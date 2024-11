Le laptop Asus Vivobook OLED équipé d’un AMD Ryzen AI 9 est 250 € moins cher pour la Black Friday Week

L’Asus Vivoobok présenté ici est un PC portable costaud, plutôt fait pour la bureautique, avec un bel écran OLED et une fiche technique solide, que vous retrouvez à 1 099,99 euros pendant la Black Friday Week, contre 1 349,99 euros habituellement.

L’Asus Vivobook S est un PC portable léger et super fin qui est particulièrement apprécié des télétravailleurs et des étudiants, même si son tarif de base de 1349,99 euros pourrait rebuter un peu. Heureusement, la Black Friday Week est passée par là et vous pouvez le commander en ce moment et pendant quelques jours encore avec 250 euros de réduction.

Ce qui vous attend avec l’Asus Vivobook S

La puissance du processeur s’adapte à toutes vos tâches malgré l’absence de carte graphique dédiée

L’écran 15,6″ de 2,8K OLED monte jusqu’à 120 Hz est compatible HDR

Le combo 32 Go de RAM + SSD de 1 To fait des ravages

Jusqu’alors affiché à 1 349,99 euros, l’Asus Vivobook S est en ce moment disponible à 1 099,99 euros chez Darty pendant la Black Friday Week.

Une sacrée puissance bien cachée dans un châssis classieux

L’Asus Vivobook S 15 est un PC portable doté d’un écran OLED 2.8K de 15,6″, qui propose une colorimétrie précise (100 % DCI-P3) et une belle fluidité grâce à un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Grâce à ça, il propose des noirs profonds, comme on pourrait en trouver sur un téléviseur. Donc les amateurs de multimédia et les professionnels de la création seront ravis. Cependant, son revêtement brillant, bien que séduisant en intérieur, peut poser problème en extérieur à cause des reflets.

Le châssis, robuste et conforme à la norme militaire MIL-STD-810H, s’accompagne d’un clavier rétroéclairé et d’une webcam infrarouge avec obturateur pour garantir confort et confidentialité. Côté connectique, le Vivobook propose deux ports USB-C (dont un USB 4), un HDMI 2.1, et une compatibilité Wi-Fi 6E, idéale pour des connexions rapides et fiables. En revanche, l’absence de port Ethernet pourrait en freiner certains.

Il assure côté performances, mais gare à la chauffe

Sous le capot, le processeur AMD Ryzen AI 9 365 Strix Point cadencé au max à 5.0 GHz, épaulé par 32 Go de RAM LPDDR5x, assure une puissance de traitement adaptée aux tâches les plus exigeantes comme le montage vidéo ou la retouche photo. La puce Radeon 880M intégrée permet de jouer à quelques titres modestes (n’espérez pas faire tourner Alan Wake 2 au maximum, mais elle montre assez rapidement ses limites. En usage quotidien, le SSD rapide de 1 To garantit des démarrages et des transferts de fichiers à la vitesse de l’éclair.

Malgré ses performances, ce modèle peut chauffer et même faire un peu de bruit lors de sollicitations prolongées, un point à considérer pour ceux recherchant un fonctionnement discret. L’autonomie d’environ 10 heures le rend idéal pour les déplacements fréquents, notamment pour les étudiants ou professionnels en quête d’un outil polyvalent. Autonomie à prendre avec des pincettes puisque tout dépend de ce que vous lui demandez.

Si vous êtes en quête d’un nouvel ordinateur portable et que vous ne savez vers quel modèle vous tourner, vous pouvez faire votre petit marché dans notre guide d’achat comparatif disponible sur Frandroid.

