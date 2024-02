Test du Asus ROG Zephyrus G14 (2024) : un concentré de puissance dans un petit format

Le plus petit des Asus Zephyrus serait-il le plus intéressant ? Pour son modèle 14 pouces, le constructeur a fait le choix d'une puce AMD, et il se pourrait bien qu'il soit judicieux, aussi bien pour les joueurs que les créatifs.

Les PC gaming ultrabook ont désormais la côte. Normal, les MacBook Pro 14 pouces cartonnent et semblent offrir le meilleur compromis entre puissance et portabilité. C’est exactement l’ambition du Zephyrus G14 de Asus, qui veut contenter non seulement les joueurs, mais aussi toute personne voulant une machine robuste pour le quotidien, qu’il soit pro ou perso.

Asus ROG Zephyrus G14 2024 (GA403) Fiche technique

Modèle Asus ROG Zephyrus G14 2024 (GA403) Dimensions 311 mm x 15,9 mm Définition 2880 x 1800 pixels Technologie d'affichage OLED Écran tactile Non Processeur (CPU) Ryzen 9 8945HS Puce graphique (GPU) NVIDIA GeForce RTX 4070 Mémoire vive (RAM) 32 Go Mémoire interne 1024 Go Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 1500 grammes Profondeur 220 mm Fiche produit

La machine est prêtée par Asus pour ce test.

Asus ROG Zephyrus G14 2024 (GA403) Design

Avec la série Zéphryrus, Asus s’adresse à plusieurs publics et cela se ressent dans la construction de ce PC portable qu’on pourrait qualifie d’ultrabook. Avec son châssis en aluminium proposé dans deux coloris (gris eclipse ou blanc nacré), le constructeur garde une esthétique plus minimaliste qui s’éloigne à bien des égards d’une esthétique de PC portable pour joueurs.

Ainsi, dites au revoir à la matrice personnalisable au dos du Zephyrus, qui arbore désormais une sobre bande de LED blanches qui s’animent en fonction de la charge de l’ordinateur. L’écran est maintenant fixé au reste de la machine, qui n’est donc plus surélevé lors de son inclinaison. Honnêtement on préfère largement ce choix fonctionnement, même si l’ancien pouvait avoir des avantages en termes de ventilation.

La châssis perd gagne en finesse cette année (jusqu’à 20 % selon les zones, autour des 1,6 cm) et l’ordinateur pèse désormais 1,5 kg, soit le poids d’un MacBook Pro M3 14 pouces. C’est d’ailleurs toute l’inspiration derrière ce Zephyrus édition 2024, qui s’adresse toujours à un public gamer, mais pas que. C’est encore plus flagrant quand Asus fait le choix d’intégrer les haut-parleurs de chaque côté du clavier.

On drague aussi les créatifs et les développeurs qui voudraient un ordinateur polyvalent pour leurs différents usages, dont le jeu vidéo. On retrouve ici le positionnement des Razer Blade, qui ont eux aussi fait le choix d’une esthétique minimaliste. La stratégie ne change pas, mais elle s’accorde encore plus cette année avec le design de la machine.

Clavier et pavé tactile

Au vu de la cible hybride de la machine (créatifs, développeurs, joueurs), Asus a fait le choix d’un clavier membrane plus classique pour sa gamme Zephyrus. La frappe est agréable, silencieuse avec une bonne course sans que cela nous fasse forcément regretter des switchs mécaniques. On aimerait cependant qu’Asus change une bonne fois pour toutes cette police futuristo-gamer qui nous semble assez datée, mais c’est ici une question de goût.

Rien à redire cependant sur le pavé tactile qui fait très bien son office, avec sa large surface et sa glisse irréprochable. Il faut vraiment le chercher pour louper une implémentation de pavé tactile en 2024.

Connectique

S’adressant à un public à la fois joueur et professionnel, Asus se doit de proposer une connectique complète, en plus de son connecteur d’alimentation propriétaire. Ainsi vous retrouverez à gauche un port USB 4.0 type USB-C avec une bande passante de 40 Gb/s, la compatibilité avec le DisplayPort 1.4 ainsi que la recharge PowerDelivery jusqu’à 100W. Un autre port USB (Type-A) est présent en USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s). Plus bas, vous aurez accès à un port HDMI 2.1 ainsi qu’une prise jack 3,5 mm.

À droite sont présents un port USB Type-C (USB 3.2 Gen 2) compatible DisplayPort 1.4 et G-Sync, un autre port USB Type-A 3.2 Gen2 et enfin un lecteur de carte microSD UHS-II

Webcam et audio

Pas grand-chose à dire sur la webcam, qui fait son office avec son capteur 1080p ne pouvant enregistrer qu’à 30 images par seconde, qui a cependant pour elle une compatibilité avec Windows Hello, vous permettant d’authentifier rapidement votre identité lors d’opérations sensibles. La qualité d’image est aussi quelconque que possible, mais suffira amplement pour vos appels vidéos.

