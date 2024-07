Test du Samsung Galaxy Book 4 Edge : un choix étrange sur un PC convaincant

Samsung est peut-être le constructeur qui a le plus à jouer lors de cette nouvelle vague Copilot+ dans l’univers Windows. Pourquoi ? Parce qu’il est tout simplement l’un des constructeurs qui a le plus à prouver sur le marché. Relativement récent dans le monde des ordinateurs portables par rapport à ses rivaux, la moindre nouvelle ère pourrait le placer en tête rapidement s’il joue bien ses cartes. C’est pourquoi sort aujourd’hui le Galaxy Book 4 Edge, modèle additionnel surprise de sa nouvelle gamme déjà plébiscitée.

Samsung Galaxy Book 4 Edge Fiche technique

Modèle Samsung Galaxy Book 4 Edge Dimensions 355,4 mm x 12,3 mm Définition 2880 x 1800 pixels Technologie d'affichage AMOLED Écran tactile Non Processeur (CPU) Snapdragon X1 Elite X1E-80-100 Puce graphique (GPU) Qualcomm Adreno GPU Mémoire vive (RAM) 16 Go Mémoire interne 512 Go, 1024 Go Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 1550 grammes Profondeur 250,4 mm Fiche produit

La machine est prêtée par Samsung pour ce test.

Samsung Galaxy Book 4 Edge Design

Le Samsung Galaxy Book 4 Edge est bien digne de porter le même nom que ses frères. Nous nous retrouvons une nouvelle fois avec un châssis intégralement en métal, plutôt bien conçu, qui mise surtout sur une très grande finesse. Ce modèle d’une diagonale de 16 pouces réussit tout de même à ne peser « que » 1,55 kilogramme ; c’est loin des champions de cette catégorie comme la gamme LG gram bien sûr, mais tout de même très léger dans cette catégorie.

Mais c’est surtout sa finesse qui interpelle. 1,23 centimètre, c’est exceptionnel dans n’importe quelle condition. Cela fait du Samsung Galaxy Book 4 Edge un ordinateur que l’on peut emmener partout avec aise, sans se soucier d’avoir un sac dédié. En termes de style, il ne sort pas exactement du lot avec son design clair et le poinçon Samsung très classique sur son dos, mais ce peut être vu comme une force.

Clavier et pavé tactile

L’ordinateur portable profite d’une configuration assez large, qui intègre par ailleurs un pavé numérique. Les touches elles-mêmes sont assez stables, avec une très légère tendance à bouger qui ne se remarque pas à la frappe, mais les switchs manquent un petit peu de retour et n’offrent pas une distance d’activation particulièrement remarquable. Cela n’en fait pas un clavier inconfortable, bien au contraire, mais il existe toujours une marge de progression. Au moins, le pavé numérique n’apparaît pas comme contraint ou restreint, comme il peut souvent l’être sur d’autres concurrents.

Le pavé tactile est tout simplement immense, d’une diagonale qu’on ne voit presque jamais et qui prend la quasi moitié du châssis. Un choix marqué, habile, même si on aurait aimé que ce dernier soit aussi un peu plus qualitatif, notamment sur son clic. Encore une fois, ça n’en fait pas un mauvais élément pour autant : il est simplement plus basique qu’on ne l’aurait imaginé.

Connectique

À gauche, nous pouvons profiter de deux ports USB C 4.0 ainsi que d’un port HDMI 2.1. À droite, nous avons le droit à une prise combo jack, un port USB A 3.2 Gen 2, et un lecteur de cartes microSD.

Une configuration somme toute classique, mais qui n’est pas forcément la plus optimisée. Outre le fait qu’un lecteur de carte SD plein format aurait été préférable, le placement d’un second port USB C sur la droite aurait également permis une plus grande liberté dans la gestion de son câble d’alimentation.

Webcam et audio

Le Samsung Galaxy Book 4 Edge est équipé d’un simple capteur 1080p. S’il est toujours soutenu par le bon ISP de Qualcomm, le rendu est ici assez terne. On regrette que le constructeur n’ait pas un petit peu plus poussé cette partie photo, surtout en considérant son histoire dans le milieu des smartphones.

La configuration audio est elle aussi à la traîne. Les aigus y sont favorisés au grand détriment des médiums, les basses sont inexistantes, et les haut-parleurs ont une légère tendance à saturer à plus haut volume. Rien qui ne vaille les grands efforts d’Apple ou Dell sur ce terrain, et même plutôt une régression sur le format 16 pouces.

Samsung Galaxy Book 4 Edge Écran

Le Samsung Galaxy Book 4 Edge profite d’un écran AMOLED de 16 pouces supportant une définition maximale de 2880 x 1800 pixels, soit un ratio 3:2. Il est traité anti reflet, est tactile, et propose un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous pouvons voir que celui-ci couvre 110,6% de l’espace DCI-PO3 pour 156,1% de l’espace sRGB. La luminosité maximale est relevée à 387 cd/m², assez légère et signe d’un OLED qui n’est pas de dernière génération, pour une température de couleurs de 6269K légèrement trop chaude.

Le Delta E00 moyen est mesuré à 0,43, tout simplement parfait, avec un écart maximal de seulement 1,49 sur les tons rouges, là encore tout simplement excellent. Sorti donc de cette luminosité un peu faible pour un usage en extérieur, le Galaxy Book 4 Edge offre un écran parfait aussi bien pour les utilisateurs lambdas que les plus grands créatifs.

