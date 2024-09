Test du Dell XPS 13 (Snapdragon) : Intel est vaincu

2 ports USB C USB4, et c'est tout

Comment avoir confiance en l’avenir d’une nouvelle plateforme sur le marché des PC portables ? La réponse est simple : en comptant le nombre de partenaires OEM qui s’engouffrent immédiatement dans la brèche. Les tests s’enchaînent autour des nouveaux PC portables Windows propulsés par la nouvelle puce de Qualcomm, et se ressemblent quelque peu il est vrai.

Ici, nous avons encore une nouvelle marque à rajouter aux nombreuses cordes à l’arc de Microsoft : Dell. La marque bien connue des professionnels n’allait pas laisser tous ses concurrents s’amuser sans lui, et réadapte pour l’occasion son plus grand classique en la personne du Dell XPS 13.

Dell XPS 13 (9345) Fiche technique

Modèle Dell XPS 13 (9345) Dimensions 295,3 mm x 15,3 mm Définition 2880 x 1800 pixels Technologie d’affichage OLED Écran tactile Oui Processeur (CPU) Snapdragon X1 Elite X1E-80-100 Puce graphique (GPU) Qualcomm Adreno GPU Mémoire vive (RAM) 16 Go, 32 Go, 64 Go Mémoire interne 512 Go, 1024 Go, 2048 Go, 4096 Go Système d’exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 1170 grammes Profondeur 199,1 mm Fiche produit

La machine est prêtée par Dell pour ce test.

Dell XPS 13 (9345) Design

Vous n’allez vraiment pas nous croire, mais il faut quand même qu’on le précise : le Dell XPS 13 est un Dell XPS 13. Oui, le châssis est tout simplement exactement le même que la version Intel Core Ultra que nous avons déjà testé quelques mois de cela, ce qui n’a rien d’étonnant lors du lancement d’un tout nouveau prétendant sur le terrain des performances.

Crédit photo : OtaXou

Et puisqu’il s’agit de Dell, qui est déjà allergique aux grands changements sur ses designs, il n’y a pas grand-chose de plus à rajouter. On le rappellera donc : nous sommes ici sur un format de 13 pouces, chose étonnante et quelque part vivifiante lorsque l’on constate à quel point cette diagonale a été abandonnée au profit du 14 pouces. Le Dell XPS 13 apparaît donc comme un PC tout mini face à ses concurrents désormais, ce qui est un avantage.

Crédit photo : OtaXou

Et bien sûr, on retrouve la qualité de fabrication du constructeur reconnue depuis des années. De larges plaques d’aluminium parfaitement arrondies sur les côtés et dénuées de toutes tranches pour un PC définitivement premium. Avec aussi ce nouveau langage de design qui ne plaît pas à tout le monde sur la partie clavier.

Clavier et pavé tactile

Car oui, comme ses frères, le Dell XPS 13 a définitivement adopté ce que seul le segment « Plus » faisait auparavant : un pavé tactile noyé dans une énorme plaque de verre, et des touches de fonction capacitives qui se réadaptent selon que l’on appuie ou non sur Fn. Un choix décrié par certains, mais qui n’est pas pour nous déplaire ici.

Crédit photo : OtaXou

Le clavier est toujours aussi confortable à nos doigts. Les larges touches se frôlent, mais ne se gênent pas, tout est très stable et la distance d’activation reste très bonne. C’est un coup à prendre, mais une fois que l’on a le Dell XPS 13 bien en main, on est vite convaincu.

Crédit photo : OtaXou

Dans ce petit format, le pavé tactile ne manque pas malgré tout de diagonale et de glisse. Cependant, la plus grande disponibilité des pavés tactiles à retour haptique nous fait presque en regretter son inclusion ici, qui aurait été parfaite. Reste que le clic traditionnel est toujours efficace.

Connectique

Non, le vrai sacrifice du Dell XPS 13, même en version Snapdragon, est sa connectique. Un port USB 4.0 à gauche, un autre à droite, et basta.

Crédit photo : OtaXou

Il faut plus de connectique sur un ordinateur portable, même lorsque celui-ci est d’un aussi petit format comparé à ses concurrents. Si une tablette de 10 pouces est capable d’avoir plus, alors il est difficile de le pardonner à ce Dell XPS 13.

Crédit photo : OtaXou

Webcam et audio

Même chose du côté de la webcam, qui reste un simple capteur 1080p somme toute assez classique. Il faut par contre reconnaître une nouvelle fois que l’ISP intégré au SoC Qualcomm fait des merveilles pour bien reconnaître les couleurs et offrir une scène bien plus chatoyante à l’œil.

On n’en est pas à tourner des vidéos YouTube grâce à elle, mais on apparaît bien moins malade en visioconférence.

Crédit photo : OtaXou

La partie audio est inchangée, ce qui veut dire qu’elle reste décevante. Dell a fait des merveilles sur ses 16 pouces, mais ici, nous avons toujours l’impression d’être sur des haut-parleurs de smartphone de milieu de gamme, avec un son dont le staging est certes réussi, mais qui manque cruellement de basse et de respect pour les middle.

