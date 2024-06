Test du Minisforum V3 : le premier PC 3-en-1 qui se transforme en tablette et en écran portable

Pendant trois semaines, j’ai eu l’occasion de tester l’un des derniers produits de Minisforum, une marque chinoise spécialisée dans les minimachines. Bien que peu connue, cette entreprise propose une gamme de PC de plus en plus étendue, des alternatives intéressantes aux marques traditionnelles. Leur principal atout est un excellent rapport performances-prix, ce qui en fait des choix très polyvalents pour divers usages tels que la bureautique, le gaming, les serveurs et les NAS.

Dans cet article, nous nous concentrons sur un produit particulier de Minisforum, la tablette PC Minisforum V3 sous Windows 11. Cette tablette est compatible avec un stylet MPP (Microsoft Pen Protocol), le même que celui utilisé avec le stylet Surface. Nous avons testé cette machine pour plusieurs raisons. Tout d’abord, elle est annoncée comme la première tablette 3-en-1 du marché, grâce à sa prise V-Link qui permet d’utiliser la tablette comme un écran secondaire passif en la connectant à un ordinateur portable, par exemple.

De plus, le Minisforum V3 est équipé de l’APU Hawk Point d’AMD, avec le processeur Ryzen 7 8840U d’AMD, qui offre un excellent équilibre entre consommation d’énergie et performances. Son iGPU, l’AMD Radeon 780M, offre également des performances 3D impressionnantes sur le papier. La tablette est équipée de 32 Go de RAM LPDDR5 et notre modèle de test dispose de 1 To d’espace de stockage.

Fiche technique

Modèle Minisforum V3 Dimensions 318 mm x 213 mm Définition 2560 x 1600 pixels Technologie d'affichage IPS Écran tactile Oui Processeur (CPU) Ryzen 7 8840U Puce graphique (GPU) AMD Radeon 780M Mémoire vive (RAM) 32 Go Mémoire interne 1000 Go Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 928 grammes Profondeur 9,8 mm Fiche produit

La machine est prêtée par Minisforum pour ce test.

Design

Commençons par décrire la machine : le Minisforum V3 est une tablette PC massive avec un écran de 14 pouces et un revêtement mat pour réduire les reflets. Bien qu’elle soit un peu épaisse, elle est fabriquée en alliage de magnésium, ce qui le rend très stable tout en restant relativement léger.

La ventilation est présente à l’arrière, sur les côtés et en haut de la machine pour éviter la surchauffe.

En ce qui concerne les ports, le Minisforum V3 dispose de trois ports USB-C, dont l’un est un port VLink, ce qui permet d’utiliser la tablette comme second écran pour un ordinateur ou un ordinateur portable. Cependant, il est important de noter que ce port ne peut pas être utilisé pour d’autres choses, ce qui peut être un peu décevant. Vous avez donc deux ports USB-C réellement exploitables, en USB4.

La Minisforum V3 est livrée avec un support et un clavier. Le support se fixe magnétiquement à l’arrière de la tablette et dispose d’une béquille identique à celle de la Surface (dommage que la béquille ne soit pas intégrée), ce qui permet de régler facilement l’angle de dessin. Le clavier se fixe magnétiquement en bas de la tablette et se replie pour se fermer. Il est maintenu en place par de légers aimants sur le côté pour éviter qu’il ne bouge trop. Les quatre haut-parleurs stéréo de la tablette offrent un son de bonne qualité, bien qu’ils soient un peu échos.

Le clavier détachable du Minisforum V3 est correct sans plus. Les touches offrent un point de pression perceptible, mais elles auraient pu être un peu plus fermes. Néanmoins, il est facile de s’y retrouver et les fonctions les plus importantes sont toutes disponibles, y compris un rétroéclairage à quatre niveaux.

Le pavé tactile, mesurant 11 x 6,5 centimètres, est parfaitement intégré au clavier. Sa surface très lisse peut poser un petit problème aux doigts moites, mais il réagit rapidement et reconnaît les saisies avec précision. Les entrées sont enregistrées par un clic silencieux, sans nécessiter une pression supplémentaire dans le tiers inférieur, ce qui permet une utilisation fluide sur toute la surface.

Des performances au poil

Pour rappel, le Minisforum V3 est équipé d’un processeur AMD Ryzen 7 8840U. Ce processeur, tout en étant très puissant, reste assez économe en énergie, ce qui est un avantage important pour une tablette. De plus, la tablette intègre un iGPU AMD Radeon 780M. L’iGPU bénéficie grandement de la mémoire vive de 32 Go.

Alors, qu’en penser ? Nous avons trouvé ce PC performant pour son format, avec de très belles surprises en termes de puissance graphique. Non seulement les benchmarks sont impressionnants, mais les performances en jeu sont également solides. Lorsqu’il est branché, le système fonctionne à 28 watts, et il maintient ces performances de manière constante sur la durée, avec une expérience utilisateur fluide et réactive.

Il est également important de noter que la tablette Minisforum V3 peut être combinée avec des cartes graphiques externes via l’USB4. Cette fonctionnalité peut considérablement augmenter les capacités graphiques de la tablette, bien que nous n’ayons pas testé cette configuration. Cela ouvre la porte à des améliorations futures pour ceux qui cherchent à maximiser les performances de leur appareil.

D’un point de vue subjectif, les performances du Minisforum V3 sont excellentes. Toutes les tâches ont été exécutées sans hésitation. La combinaison d’un SoC moderne, d’une RAM DDR5 rapide et d’un SSD PCIe fonctionne de manière optimale, ce qui se reflète dans les résultats de performance de la tablette. Elle est particulièrement bien adaptée aux tâches intensives.

