Test du Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 : suffisant pour les pros ?

Qu’est-ce qui fait d’un PC portable un PC destiné aux professionnels ? En répondant de la manière la plus honnête possible : rien. Comme toujours, de la tâche imaginée dépend de la configuration, et pour le reste… C’est un peu toujours la même chose. Pourtant, la marque ThinkPad a toujours eu cette aura de « PC portable pour les professionnels ». Que ce soit à l’époque d’IBM en 1992 ou depuis la commercialisation par Lenovo en 2025.

Ces machines n’ont presque pas changé de look, et sont restées envers et contre tout des ThinkPad, avec leur look très distinct des modes et ce petit téton rouge pour émuler la souris. L’arrivée du Snapdragon X Elite sur cette gamme n’est donc pas insignifiante : elle souligne comme Qualcomm cherche désormais à convaincre les travailleurs en priorité.

Fiche technique

Modèle Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 (Snapdragon) Dimensions 313,6 mm x 16,9 mm Définition 1920 x 1200 pixels Technologie d’affichage LCD Écran tactile Oui Processeur (CPU) Snapdragon X Elite Puce graphique (GPU) Qualcomm Adreno Mémoire vive (RAM) 32 Go Mémoire interne 1024 Go Système d’exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Pro Poids 1240 grammes Profondeur 219,4 mm Fiche produit

La machine est prêtée par Lenovo pour ce test.

Design

Soyons tout de même un peu plus honnêtes : par rapport aux ThinkPad de la grande époque, la gamme Lenovo est tout de même bien plus haut de gamme. Cependant, au toucher, il rompt beaucoup avec les tendances de l’industrie, et on ressent la grande variété de matériaux utilisés pour sa construction : du plastique recyclé çà et là, du magnésium recyclé, de l’aluminium recyclé, de la fibre de carbone… Deux buts ici : avoir « l’empreinte carbone la plus faible du portefeuille ThinkPad », mais aussi proposer une résistance à toute épreuve.

Crédit photo : OtaXou

Parce que oui, les ThinkPad sont des produits que l’on retrouve aussi bien dans des bureaux que sur des chantiers. C’est aussi ça, en réalité, être un ordinateur professionnel : être capable d’évoluer dans de nombreux environnements de production différents. Et ce ThinkPad T14s Gen 6 le fait toujours de bien belle manière, tout en étant épais que de 1,69 cm et en faisant un poids de 1,24 kilogramme.

Crédit photo : OtaXou

On apprécie non seulement la présence de son « TrackPoint » signature, que l’on a du mal à décrire autrement qu’en « téton rouge au milieu du clavier », mais aussi la petite LED rouge sur son châssis qui illumine le « i » de « ThinkPad » lorsque la machine est allumée. Un détail, mais un très beau détail.

Clavier et pavé tactile

Nous retrouvons donc ce fameux TrackPoint au milieu des touches du clavier de l’ordinateur, qui intègre lui aussi la fameuse touche CoPilot encore peu utile de nos jours. La configuration est efficace, la distance d’activation est très satisfaisante pour un si petit format, mais Lenovo compte toujours sur des switchs très rebondissants, qui gagneraient à avoir un peu plus de rigidité et de répondant. Le clavier a par contre le mérite d’être protégé contre les éclaboussures, pour toujours plus de polyvalence.

Crédit photo : OtaXou

Le trackpad est… un trackpad de ThinkPad. Il intègre toujours trois touches physiques pour les trois clics, ce qui est une signature rétro que beaucoup aiment, mais la diagonale du pavé tactile en lui-même s’en retrouve bien réduite pour les accommoder. Petit donc, mais pas sans qualité : la glisse est parfaite et le clic satisfaisant.

Connectique

Sur la gauche, nous retrouvons deux ports USB-C 4.0, un port HDMI 2.1 et une prise combo jack. À droite, nous avons le droit à deux ports USB A 3.2 Gen 1.

Une configuration assez large pour un ordinateur portable professionnel. On aurait peut-être apprécié l’intégration d’un port Ethernet, souvent utile pour les professionnels réseau pour lesquels la gamme ThinkPad est une référence, mais il est difficile de se plaindre de ce qui est proposé ici.

Webcam et audio

Le capteur 1080p intégré à ce ThinkPad T14s Gen 6 n’est pas particulièrement bon. Mais on voit qu’il profite vraiment bien du SoC Qualcomm, bien habitué au traitement photo et vidéo, pour avoir un rendu supérieur à la moyenne. Parfait pour de la vidéoconférence donc. Notez que pour la reconnaissance biométrique, vous avez autant accès à la reconnaissance faciale qu’à un lecteur d’empreintes digitales.

Côté audio, les haut-parleurs sont heureusement bien placés, sur les deux côtés du clavier. Cependant, ils sont loin d’être de bonne facture. Leur volume est haut, mais sature rapidement, et il n’y a pas un seul signal de la configuration qui est bien traité. Les voix s’en tirent le mieux, le reste est une bouillie, et il n’y a aucun staging en place.

