Test du Lenovo Legion Slim 5 (2024) 14″ : l’underdog sous-côté

2015. C’est l’année à laquelle Lenovo a décidé de se glisser sur le marché des PC portables gamers. Une marque que l’on n’attendait pas sur ce segment, mais qui a su très rapidement trouver ses marques et nous offrir des PC vraiment alléchants et bien conçus, au point que certains de ses produits sont devenus des petits chouchous au fil des ans. Avec le Lenovo Legion Slim 5, nous sommes sur la droite lignée : une mise à jour d’un châssis déjà bien connu avec les performances des dernières cartes graphiques NVIDIA.

Modèle Lenovo Legion Slim 5 14APH8 Dimensions 327,49 mm x 17,9 mm Définition 2880 x 1800 pixels Technologie d'affichage OLED Écran tactile Non Processeur (CPU) Ryzen 7 7840HS Puce graphique (GPU) NVIDIA GeForce RTX 4060 Mémoire vive (RAM) 16 Go Mémoire interne 512 Go Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 1750 grammes Profondeur 250,62 mm Fiche produit

La machine est prêtée par Lenovo pour ce test.

Design

Bien connu, ça oui. Comme presque toujours, la gamme Legion Slim 5 ne vient pas vraiment exploser toutes les conventions quand il s’agit du design des PC portables, à ceci près que le châssis est sensiblement plus sobre que la plupart des modèles « gamers » du marché. Ceci étant dit, la tendance s’inverse et les monstres s’assagissent ; on pourrait presque croire que Lenovo a été précurseur, en quelque sorte.

Le Lenovo Legion Slim 5 que nous testons est le format 14 pouces, qui a le grand mérite d’être très transportable. Ceci étant dit, par rapport aux nouveaux produits de 2024 que sont les Razer Blade 14 et Asus Zephyrus G14, on notera tout de même un gabarit légèrement plus épair (2cm) et un poids un peu plus marqué (1,75kg) qui se ressent. Le Lenovo Legion Slim 5 a cependant un côté pragmatique plus assumé, avec des connecteurs placés principalement à l’arrière et des charnières légèrement avancées qui rappellent plus les grands formats 18 pouces que les ultrabooks, pour ainsi dire.

Autrement, rien n’est vraiment à signaler, en bien comme en mauvais. Contrairement aux deux produits cités plus haut, nous sommes sur une machine plus accessible financièrement, et cela se voit dans son châssis aux matériaux moins nobles… mais aussi sur le prix, fort heureusement. Pour l’optimisation des coûts qu’il fait, le Lenovo Legion Slim 5 arrive à fournir un design équilibré et bien conçu, loin d’être clinquant, mais pragmatiquement excellent.

Clavier et pavé tactile

Lenovo fait beaucoup avec son petit format ici. Les touches de son clavier sont bien plein format et bien espacées, à l’exception d’une touche Entrée légèrement « écrasée » pour laisser libre au court au reste. Les switchs utilisés sont heureusement de très bonne facture, avec une course satisfaisante et un rebond bien marqué. Une concession cependant : pas de rétroéclairage RGB pour cette machine, ce qui n’est pas particulièrement important.

Ce qui l’est par contre, c’est le pavé tactile, qui a le bon goût de fournir une bonne diagonale et d’être en verre. La glisse est impeccable, et l’on est rassuré de voir que le constructeur n’a pas cherché à optimiser ses coûts ici.

Connectique

Sur la gauche de l’appareil, nous pouvons profiter de deux ports USB C 3.2 Gen 2. À droite, nous retrouvons un lecteur de cartes SD plein format, l’interrupteur électrique de la webcam, ainsi qu’un combo jack. Et à l’arrière, nous avons le droit à un port HDMI 2.1, 2 ports USB A 3.2 Gen 2 ainsi que le port d’alimentation.

D’un côté, nous sommes bien heureux de retrouver un lecteur de carte plein format. De l’autre… L’absence de support pour l’USB 4, qui permettrait de retrouver la puissance du Thunderbolt 3, est véritablement dommageable, surtout en considérant que la configuration en est théoriquement capable.

Webcam et audio

La webcam 1080p intégrée est comme toujours… serviable, au moins pour de la vidéoconférence. Il y a des choses qui ne changent pas dans ce milieu année après année…

Côté audio, les PC portables ont fait de grands bonds en avant ces dernières années. Mais hélas, le Lenovo Legion Slim 5 n’a pas suivi la tendance. Ici, on aurait plutôt l’envie de dire qu’il s’agit d’une nouvelle optimisation des coûts. La configuration, dont les haut-parleurs se trouvent en bas du châssis, offre sensiblement le même niveau de qualité qu’un smartphone d’entrée de gamme. Passable pour des petites vidéos YouTube sur le pouce, mais rien qui ne soit particulièrement soyeux aux tympans.

Écran

Voilà un point sur lequel Lenovo n’a pas été dans l’économie. Le Lenovo Legion Slim 5 profite en effet d’une dalle OLED de 14,5 pouces supportant une définition de 2800 x 1800 pixels, soit un ratio 16:10. Sensiblement la même dalle que son rival le Zephyrus G14. Celle-ci permet de profiter d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et l’écran n’est pas traité antireflet.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous retrouvons une couverture de 103,7% de l’espace DCI-P3 pour 146,4% de l’espace sRGB. La luminosité maximale mesurée est assez chiche à 382 cd/m², bien comme annoncé par le constructeur. Comprenez que le Legion Slim 5 ne sera pas particulièrement lisible au-dehors par temps de grand soleil, et qu’il vaudra mieux en profiter en intérieur.