Cependant, en mode batterie, à 18 watts, les performances sont nettement moins bonnes. La puissance de traitement et les capacités graphiques sont réduites, ce qui limite l’efficacité de la tablette pour les tâches plus exigeantes lorsqu’elle n’est pas branchée. Cette diminution de performance peut être problématique pour ceux qui ont besoin de mobilité tout en conservant des capacités élevées.

Pour se connecter, le Minisforum V3 est équipé du module Wi-Fi 6E (AX210), capable de fonctionner sur la bande de fréquence de 6 GHz. Cela permet d’obtenir des débits de données bien meilleurs que ceux de la bande de 5 GHz. Les performances obtenues avec cette configuration sont satisfaisantes.

Du côté de la maintenance et la modularité, la RAM LPDDR5 est soudée et ne peut pas être remplacée. Seul le SSD peut être techniquement remplacé.

Un écran pas sans défaut

Et l’écran alors ? Ce Minisforum V3 dispose d’un écran IPS de 14 pouces avec une définition de 2560 x 1600 pixels, et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 165 Hz. Cet écran prend en charge le VRR (taux de rafraîchissement variable) ou FreeSync… ce qui tombe bien vu qu’on a une puce AMD. Avec un format natif de 16:10, c’est pratique dans la plupart des usages. De plus, cet écran offre une luminosité maximale de 500 nits et couvre 100 % de la gamme de couleurs P3.

En pratique, la définition et la taille de l’écran offrent un bon équilibre, cela offre une expérience visuelle agréable. Cependant, plusieurs défauts de conception viennent ternir cette impression initiale. Notamment, on observe un phénomène de clouding ou effet de « mura ». Ce phénomène se traduit par des irrégularités de luminosité, donnant l’impression qu’il est froissé. Cela peut être particulièrement gênant lors de l’affichage de contenus uniformes, comme des pages web avec des fonds blancs ou des vidéos sombres, où ces anomalies deviennent plus visibles.

Par ailleurs, le revêtement mat de l’écran, bien qu’efficace pour réduire les reflets gênants, a un impact notable sur la qualité des couleurs et les angles de vision. Les couleurs peuvent apparaître moins vives et les angles de vision se réduire, ce qui affecte l’expérience utilisateur.

De plus, la luminosité de l’écran, que nous avons bien mesuré à 500 cd/m² en SDR, nous semble un peu « juste » pour une utilisation en extérieur ou dans des environnements très lumineux, ce qui peut limiter son utilisation dans certaines conditions. De même pour le Delta-E-2000, les écarts de couleurs nous paraissent trop importants pour du contenu graphique professionnel. Ces points faibles sont importants à considérer, surtout pour ceux qui recherchent une qualité d’affichage irréprochable. Malgré tout, la définition est bien adaptée et l’espace colorimétrique P3 est bien couvert, ce qui est à noter.

VLink pas fiable

Nous avons évidemment testé VLink, une fonctionnalité permettant d’utiliser la tablette comme écran secondaire d’un autre PC. Malheureusement, les résultats sont décevants.

Cette fonctionnalité ne fonctionne pas du tout avec un Mac et est peu performante avec un iPhone ou un iPad. Même sur Windows, la compatibilité varie selon les PC, ce qui rend l’expérience d’utilisation peu fiable et frustrante.

Une autonomie pas ouf et de la chauffe

Autre sujet qui fâche ? L’autonomie de la tablette laisse à désirer. En lecture vidéo à 15 W, elle tient environ 6 heures, tandis que pour la navigation web, l’autonomie se réduit à 4 heures. En utilisation intensive, comme le jeu, la batterie ne dure qu’environ 1 heure et 30 minutes à 15 W. Ces performances peuvent s’avérer insuffisantes pour une utilisation prolongée sans accès à une source d’alimentation, ce qui limite vraiment l’usage mobile.

Toutefois, la tablette dispose d’un système de charge rapide de 65 W, permettant une recharge complète en 1 h 45. Cela atténue en partie le problème de l’autonomie limitée. Malgré cela, l’autonomie reste un point faible notable, surtout pour ceux qui ont besoin d’une tablette capable de fonctionner de manière fiable pendant de longues périodes sans interruption. Quand on voit les nouvelles machines Copilot Plus équipées de Snapdragon X, ça fait tache.

Le dernier point faible de la Minisforum V3 est sa tendance à chauffer (des pics à 50 degrés) et à faire du bruit lorsqu’elle est utilisée à pleine puissance. Bien que l’APU AMD offre de bonnes performances, il y a des contreparties logiques en termes d’autonomie, de chauffe et de bruit. Lors de tests intensifs, la machine peut devenir assez chaude et le ventilateur peut devenir bruyant (sur les hautes fréquences), ce qui peut être gênant pour certains utilisateurs. Cela peut également affecter l’autonomie de la batterie, qui est déjà assez limitée en raison de la puissance de l’APU. Il est donc important de prendre en compte ces facteurs avant d’acheter cette machine, en particulier si vous prévoyez de l’utiliser pour des tâches exigeantes.

Caméras

Le V3 est doté d’une webcam de 2,0 mégapixels à l’avant et d’un module de 5,0 mégapixels à l’arrière. Malheureusement, la qualité de ces caméras laisse à désirer, avec des performances médiocres en termes de clarté et de détails.

Prix et disponibilité

Le Minisforum V3 est disponible à 1099 euros avec 16 Go de mémoire vive et 1 To de SSD, et 1359 euros avec 32 Go de mémoire vive et 1 To de SSD.