Samsung Galaxy Book 4 Edge Logiciel

Samsung est peut-être le constructeur dans l’univers Windows qui insiste le plus pour vous faire passer à son propre écosystème. Sa propre application de paramètres, inspirée de ses smartphones et très utile, oui, mais aussi Bixby, Smart Switch, Goodnotes, Live Wallpaper, Multi Control, Care+, Cloud Assistant, Device Care, Flow, Gallery, Notes, Pass, Studio, Screen Recorder, Second Screen, SmartThings… Des applications qui peuvent être utiles si vous êtes déjà complètement intégré à ses applications mobiles, mais qui apparaissent surtout comme une grande publicité pour une collecte de données massive. Ils le font tous, Samsung veut simplement récupérer sa part du gâteau à tout prix.

Et côté label Copilot+, rien de nouveau sous le soleil. Les fonctionnalités présentées ici et qui justifient normalement l’intégration d’un NPU aussi puissant sont loin d’être révolutionnaires. À l’inverse, il s’agit surtout de petites fonctionnalités qui donnent le sourire avant d’être immédiatement oubliées. Au moins, avoir un PC sous ce label permettra de profiter facilement de l’avenir de Windows 11, mais impossible de savoir actuellement si celui-ci sera si impacté par l’IA que Microsoft l’espère.

Samsung Galaxy Book 4 Edge Performances

Petite nouveauté ici : le Samsung Galaxy Book 4 Edge que nous testons intègre le Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-84-100, soit la version la plus performante de la puce disponible actuellement pour le grand public. Ce dernier intègre toujours 12 cœurs avec une fréquence de 3,8 GHz, et un turbo dual core de 4,2 GHz. Il est couplé à 16 Go de RAM LPDDR5x à 8448 MH/z et la même partie Adreno X1 pouvant cette fois-ci atteindre 4,6 TFLOPS contre 3,8 sur les versions précédentes. Côté stockage, nous avons le droit à 1 To… en UFS 4.0, un format de mémoire flash surtout favorisé par les appareils mobiles et qui n’est pas aussi performant que le PCIe 4.0 plus commun sur ce format.

Benchmarks

Plus puissante, vraiment ? La différence n’est pas particulièrement marquée sur notre benchmark Cinebench 2024, où les scores de 918 points en multi core pour 125 points en single core le place dans les mêmes eaux que le Surface Laptop 7 déjà testé. Il semble exister deux camps dans l’optimisation des X Elite : ceux qui privilégient les performances multi core comme Asus, et ceux qui se focalisent sur le single core comme Microsoft et Samsung.

Le stockage est une petite déception. Si à 3758 Mo/s en lecture et 3536 Mo/s en écriture séquentielle, le stockage UFS 4.0 est équivalent au PCIe 3.0 au meilleur de sa forme, on est loin de ce qu’il est possible de faire sur le PCIe 4.0 en fin de génération qui doublerait ses scores. C’est d’autant plus dommage que le PC est compatible avec le Wi-Fi 7.0, et peut donc potentiellement bien profiter de taux supérieurs.

Sur la partie graphique, on peut effectivement voir une petite avancée avec un score de 2424 points sur Steel Nomad Light, soit environ 400 points de plus que nos différents tests de la plateforme. Le problème est que cette petite avance théorique ne se traduit pas dans le monde réel.

En jeu

Car oui, les scores sont équivalents entre toutes les configurations. Pour le jeu vidéo, deux problèmes sont toujours importants : la relative jeunesse des pilotes Adreno sur Windows, qui vont réclamer beaucoup de travail au fil des prochaines années, mais aussi la nécessité de passer par l’interface de traduction Prism pour lancer ses jeux.

Pour les créatifs

Il en va de même pour notre score PugetBench, qui est essentiellement le même que sur le Vivobook S 15 avec le SoC le moins performant du lineup Elite X. Et donc toujours très loin du MacBook sous M3 qui dépasse les 8000 points.

Refroidissement et bruit

On finit presque par s’y habituer : le Samsung Galaxy Book 4 Edge continue sur la bonne lancée. L’activation du ventilateur est rare, et quand il s’active, il s’entend à peine. Un point commun à ces configurations Elite X et ce nouveau SoC RISC-V dont l’optimisation de la consommation est optimale.

Samsung Galaxy Book 4 Edge Autonomie

Le Samsung Galaxy Book 4 Edge intègre une batterie de 61,8 Wh qui se recharge par le biais d’un bloc d’alimentation de 65W. Celui-ci utilise la norme Power Delivery, ce qui permet à l’ordinateur d’être rechargé par n’importe quel chargeur l’utilisant, qu’importe le wattage.

En usage bureautique, la luminosité de l’écran réglée à 50%, le Samsung Galaxy Book 4 Edge offre une autonomie située entre 13 et 14 heures. Quand la moyenne constatée sur ces produits est plutôt aux alentours des 15 heures, on est en droit d’être un peu déçu. On imagine que l’écran AMOLED consomme un peu plus que la moyenne, un sacrifice que l’on peut accepter en considérant qu’il s’agit tout de même d’un résultat largement supérieur à la moyenne globale des PC portables. D’autant que le mode veille est toujours aussi bon !

Samsung Galaxy Book 4 Edge Prix et disponibilité

Le Samsung Galaxy Book 4 Edge est disponible en précommande sur l’unique configuration que nous avons eue en test, au prix de 2099 euros.