Il est cependant un point sur lequel on peut applaudir à deux mots le constructeur : la calibration. La température de couleurs moyenne est mesurée à 6466K, soit à la norme NTSC recherchée, avec un Delta E00 moyen de 1,01 quasiment parfait dont l’écart maximum n’est mesuré qu’à seulement 2,75 (encore parfait) sur les tons bleu ciel. Lenovo a fait un magnifique travail ici qui mérite les acclamations du public.

Logiciel

Le logiciel de gestion Lenovo Vantage a le grand mérite d’être très clair et simple à utiliser. En quelques clics sur une seule et même interface, il est possible de voir les performances en temps réel du système, d’activer un léger overclocking du GPU et de gérer le mode thermique de l’appareil, tout autant que de retrouver toutes ses mises à jour logiciel. Le fait que le constructeur ne s’éparpille pas entre plusieurs logiciels datés est un grand plus, même si on appréciait un peu plus d’explications pour les néophytes.

Legion Arena, qui se veut être un grand gestionnaire de bibliothèque de jeu, est relativement sympathique à prendre en main, même si de nombreux utilisateurs passeront probablement à côté. Enfin, notons la préinstallation de Norton qui, s’il n’est pas aussi pénible que McAfee, reste une application publicitaire.

Performances

Notre configuration de test du Lenovo Legion Slim 5 s’incarne autour du AMD Ryzen 7 7840HS, un SoC à 8 cœurs et 16 threads pouvant turbo jusqu’à 5,1 GHz. Il est associé ici à 16 Go de RAM LPDDR5X à 6400 MHz, et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060 au TGP de 105W, soit une petite baisse de 35W par rapport à son maximum possible. Enfin, nous retrouvons une mémoire de stockage de 512 Go en PCIe 4.0.

Benchmarks

Le 7840HS ne représente plus la dernière génération d’AMD disponible, mais ses scores ne nous déçoivent pas pour autant. Avec 15787 points en multi-core pour 1790 points en single-core sous Cinebench R23, soit 891 et 102 points respectivement sur la version 2024, nous sommes toujours dans les eaux des puissants ici.

Côté GPU, pas de souci non plus. Les 35W de différence sur la RTX 4060 n’endiguent pas énormément les performances, avec un score de 10 337 points sous Cinebench 2024. Sous 3DMark, on retrouve 2323 points sous Speed Way, 5411 points sous Port Royal et 4574 points sous Time Spy Extreme qui sont dans les eaux de ce que l’on attend de la 4060.

La bonne surprise vient de la mémoire de stockage, un point sur lequel nombreux sont les constructeurs à réaliser des économies. Ici, nous avons bien les performances attendues du PCIe 4.0 en fin de génération, avec des scores très rassurants de 7000 MB/s et 5000 MB/s en lecture et écriture séquentielles respectivement.

En jeu

Toujours est-il que nous sommes sur une RTX 4060 mobile, qui n’est définitivement pas faite pour la définition 3K incorporée au Lenovo Legion Slim 5. Toujours est-il que dans cette définition native, la carte graphique ne s’en sort pas si mal avec notamment un score de 25 FPS en Ultra sur Cyberpunk 2077, ou même un très encourageant 45 FPS en RT Ultra sur The Witcher 3. Mais voilà : si le DLSS 3 en mode performance permet de trouver de beaux FPS moyens, on vous encouragera surtout à jouer en 1080p, un terrain sur lequel la 4060 est bien plus à l’aise. D’autant plus sur une diagonale de 14,5 pouces, où la différence n’est pas notable à l’œil.

Pour les créatifs

Les créatifs pourront également s’en donner à cœur joie sur cette configuration. Couplé à cette excellente dalle OLED, le PC fournit de très bonnes performances sur la suite Adobe que ce soit dans la création photo ou la vidéo.

Les calculs d’intelligence artificielle sont aussi au centre de l’expérience. Et avec une carte NVIDIA, les performances en inférence sont bien loin du reste sous TensorRT. Ceci étant dit, le CPU lui-même s’en tire déjà très bien également pour les tâches quotidiennes, bien qu’un NPU soit mieux optimisé pour la consommation énergétique notamment.

Refroidissement et bruit

Il faut noter que la gestion thermique du Lenovo Legion Slim 5 est excellente. L’ordinateur n’a aucun goulot d’étranglement et maintient bien ses performances sur le long terme, quand le châssis lui-même n’atteint qu’un point chaud maximum de 45°C sur le bas du châssis, bien éloigné des zones d’appui.

Maintenant… Il n’y a pas de miracle : il est bruyant, comme tous les PC gamers de la catégorie 14 pouces. On a rien sans rien, et ce petit format ne permettra jamais de faire ventiler silencieusement toutes ces puces ultra-performantes. On notera quand même une tendance à l’activation intempestive, mais brève, des ventilateurs même sur un usage bureautique.

Autonomie

Le Lenovo Legion Slim 5 s’équipe d’une batterie de 73,6 Wh assez standard pour ce petit format. Pour profiter pleinement des capacités de l’ordinateur, il faudra forcément utiliser le bloc secteur propriétaire de 170W au format assez compact, même si l’ordinateur est également compatible avec la norme Power Delivery.

Sur un usage bureautique et avec la luminosité réglée à 50%, on retrouve une autonomie entre 8 et 9 heures d’usage. C’est bien simple : c’est exactement ce que l’on attendait de l’alliance AMD/NVIDIA sur cette configuration, ce score étant sensiblement le même que le Blade 14 ou le Zephyrus G14. Si ce n’est pas à la hauteur des derniers ultrabooks du marché, c’est tout de même excellent pour un PC aussi puissant et une preuve d’une certaine portabilité.

Prix et disponibilité

Le Lenovo Legion Slim 5 est disponible en France, et peut être trouvé à 1439€ de nos jours dans une configuration supérieure à celle testée qui profite de 32 Go de RAM.