement améliorée au fil des ans pour offrir une rigidité bienvenue et un prompt retour. À l’usage, il est très confortable.

Le pavé tactile est aussi très large et offre une glisse satisfaisante. Le clic est un peu plastique et rigide, mais est a minima très franc. Seul petit détail : un léger décalage de l’intégration du pavé tactile sur la gauche, alors qu’on le préférerait parfaitement centré.

Connectique

À gauche, nous pouvons profiter de deux ports USB C 4.0 Gen 3. À droite, nous avons un troisième USB C 4.0 Gen 3, le bouton de mise sous tension, et l’obturateur de la webcam.

Oui : pas de prise jack, pas d’USB A, pas de lecteur de cartes SD… Le Lenovo Yoga Slim 7 privilégie sa finesse avant toute chose, un parti-pris assumé qui vous forcera probablement à investir dans un dongle si vous souhaitez connecter quoi que ce soit.

Webcam et audio

Le Lenovo Yoga Slim 7 profite d’un capteur 1080p classique, en prime des capteurs infrarouges permettant l’utilisation de Windows Hello et de la reconnaissance faciale. Le rendu de celui-ci est comme toujours un peu plus supérieur grâce à l’ISP intégré au Qualcomm Snapdragon X Elite, mais est ici encore à régler un peu mieux, surtout sur la balance des blancs. Les bases sont là, il faut simplement mettre à jour.

Les haut-parleurs, parfaitement placés sur les deux côtés du clavier, sont serviables. Dans une ère où Dell et Apple ont réussi à élever la qualité des solutions intégrées, Lenovo reste dans le panier moyen. La solution manque de rondeur et ses basses sont inexistantes, mais le rendu est clair et le staging n’est pas mauvais. C’est… boup.

Écran

Le Lenovo Yoga Slim 7 profite d’une dalle OLED de 14,5 pouces supportant une définition maximale de 2944 x 1840 pixels. Cette dernière est capable d’atteindre un taux de rafraîchissement maximal de 90 Hz. Et nous le savons d’entrée de jeu : le constructeur est très fier de sa dalle.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous pouvons d’abord observer que celle-ci couvre 123,3% de l’espace DCI-P3 pour 174,1% de l’espace sRGB en volume. Le taux de luminosité maximal est mesuré à 507 cd/m², excellent surtout pour une dalle OLED, avec une température de couleurs moyenne très bonne de 6170K.

Le Delta E00 moyen est mesuré à 1,49, avec un écart maximal de 6,4 sur les tons bleus rois. Admettons-le : Lenovo a raison d’être fier de sa dalle. Celle-ci est magnifique à l’usage, et peut être calibrée très facilement pour correspondre aux exigences très précises des créatifs. Certes, le 120 Hz aurait été mieux, mais est plus difficile à sourcer pour de l’OLED avec une définition aussi haute. Avoir 90 Hz est déjà un plaisir non négligeable.

Logiciel

Le Lenovo Yoga Slim 7 est une nouvelle fois un ordinateur du label Copilot+. Un label qui ne réussit toujours pas à nous convaincre par son usage : Paint boosté à Dall-E, le floutage de la webcam ou encore les sous-titres automatiques sont rarement aussi utiles qu’ils le voudraient, ou justifient très peu l’existence du label et du NPU. La touche Copilot appelle toujours un navigateur web qui n’a donc absolument pas besoin de ces ajouts pour fonctionner.

Le logiciel Lenovo Vantage est quant à lui plutôt bon. Clair et concis, il permet d’aisément personnaliser les performances de son appareil. On aimerait simplement qu’il intègre un peu moins de publicité pour les services du constructeur.

Performances

Le Lenovo Legion Slim 7 intègre ici le Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-78-100, un SoC 12 cœurs supportant une fréquence maximale de 3,4 GHz sans capacité de turbo/boost. Il est couplé ici à 32 Go de RAM LPDDR5X à 8448 MT/s. Il s’agit tout simplement de la même configuration que l’Asus Vivobook S 15 que nous avons déjà testé et analysé.

Benchmarks

Ce qui est intéressant à l’analyse de ce Yoga Slim 7, c’est de voir la souplesse de configuration possible avec la plateforme. Le constructeur n’a en effet pas choisi la voie des performances multi core comme Asus, mais c’est plutôt rapproché de celle des Surface en étant extrêmement conservateur. Nous retrouvons donc 931 points en multi core pour 105 points en single core, soit des scores très proches des offres d’Intel et AMD, sans véritablement changer la donne.

Il en va de même pour la partie GPU de l’Adreno X1, qui offre toujours les mêmes performances. Rien de neuf sous le soleil donc : c’est la partie la plus faible de ce nouveau SoC, que nous avons déjà testé en long et en large sur le Surface Laptop comme le Vivobook S 15.

Le stockage en PCIe 4.0 est quant à lui assez basique. Nous ne sommes pas sur le pire ni sur le meilleur de la technologie, en attendant l’avènement du PCIe 5.0.

Pour les créatifs

Côté créatif, toujours pas de grand changement. De tous nos tests de cette nouvelle vague, le Yoga Slim 7 est celui qui s’en tire le mieux, mais la variation n’est pas assez grande pour être notable et l’Apple M3 reste largement devant.

Refroidissement et bruit

Et comme toujours avec ces PC sous Qualcomm Snapdragon X Elite, la configuration de Lenovo reste terriblement silencieuse et chauffe très peu pour son format. L’avènement d’ARM sous Windows fait vraiment du bien aux oreilles.

Autonomie

Le Lenovo Yoga Slim 7 intègre une batterie de 70Wh, qui se recharge par le biais d’un bloc d’alimentation de 65W fourni en USB-C. Ce dernier utilise le standard Power Delivery.

Le Qualcomm Snapdragon X Elite continue d’impressionner sur l’autonomie. Comme le Surface Laptop avant lui, sur un usage bureautique, il continue d’offrir facilement 15 heures d’usage sans le moindre problème. Sans compter le fait que Windows est enfin capable de profiter d’un mode veille qui ne vient pas complètement détruire la batterie. Le plaisir est bien là.

Prix et disponibilité

Le Lenovo Yoga Slim 7 est proposé en France dans l’unique configuration que nous testons, vendue au prix de 1899 euros.