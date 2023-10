Alan Wake 2 va mettre votre PC à genoux et c’est normal

Les configurations PC recommandées pour Alan Wake 2 sont connues et elles feront mal à votre portefeuille. Mais au vu de ce que le jeu proposera graphiquement, nous ne sommes pas étonnés.

C’est l’un des jeux les plus attendus de l’année : Alan Wake 2 est attendu pour le 27 octobre sur PlayStation 5 et Xbox Series et devrait repousser les limites de la fidélité graphique en temps réel. Le jeu de Remedy, créateurs de Control (déjà une baffe technologique en son temps), intégrera les dernières techniques de rendu photoréaliste.

Et cela se sent avec les différentes reconfigurations recommandées pour les joueurs PC qui indiquent une tendance forte pour les titres de prochaine génération.

Alan Wake 2, une configuration (trop ?) musclée demandée sur PC

On s’en doutait au vu des premières bandes-annonces : Alan Wake 2 sera très demandant pour votre PC. À l’instar de Cyberpunk 2077, le thriller horrifique devrait être une vitrine technologique pour Nvidia et ça se sent : Le jeu va intégrer les effets de path tracing, encore plus demandant que le ray tracing, ainsi que la Ray Reconstruction du DLSS 3.5 de Nvidia, pour en améliorant le rendu.

Et cela a un coût : si vous voulez jouer en 1080p en réglages graphiques Moyen à 60 FPS, le jeu vous demandera une carte graphique GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon 7800 XT, du matériel étonnamment récent pour ce niveau de rendu. Pour les plus hauts réglages de ray tracing, Remedy ne conseille carrément plus les cartes AMD, au profit des toutes récentes GeForce RTX 4070 et RTX 4080 de Nvidia.

Qu’il s’agisse de la configuration Ultra ou Minimum, le studio conseille aux joueurs d’activer dans tous les cas les options d’upscaling de AMD (FSR) ou Nvidia (DLSS) afin d’atteindre un niveau de performance stable. C’est une tendance qui s’observera de plus en plus dans les jeux les plus exigeants graphiquement, comme ce fut le cas pour Immortals of Aveum, premier jeu développé sous Unreal Engine 5.

Si Alan Wake 2 est aussi demandant pour votre PC, c’est tout simplement parce que le jeu a été pensé comme une expérience tournant à 30 images secondes, et ce, sur consoles. Thomas Puha, directeur de la communication chez Remedy, l’avait confirmé le mois dernier, révélant que le studio avait priorisé les visuels et l’ambiance à la performance brute.

La version PC devrait donc proposer une expérience supérieure, mais à un coût non négligeable. Réponse le 27 octobre.