Écran

Notre configuration de test intègre un écran IPS LCD de 14 pouces supportant une définition de 1920 x 1200 pixels, soit un ratio 16:10. Ce dernier est capable d’un taux de rafraîchissement très standard de 60 Hz, quand la majorité des autres produits du marché sont passés au 90, voire 120 Hz.

Crédit photo : OtaXou

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous retrouvons une couverture en volume de 101,4% de l’espace sRGB pour 71,9% de l’espace DCI-P3. Le ratio de contraste est mesuré à un très bon 1854:1, pour une luminosité maximale de 473 cd/m² correcte pour ce genre d’appareils.

Crédit photo : OtaXou

La température de couleurs moyenne est relevée à 5892K, soit un peu trop chaude, pour un delta e00 moyen de 1,91 plutôt bon et un écart maximal de 7,41 sur les tons bleus rois. Par rapport aux standards observés sur ces tarifs, disons-le : l’écran du ThinkPad T14s Gen 6 est loin derrière tout le monde. Que 60 Hz, pas de DCI-P3, pas d’OLED, pas le mieux calibré… Il est là pour servir avant toute chose. Mais les profils créatifs ne font pas partie du cadre professionnel qu’il vise.

Logiciel

Windows 11 bien sûr, et au centre des configurations, le logiciel Lenovo Vantage en version « Commercial ». Ce qui change ? Pas grand-chose, à part que les configurations sont plus qu’amoindries et que le constructeur semble surtout tout confier au système Windows de base. Certes, la plupart de ces logiciels sont de toute manière des raccourcis vers ces fonctions, mais il n’empêche qu’un peu plus d’effort aurait pu être fait.

Il faut noter quelque chose cependant : ARM. Si vous êtes un professionnel, il n’est pas dit que votre application de choix pour votre entreprise tourne de manière efficace sur cette configuration. Surtout si cette application est vieille ou peu utilisée. La couche d’interprétation de Windows, Prism, qui permet de faire fonctionner des logiciels x86 sur ARM est efficace, mais dans un cadre pro, on vous recommandera de vous renseigner avant achat sur la compatibilité. Rien n’est encore assuré dans cette période de transition.

Performances

Nous sommes à nouveau en face du Qualcomm Snapdragon X Elite en version X1E78100, soit le SoC le plus populaire actuellement dans la nouvelle gamme ARM. Il s’agit d’un processeur de 12 cœurs avec une fréquence maximale de 3,4 GHz, couplé à une partie graphique Adreno X1 et un NPU Hexagon promettant 45 TOPS. Ici, nous avons également le droit à 32 Go de RAM LPDDR5X à 8448 MT/s, et une mémoire de stockage de 1 To.

Benchmarks

Sous Cinebench 2024, nous retrouvons une vision familière : 749 points en multi core, et 108 points en single core. Lenovo a, comme beaucoup d’autres sur cette puce, privilégié les performances en single core. C’est cohérent pour le produit, et c’est aussi compétitif avec les offres d’Intel et AMD. Sorti de la compatibilité logicielle dont nous avons parlé plus haut, c’est donc très bon.

La partie graphique n’a pas particulièrement changé non plus, avec un score de 2237 points sur Steel Nomad Light qui rappelle simplement que nous sommes… sur le Snapdragon X Elite, toujours un peu en retard sur AMD et même Intel Arc désormais, mais pas dégueu.

La partie NPU reste reine avec un score de 1661 points en calculs entiers, devant les offres d’AMD et Intel. Si le NPU n’a pas forcément pour vocation de réaliser les plus gros calculs d’IA possibles, elle pourra être une force pour les développeurs en IA. Pour les utilisateurs ? On attend encore.

Enfin, Lenovo n’a pas lésiné sur la mémoire de stockage. À 6189 MB/s en lecture séquentielle pour 4813 MB/s en écriture séquentielle, nous sommes dans les carcans attendus du PCIe 4.0 en fin de génération.

Refroidissement et bruit

Comme toujours avec les processeurs ARM, c’est du côté du refroidissement que nous sommes enchantés. Les températures externes ne dépassent pas les 45°C, et les ventilateurs ne s’activent… tout simplement jamais. Pour ces rares tâches où il faudra vraiment que le ThinkPad T14s réfléchisse plus de deux secondes, vous ne les entendrez presque pas. Une grande force de la plateforme Qualcomm.

Autonomie

Le Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 est équipé d’une batterie de 58 Wh, et est fourni avec un bloc de charge de 65W supportant la norme PowerDelivery.

Crédit photo : OtaXou

Sur un usage bureautique, écran réglé à 50% de luminosité, nous retrouvons une autonomie comprise entre 13 et 14 heures d’usage. C’est très bon pour un ultrabook, mais loin des records retrouvés notamment sur les Zenbook d’Asus à configuration égale.

Prix et disponibilité

Le Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 est d’ores et déjà disponible en France, au prix de départ de 1959 euros.