Asus VivoBook 15X : ce laptop avec écran Oled à 120 Hz profite d’une belle ristourne après le Black Friday

L’Asus VivoBook 15X OLED est un PC portable tout léger, suffisamment puissant pour les tâches courantes et surtout équipé d’un écran OLED de qualité. Son autre atout, c’est son prix qui passe de 899 euros à 699 euros chez Boulanger.

Asus fait partie de ces marques qui ont misé sur l’OLED pour plusieurs de leurs références, et ce n’est pas pour nous déplaire, tant cette technologie d’écran offre une excellente qualité d’image. Certains modèles du constructeur dotés d’une dalle OLED, une technologie pourtant coûteuse, ont même l’avantage d’être proposés à un bon prix, à l’image du VivoBook 15X OLED, que l’on trouve en ce moment à moins de 700 euros.

Les points essentiels de l’Asus VivoBook 15X OLED

Une dalle QHD OLED de 15,6 pouces

Un combo i5 de 13e gen + 16 Go de RAM + SSD de 1 To

Une bonne autonomie

Initialement proposé à 899 euros, l’Asus VivoBook 15X OLED est aujourd’hui disponible en promotion à 699 euros chez Boulanger.

La magie de l’OLED

1, 2 ou 10 To de stockage dans le Cloud, à vie Marre de recevoir des messages d’espace de stockage dans le Cloud saturé ? Avec pCloud, vous ne payez qu’une fois et vous disposez de 1, 2 ou 10 To d’espace de stockage dans le Cloud, à vie.

L’Asus Vivobook 15X OLED est un laptop au design assez classique, avec son châssis métallique sans fioritures, mais tout à fait efficace. Malgré son écran de 15,6 pouces, une diagonale qui le place parmi les grands PC portables, il affiche tout de même un poids plus que contenu de 1,69 kg ; autant dire qu’on peut l’emmener partout avec soi très facilement. Ce Vivobook 15X OLED est aussi suffisamment fin pour ne pas prendre trop de place dans un sac, par exemple, mais cela ne l’empêche heureusement pas d’embarquer une connectique plutôt complète : sur le châssis, on trouve ainsi un port USB-A 2.0, deux ports USB-A 3.2, un port USB-C 3.2, un port HDMI et un port jack.

Mais le principal point fort de ce laptop, c’est évidemment cet écran OLED de 15,6 pouces, avec une résolution de 2 880 x 1 620 pixels pour un maximum de détails. OLED oblige, la dalle est bien sûr capable d’offrir des noirs profonds, des contrastes infinis et des couleurs vibrantes ; d’ailleurs, la palette de couleurs affichées est plus qu’étendue, puisque le spectre DCI-P3 est couvert à 100 %. L’écran est même doté de la certification VESA Display HDR True Black 500 pour garantir des noirs toujours plus intenses. Cerise sur le gâteau, la dalle est rafraîchie à 120 Hz, ce qui promet une fluidité exemplaire.

Une bonne configuration pour travailler

Outre une belle qualité d’image, l’Asus Vivobook 15X OLED propose aussi de bonnes performances, qui devraient être suffisantes pour travailler efficacement. Il intègre notamment un processeur i5-1340P, avec 12 cœurs pour exécuter plusieurs tâches de simultané, cadencé à 3,4 GHz (boost jusqu’à 4,6 GHz) et épaulé par 16 Go de mémoire vive pour gérer efficacement le multitâche et apporter plus de réactivité à la machine. Ajoutons à cela la présence d’un SSD NVMe de 1 To, qui permet de réduire les temps de chargement et d’accélérer les lancements du PC portable, des applications ou des logiciels compliqués. Bref, ce Vivobook est idéal pour exécuter des tâches de bureautique au quotidien.

En revanche, il n’a pas vraiment vocation à être utilisé pour le jeu, puisqu’il est dépourvu de carte graphique dédiée, même si son contrôleur Intel Iris Xe Graphics peut faire tourner quelques titres peu gourmands en ressources. Enfin, côté connectivité, l’Asus Vivobook 15X OLED prend en charge le Wi-Fi 5 (seulement) et le Bluetooth 5.1. Pour ce qui est de l’autonomie, la marque promet une utilisation de 10 heures avant de devoir passer par la case recharge.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.