Test du Dell Inspiron 14 Plus (Snapdragon) : une entrée solide dans le monde d’ARM

Vous n’avez pas encore craqué pour un PC Windows propulsé par les nouvelles puces Qualcomm ? Vous n’êtes pas les seuls. Si le fondeur a fait énormément de bruit pour une première vague, il faut avouer qu’il lui manque encore la confiance des consommateurs. Et pour la gagner… Il faut encore que le public utilise ses produits.

Crédit photo : OtaXou

Dès lors, il pourrait découvrir des appareils avec une autonomie sans précédent, toujours d’excellentes performances et une chauffe réduite au strict minimum. Alors comment convaincre ? Pour Dell, la solution est simple : tabler sur son entrée de gamme. C’est ainsi que nous avons en main le Dell Inspiron 14 Plus sur base Snapdragon.

Fiche technique

Modèle Dell Inspiron 14 Plus (Snapdragon) Dimensions 314 mm x 16,90 mm Technologie d’affichage LCD Écran tactile Oui Processeur (CPU) Snapdragon X Plus X1P-64-100 Puce graphique (GPU) Qualcomm Adreno Mémoire vive (RAM) 16 Go Mémoire interne 512 Go, 1024 Go Système d’exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 1460 grammes Profondeur 223,75 mm Fiche produit

La machine est prêtée par Dell pour ce test.

Design

Est-ce que le Dell Inspiron est l’appareil le plus haut de gamme du constructeur ? Loin de là. Maintenant que le design original des XPS Plus est devenu plus largement utilisé, le contraste avec les Inspiron est d’autant plus flagrant. Nous sommes en effet face à un châssis intégralement conçu en plastique gris, qui est loin de réverbérer la lumière comme le métal utilisé d’ordinaire par la marque ni de respirer la solidité comme ses grands frères.

Crédit photo : OtaXou

Ceci étant dit, Dell fait des efforts pour la planète en sourçant proprement son plastique recyclé. Le pourcentage d’utilisation n’est pas énorme (50% pour le cadre, 30% pour le cadre interne), mais reste important à souligner. Et au-delà de tout ça, le portable reste relativement léger à 1,46 kg et très facilement transportable avec son épaisseur de 1,7 cm. S’il faut faire des sacrifices pour atteindre un prix plus mesuré, le Dell Inspiron 14 Plus fait les bons sur son design.

Clavier et pavé tactile

On ne peut hélas pas en dire autant du côté du clavier et du pavé tactile. Les switchs utilisés ici sont largement plus mous que ses compatriotes, même s’ils restent confortables. On aurait aimé un peu plus d’attaque, mais le rebond est bon.

Crédit photo : OtaXou

Non, le pire élément physique de cet ordinateur est définitivement son pavé tactile. Très plastique, sa glisse accroche quelque peu sous les doigts et mériterait d’être revue. Ses clics manquent aussi de précision. Ce n’est pas le pire pavé tactile que l’on ait vu sur un produit du genre, mais c’est ici que les choix monétaires s’expriment le plus.

Connectique

À gauche, nous retrouvons deux ports USB-C 4.0 et un lecteur de cartes microSD. À droite, nous avons un port combo jack ainsi qu’un port USB A 3.2 Gen 1.

Crédit photo : OtaXou

Pour ce que cherche à offrir ce PC portable, c’est relativement bon. On aurait tout de même apprécié un port HDMI en plus, lui qui réussit à s’intégrer à toutes les configurations peu importe leur diagonale de nos jours. Mais le plaisir de retrouver deux ports USB-C 4.0 à 40 Gbps est tout de même bien là, sachant que cette norme peut être absente sur cette catégorie tarifaire.

Webcam et audio

Côté webcam, nous retrouvons un simple capteur 1080p. Et celui-ci suffit très bien lorsqu’il est soutenu par la partie photo de Qualcomm, déjà bien rodée sur les smartphones. Le rendu des couleurs est bon, largement au-dessus de la norme sur PC portable, mais nous sommes toujours… sur une webcam, quoi.

La configuration audio est… ce qu’elle est. Comme toujours sur l’entrée de gamme, on ne peut pas vraiment compter sur une bonne expérience. les deux haut-parleurs de 2W placés sur les côtés du clavier sont loin d’offrir la qualité que Dell nous a fourni sur les derniers XPS, et suffiront tout juste à regarder des vidéos YouTube. Heureusement que le port jack et le Bluetooth 5.4 sont bien là pour connecter n’importe quels écouteurs.

Écran

Le Dell Inspiron 14 Plus version Snapdragon nous offre une dalle IPS LCD de 14 pouces de diagonale supportant une définition de 2560 x 1600 pixels, soit un ratio de 16:10. Elle ne propose hélas qu’une fréquence de rafraîchissement maximale de 60 Hz, quelque peu désuète de nos jours bien que toujours efficace. L’écran a un traitement anti-reflet.

Crédit photo : OtaXou

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous pouvons voir que la dalle couvre 110% de l’espace sRGB en volume contre 77,9% de l’espace DCI-P3. La luminosité maximale est mesurée à 398 cd/m², honnête bien que manquant d’un bon 100 cd/m² de plus pour un usage extérieur, avec un ratio de contraste de 1798:1 excellent pour un écran IPS LCD.