Dell XPS 13 (9345) Écran

Les similarités s’enchaînent sur la partie écran, où le Dell XPS 13 9345 intègre lui aussi une dalle IPS LCD de 13,4 pouces au ratio 16:10. Et une nouvelle fois, celle-ci est compatible avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais est réglée par défaut en 60 Hz.

Crédit photo : OtaXou

On en garde les mêmes points forts… et les mêmes points faibles. Sous notre sonde, nous pouvons constater que celle-ci ne couvre vraiment que l’espace sRGB à 95,3%, quand l’espace DCI-P3 n’est couvert qu’à 67,5%. Une vraie déception alors que le DCI-P3 est maintenant bien ancré comme le standard à suivre. Mais on retrouve aussi cette luminosité maximale de 508 cd/m² excellente pour un ordinateur portable, et ce ratio de contraste de 2050:1 parfait pour de l’IPS LCD.

Crédit photo : OtaXou

Le Delta E00 moyen ne bouge pas vraiment non plus avec seulement 0,88, tout simplement parfait, pour un écart maximal de 3,03 sur les tons jaunes. Il n’y a que sur le placement du point blanc que l’écran pèche, ce qui le conduit d’ailleurs à avoir une température de couleurs moyenne de 6217K un peu trop chaude. L’un dans l’autre, c’est tout de même une très belle dalle, surtout pour de la bureautique. Les créatifs devront voir ailleurs, mais ce PC portable ne leur est pas particulièrement destiné non plus.

Dell XPS 13 (9345) Logiciel

Sur cette version Snapdragon, la suite logicielle de Dell est en demi-teinte. Si l’on retrouve encore ce démon de McAfee, les applications de la marque ont l’air de se calmer un bon coup… Peut-être même un peu trop.

Le nouveau style est rafraîchissant, mais les options sont rares… Beaucoup trop rares. Cela nous laisse à penser que ce Dell XPS 13 9345 sort au beau milieu d’une refonte, et que nous avons ici une version encore en cours d’étoffement. Petit message à la marque : c’est le bon chemin, continuez comme ça !

Dell XPS 13 (9345) Performances

Le Dell XPS 13 9345 est donc la variante Snapdragon du lot. Nous retrouvons notre ami le Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100 déjà testé de multiples fois, qui intègre 12 cœurs à 3,4 GHz et une fréquence boost en dual core jusqu’à 4 GHz. Nous avons ici également 16 Go de RAM LPDDR5X à 8448 MT/s, et une mémoire de stockage de 512 Go en PCIe 4.0.

Crédit photo : OtaXou

Rien de très surprenant ou qui sort du lot ici, donc. Les configurations gérées par Qualcomm sont très standardisées.

Benchmarks

Rien de particulièrement neuf sous le soleil à ajouter dans ce test, auquel cas. Sous Cinebench 2024, nous retrouvons les scores familiers de 901 en multi core pour 122 points en single core. Mais ce qui est intéressant ici est que nous pouvons directement les comparer avec la version Intel, qui s’en sortait largement moins bien avec 690 points et 102 points dans leurs catégories respectives. L’arrivée de Qualcomm prouve bien une chose : sur des petits formats comme ce Dell XPS 13, on peut toujours tirer les meilleures performances du SoC. C’est peut-être sur ce point que Qualcomm est finalement le plus impressionnant.

La partie graphique reste par contre toujours en retrait. L’Adreno X1 ne nous émerveille pas plus avec un score convenu de 2119 points sur Steel Nomad Light, quand les Radeon 890M montent autour des 3000 sans aucun souci de compatibilité.

La partie intelligence artificielle est par contre largement en faveur de Qualcomm. Le score de 1801 points sous Procyon est vraiment impressionnant, et montre comme les constructeurs mobiles ont été en avance sur cette partie. Ce score rappellerait presque un bon GPU mobile NVIDIA de la génération précédente.

Quant à la mémoire de stockage… C’est du PCIe 4.0, tout simplement. Pas le meilleur de cette technologie, pas le plus mauvais non plus, simplement ce qu’il faut pour coller à la norme.

Refroidissement et bruit

Les températures sont bien mieux contenues par le Qualcomm Snapdragon X Elite que par son penchant Intel, c’est sûr.

Mais on note tout de même une plus large tendance du Dell XPS 13 à activer ses ventilateurs à l’usage, comparativement au reste des ordinateurs sous Snapdragon. Cela est certainement dû à son petit format, et ces derniers ne sont pas parmi les plus bruyants non plus.

Dell XPS 13 (9345) Autonomie

Petite nouveauté tout de même ici : le Dell XPS 13 9345 intègre une batterie de 55 Wh, soit 4 Wh de plus que le modèle Intel de cette année. Une petite évolution qui ne change rien au bloc d’alimentation fourni, tout mini et compatible avec une recharge de 60W sur le standard Power Delivery.

Crédit photo : OtaXou

Et là encore, c’est un vrai point massif en faveur de cette version Qualcomm. Dans les mêmes conditions, il offre environ 16 heures d’usage contre 8/9 heures pour la version Intel. Quasiment le double donc !

Dell XPS 13 (9345) Prix et disponibilité

Le Dell XPS 13 version Snapdragon, au code 9345, est d’ores et déjà disponible. Il est vendu à partir de 1499 euros pour la configuration de base que nous avons en test ici, avec 512 Go de stockage et 16 Go de RAM.