La qualité du rendu sonore est cependant au rendez-vous, avec deux enceintes de chaque côté du clavier qui peuvent monter clairement en volume sans distorsion. Le rendu est de basses est étonnamment bon, avec une bonne clarté sur toute la largeur du spectre, égalant ce que nous avons pu entendre avec le MacBook Pro M3 16 pouces que nous avons testé l’année dernière. Une bonne surprise.

Asus ROG Zephyrus G14 2024 (GA403) Écran

Asus soigne encore ici l’écran de son Zephyrus et troque le Mini-LED pour l’Oled dans une dalle de 14 pouces avec une définition de 2880 sur 1800 pixels, soit proche des 3K. On remarque que le constructeur propose aussi une plus grande définition que le Zephyrus G16 et son écran de 16 pouces, ce qui nous offre une plus grande densité de pixels, mais aussi plus de travail pour la carte graphique en plein jeu.

Ici, la fréquence de rafraîchissement est de 120 Hz (contre 240 Hz pour le G16) avec un support officiel de la technologie G-Sync de Nvidia, ainsi que de la norme Dolvy Vision.

Commençons par la couverture des espaces colorimétriques, qui est exemplaire il faut le dire : 169 % en sRGB (normal en mode HDR) et 112 % du DCI-P3 pour les créatifs. On a donc affaire à un écran qui peut, sous réserve de la justesse de ces couleurs, convenir à des profils aussi bien joueurs que créatifs.

Alors que le Zephryus G16 nous avait franchement déçus sur sa luminosité, il faut dire que le G14 redresse la barre. Nous avons mesuré un pic de luminance à 640 cd/m² en mode HDR, et ce, en plein écran. Au-delà des différents éléments et détails de l’image, c’est tout l’écran qui propose une luminosité de bonne facture. Il n’existe cependant pas différence sur une fenêtre de 10 %, qui peut atteindre pour certaines dalles les 1000 cd/m² afin de faire ressortir les plus petits détails. En SDR, la valeur plus classique de 432 cd/m² est atteinte, on ne s’en étonne pas.

Enfin, nous avons mesuré un Delta-E légèrement plus élevé que le G16, mais toujours en dessous de 2 en moyenne, promettant ainsi des couleurs justes et fidèles pour vos retouches photo.

Asus ROG Zephyrus G14 2024 (GA403) Logiciel

Comme à son habitude, Asus embarque son Zephyrus avec ses deux logiciels propriétaires que sont Armoury Crate et MyAsus. Le premier est un véritable centre de commande pour ajuster les performances de la machine, en réglant notamment le profil d’alimentation, la vitesse des ventilateurs ou encore le mode de basculement du GPU. C’est aussi sur Armoury Crate que vous pourrez personnaliser la bande de LED dorsale et même les profils colorimétriques. Si on apprécie la facilité d’utilisation du logiciel, on regrette son design toujours très criard.

MyAsus de son côté est davantage dans la retenue et offre des réglages supplémentaires sur les performances et la connectivité. Vous pourrez notamment activer le mode entretien de la batterie qui bloquera la charge à 80 % pour en préserver la capacité.

Asus ROG Zephyrus G14 2024 (GA403) Performances

Passons au vif du sujet, les performances de la machine. La série Asus Zephyrus se targue d’offrir un concentré de puissance dans un format ultrabook, une proposition alléchante, mais qui ne tient pas toujours ses promesses.

Notre configuration de test sur ce Zephyrus G14 est la plus puissante proposée sur cette diagonale. Exit Intel pour AMD ici, on profite d’un processeur AMD Ryzen R9 8945HS 8 coeurs et 16 thread à la fréquence de base de 4 GHz et pouvant monter jusqu’à 5,2 GHz en mode turbo. L’architecture AMD Ryzen 8000 Hawk Point n’est Ryzen 9 7940HS qu’une évolution incrémentale de la précédente génération, avec une emphase mise sur l’IA. Concrètement, le Ryzen 9 8945HS offre les mêmes caractéristiques que le Ryzen 9 7940HS de l’année dernière, avec ses coeurs Zen4, mais avec la présence d’un NPU (Neural Processing Unit).

Niveau RAM, la machine peut embarquer jusqu’à 32 Go de LPDDR5X tournant à 6400 MHz, avec un stockage de 1 To SSD NVMe en PCI-Express 4.0. Côté graphique, le PC embarque une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070 (version mobile) épaulée de 8 Go de mémoire vidéo avec un TGP plus retreint de 90W contre 115 pour le Zephyrus G16. Cette gradation est normale à travers une gamme complète d’ordinateurs et selon les diagonales proposées.

Benchmarks

L’architecture AMD Ryzen 9 8000 étant sensiblement la même que l’année dernière, les performances ne seront pas si différentes des puces de 2023. Sur Cinebench R23, nous atteignons les scores de 17 105 en multi-coeurs et 1726 en mono-coeur, des chiffres légèrement supérieurs à son homologue 16 pouces en Intel Core Ultra 7.

La dernière version de l’outil de mesure raconte cependant une histoire bien différente avec un score multi à 948 (975 points pour le Core Ultra 7 155H) et 104 en mono (contre 100 pour la puce Intel). D’un côté comme de l’autre, les nouvelles architectures des deux constructeurs n’ont clairement pas mis l’emphase sur les performances.

