Qualcomm annonce une nouvelle puce pour les PC sous Windows meilleure que l’Apple M3

Avant même le lancement du Snapdragon X Elite, Qualcomm décline déjà sa gamme de puces pour PC portable avec une nouvelle venue : Snapdragon X Plus.

La nouvelle avait fait l’objet d’une fuite en début de mois, et voici l’officialisation. Qualcomm dévoile le SoC Snapdragon Plus, une nouvelle puce à destination des PC sous Windows. Comme le Snapdragon X Elite déjà présenté en octobre dernier, cette puce est basée sur la nouvelle architecture Oryon et promet beaucoup.

Un processeur plus accessible

Qualcomm nous a promis que sa gamme de puces serait bien moins complexe que les catalogues complets d’AMD et Intel, avec leurs déclinaisons H, U, HX, Y, etc. Du côté de Qualcomm, on veut garder les choses simples autour de deux grandes familles : Snapdragon X Elite et X Plus.

Le Snapdragon X Plus intègre un CPU 10 coeurs jusqu’à 3,4 GHz, contre 12 cœurs pour le Snapdragon X Elite. Le GPU Adreno propose une puissance graphique de 3,8 TFlops (contre 4,6 pour le X Elite), mais le NPU ne change pas, avec toujours 45 TOPS. On garde également la mémoire vive LPDDR5x et le processus de fabrication en 4 nm par TSMC. Qualcomm oblige, on retrouve aussi un modem compatible Wi-Fi 7 et 5G.

Pour aller plus loin

On a essayé cette nouvelle puce pour PC : les performances sont impressionnantes

Malgré une baisse de performance face au Snapdragon X Elite, Qualcomm promet que sa nouvelle puce est toujours plus performante que l’Apple M3 de 10% sur un test utilisant plusieurs cœurs. Rappelons que la puce d’Apple intègre seulement 4 cœurs haute performance et 4 cœurs à économie d’énergie. En d’autres termes, il est rassurant que le processeur à 10 cœurs de Qualcomm soit plus performant que celui à 8 cœurs hybrides d’Apple.

Face à la concurrence plus directe, Qualcomm promet que son Snapdragon X Plus obtient le même niveau de performance que l’Intel Core Ultra 7 144H ou l’AMD Ryzen 9 7940HS tout en consommant seulement la moitié de l’énergie. Autrement, à consommation équivalente, Qualcomm promet une hausse de performance de 37% face à la concurrence.

Cette puce devrait trouver sa place dans une nouvelle gamme de machines prévue dès cet été, avec un lancement commercial en même temps que le Snapdragon X Elite. Qualcomm n’a pas communiqué de prix attendu pour les PC équipés de la puce.