Crédit photo : OtaXou

Le delta E00 moyen est mesuré à 1,35, plutôt bon donc, même si le point blanc est bien plus décalé qu’on ne l’aimerait (3.7) et que l’écart maximal n’est pas très bon à 6,11 sur les tons rouges. Toujours est-il qu’elle reste tout à fait appréciable pour l’œil, même si on aurait aimé retrouver une couverture complète de l’espace DCI-P3 qui est aujourd’hui la norme qu’importe la catégorie de prix.

Logiciel

On ne peut y échapper sur l’entrée de gamme peu importe le constructeur, et le Dell Inspiron 14 Plus n’est pas différent du reste : McAfee est préinstallé. Virez-le.

Autrement, le logiciel MyDell n’est pas mauvais pour pouvoir gérer certains réglages sur le pouce. Notamment dans l’environnement ARM, où les meilleures performances se cachent derrière ces réglages. Pour autant, et comparativement aux autres configurations du constructeur, nous ne pouvons que souligner un manque évident d’options ici. De plus, nous avons toujours la même remarque pour le constructeur : il serait temps d’intégrer les mises à jour système à la même interface, plutôt que de les séparer dans Support Assist.

Rappelons qu’en tant que PC sous Snapdragon et donc ARM, le Dell Inspiron 14 Plus ne sera pas forcément compatible avec tous vos logiciels, ou n’offrira pas les meilleures performances. Nous sommes encore dans cette période de transition où l’interface de traduction Microsoft Prism s’occupe de lancer certains logiciels contre des performances amoindries. Si vous êtes dépendant d’un logiciel précis qui n’est pas largement déployé, renseignez-vous avant achat.

Performances

Le Dell Inspiron 14 Plus compte ici sur le Snapdragon X Plus, et plus précisément la référence X1P-64-100. Cette dernière propose donc un CPU 10 cœurs à 3,4 GHz, en plus d’une partie graphique Adreno X1 honorable et un NPU offrant 45 TOPS. Nous avons également 16 Go de RAM LPDDR5X à 8448 MT/S et 1 To de stockage en PCIe 4.0

Oui, le constructeur n’a pas choisi de profiter de la nouvelle version à 8 cœurs du processeur pour baisser toujours plus le prix. Une bonne chose tout de même, en considérant que cette version 8 cœurs aurait vraiment contraint les performances du système.

Benchmarks

Sous Cinebench 2024, nous retrouvons les performances attendues pour ce SoC. 615 points pour le multi core, ce n’est pas particulièrement choquant pour 10 cœurs et cela reste dans le profil de performance de l’entrée de gamme. 104 points en single core prouve la puissance théorique de la puce de Qualcomm, qui garde une certaine compétitivité sur ce point alors que même le haut de gamme d’Intel et AMD peut parfois descendre sous la barre des 100 selon les configs.

Du côté de la 3D, pas d’amélioration bien sûr. L’Adreno X1 nous offre une nouvelle fois 2175 points sous Cinebench, ce qui est dans le même camp que le tout dernier Snapdragon Elite chez les smartphones, mais est loin d’être au niveau des derniers circuits graphiques Radeon ou Arc. Et ce sans considérer le manque de compatibilité des applications à l’heure d’écriture de ce test.

Par contre, le NPU reste une nouvelle fois au dessus du lot avec un score de 1787 points. Ici, Qualcomm profite largement de son expérience sur le mobile. Cependant… nous attendons toujours des applications dignes de ce nom pour cette partie dédiée aux calculs d’intelligence artificielle.

Le stockage est excellent, surtout en considérant comme les autres constructeurs ont tendance à faire des économies sur ce point. Les scores retrouvés sont bien ceux du PCIe 4.0, quand d’autres rivaux sont plus proches d’un très bon PCIe 3.0.

Refroidissement et bruit

Encore un point sur lequel Qualcomm est intouchable. Le Dell Inspiron 14 Plus n’active virtuellement jamais ses ventilateurs, et pourtant, son point le plus chaud est à 45°C en pleine charge synthétique. C’est excellent, comme sur tous les ordinateurs propulsés par Qualcomm qu’importe la gamme.

Autonomie

Le Dell Inspiron 14 Plus intègre une batterie de 54 Wh, qui se recharge par le biais d’un bloc d’alimentation de 65W fourni. La charge soutient la norme Power Delivery, ce qui veut dire que n’importe quel chargeur y répondant pourra être utilisé avec cet appareil.

Crédit photo : OtaXou

Et bien sûr, il s’agit du dernier point sur lequel Qualcomm est toujours excellent. Sur une utilisation bureautique et avec l’écran réglé à 50%, nous retrouvons une autonomie comprise entre 14 et 15 heures, ce qui est toujours excellent pour un PC portable dans l’univers Windows. D’autres ont réussi à atteindre les 20 heures, mais Dell reste sur le haut du panier. Particulièrement à ce prix.

Prix et disponibilité

Le Dell Inspiron 14 Plus est d’ores et déjà disponible en France, au prix recommandé de 1050 euros. On le retrouve cependant en promotion aux alentours de 900 euros.