Enfin, résultats côté GPU dressent sensiblement le même tableau que pour le Zephyrus G16, avec des scores légèrement inférieurs, logique au vu du TGP abaissé sur cette configuration. Ainsi, on se retrouve sur 3DMark avec un score de 5473 sur Time Spy Extreme, 2821 sur Speed Way et seulement 7002 sur Port Royal.

Mais tout comme pour le G16, le gros point faible de cette machine réside dans la vitesse de son stockage, qui plafonne à 5 Go/s en lecture séquentielle et 3,6 Go/s en écriture, bien en deçà de la promesse des 7 Go/s annoncée par Asus. On est certes sur un ultrabook, mais on est en droit d’exiger plus de tels supports.

Vous l’aurez compris, si on écarte la partie GPU, l’Asus Zephyrus G14 offre peu ou prou les mêmes performances que le G16. Et c’est une fois en jeu que ce constat se matérialise.

En jeu

Il faut savoir qu’Asus a faut le choix de proposer une définition proche des 3K (2880 sur 1800 pixels) sur ce modèle 14 pouces, supérieure à Zephyrus G16 qui reste lui en 2560 x 1600 pixels. Qui dit plus haute définition dit forcément des jeux plus gourmands en ressources si vous restez sur le réglage par défaut et cela s’est remarqué en jeu.

Ainsi, les jeux les plus gourmands oscillent entre les 30 et 40 images par seconde et bénéficient grandement du DLSS pour espérer dépasser les 60. Le réglage de mise à l’échelle de Nvidia est encore ici indispensable, mais on vous conseillera avant tout de baisser la définition, soit à 1600p ou carrément 1080p pour des gains substantiels de fluidité.

En création

Pour tester les performances de la machine en usages créatifs, nous utilisons la suite Procyon UL, quoi nous permet d’évaluer à la fois le score en édition photo (Photoshop, Lightroom) et celui en montage vidéo (Première Pro).

Par rapport au Zephyrus G16, nous remarquons encore une fois une avance considérable (7240 contre 6403) en photo, mais plus mesurée en vidéo (6179 contre 5998), montrant une avance systématique sur les tests se basant uniquement sur le CPU. Nous confirmons donc que cette configuration se montre plus robuste que sa grande soeur pour les traitements créatifs.

Intelligence artificielle

On vous le disait plus haut, ce AMD Ryzen 9 8945HS a pour lui la présence d’un NPU, une puce optimisée pour toutes les tâches liées à l’IA, et notamment l’inférence. Mais tout comme pour la déclinaison 16 pouces du PC, son utilité est ici complètement balayée par la présence d’un GPU RTX, bien plus apte dans ce type de workload.

En se basant uniquement sur le CPU, ici nous manquons d’un test exploitant pleinement les capacités du NPU de AMD, qui reste ici loin derrière le G16 en utilisant l’API Windows ML. Cependant, couplé à une RTX 4070 et ses coeurs Tensor, le score se permet de dépasser celui du Zephyrus G16, montrant que le seul GPU n’est qu’une partie de l’équation.

Refroidissement et bruit

Un tel concentré de puissance dans un châssis aussi compact génère forcément une chauffe considérable. Dans nos benchmarks les plus gourmands, le CPU atteignait les 95 degrés, tandis que le GPU lorgnait autour des 81 degrés, occasionnant une température de prés de 54 degrés en surface, juste en dessous de l’écran.

Rien d’étonnant, et de gênant, jusque là, la machine reste logiquement bruyante dans certains scénarios. À pleine charge, les ventilateurs génèrent un bruit bien plus audible, dépassant les 50 dB pour l’utilisateur en profil Turbo. En mode Silencieux, nous repassons sous la barre des 45 dB, et même sous la barre des 40 en plein jeu, mais au détriment des performances. Nous conseillons ici le mode Performance, qui offre le meilleur compromis.

Il faudra donc jouer avec les profils d’alimentation et courbes de ventilation pour espérer un peu de quiétude lors des tâches les plus gourmandes. Ou investir dans un casque bien isolant.

Asus ROG Zephyrus G14 2024 (GA403) Autonomie

Dans ce plus petit châssis, Asus a intégré une batterie de 73 Wh avec un bloc d’alimentation de 180W et son embout réversible. Tout comme les autres modèles de la gamme, les ports USB-C peuvent vous permettre de recharger le PC avec n’importe quel chargeur supportant la norme Power Delivery, si jamais vous oubliez votre bloc d’alimentation.

Malgré la plus petite batterie, le Zephyrus G14 s’en sort bien mieux que le G16 que nous avons testé, avec une autonomie atteignant presque les 11 heures en simple utilisation bureautique (écran à 50 % de luminosité et mode silencieux). Ici, toute l’efficacité du processeur Ryzen est un véritable atout pour ce modèle, on sent qu’AMD a fait des efforts pour optimiser la gestion thermique de ses coeurs Zen4 et 4c.

Asus ROG Zephyrus G14 2024 (GA403) Prix et disponibilité

Vous pouvez trouver l’Asus Zephyrus G16 (édition 2024) pour un tarif démarrant à 1 999 euros.